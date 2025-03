Tiến sĩ tóc bạc trẻ trung và năng động ở độ tuổi 70, bí kíp mặc đẹp rất đơn giản

Tiến sĩ Lyn Slater sở hữu trang Instagram @iconaccidental với gần 1 triệu lượt theo dõi, bà còn là tác giả của cuốn sách "How To Be Old" truyền cảm hứng cho người đọc. Lyn Slater không chỉ thông thái, bà còn có phong cách thời trang ấn tượng ở tuổi 70. Những bộ trang phục của Lyn Slater gây ấn tượng ở sự trẻ trung, năng động và cá tính. Bên cạnh đó, bà vẫn toát lên nét thanh lịch, trang nhã đúng tuổi.

Lyn Slater không giới hạn bản thân với một kiểu tóc nhất định. Với mái tóc bạc trắng đặc trưng, bà biến hóa với tóc lửng mái bằng thời thượng, hay tóc bob thanh lịch. Bên cạnh đó, từ phong cách thời trang của tiến sĩ Lyn Slater, phái đẹp sẽ biết được 5 item đáng sắm nhất cho tủ đồ.

Áo blouse

Áo blouse là món thời trang đầy nữ tính, thanh lịch. Kiểu áo này thường có thiết kế khá điệu đà, nên giúp người mặc trở nên nổi bật hơn. Tiến sĩ Lyn Slater chọn áo blouse trắng nhã nhặn và áo họa tiết hoa nhí cuốn hút. Để tăng thêm sự trẻ trung cho phong cách, bà diện áo blouse cùng với quần jeans xanh.

Tiến sĩ Lyn Slater hoàn thiện set áo blouse duyên dáng, nữ tính bằng những món đồ như khuyên tai ngọc trai, sandal gắn nơ… Áo blouse là item mà phái đẹp có thể mặc từ mùa xuân sang hè.

Bộ suit

Đặc trưng của bộ suit là sự đứng dáng, thanh lịch. Vì vậy, bộ suit rất phù hợp với phụ nữ trung niên. Xoay quanh kiểu đồ này cũng có nhiều biến tấu để phái đẹp lựa chọn. Nếu như bộ suit màu trung tính có sự tinh giản, trang nhã thì phiên bản màu pastel lại tươi tắn, ngọt ngào hơn.

Tiến sĩ Lyn Slater gợi ý một số kiểu giày phù hợp với bộ suit bao gồm giày búp bê mũi nhọn, giày thể thao năng động. Bộ suit không bao giờ lỗi mốt theo thời gian, đây chính là lựa chọn trang phục tiết kiệm cho phụ nữ ở mọi độ tuổi.

Quần jeans

Tiến sĩ Lyn Slater không hề bỏ qua quần jeans khi bước sang độ tuổi 70. Thậm chí, kiểu quần này còn phủ sóng mạnh mẽ phong cách của bà. Quần jeans trẻ trung và bụi bặm nhưng vẫn có thể tạo nên những outfit thanh lịch.

Tuyệt chiêu của tiến sĩ Lyn Slater là kết hợp quần jeans với áo trơn màu trung tính. Như vậy, người mặc sẽ có được tổng thể outfit nhã nhặn, hài hòa, nhưng hiệu quả "hack" tuổi vẫn được giữ nguyên. Khi muốn tạo điểm nhấn bắt mắt cho set quần jeans, tiến sĩ Lyn Slater sẽ tô điểm khăn quàng hoặc layer bên ngoài một chiếc áo gile hoa nhí.

Áo sơ mi họa tiết

Tiến sĩ Lyn Slater luôn biết cách giúp style của bản thân trở nên nổi bật. Một trong những item được tiến sĩ Lyn Slater ưa chuộng là áo sơ mi họa tiết. Kiểu áo này mang đến điểm nhấn hút mắt cho bộ cánh, nhưng vẫn ghi điểm thanh lịch.

Tiến sĩ Lyn Slater kết hợp áo sơ mi họa tiết với quần jeans trơn, từ đó hoàn thiện những bộ cánh "hack" tuổi và hài hòa. Tiến sĩ Lyn Slater còn gợi ý cho phụ nữ tuổi trung niên kiểu quần tôn dáng hiệu quả, đó là quần ống đứng dài trên mắt cá chân. Item này tạo hiệu ứng cao ráo cho vóc dáng ngay cả khi chị em đi giày bệt.

Váy dài

Ưu điểm của váy dài là sự nữ tính, thướt tha. Món thời trang này sẽ giúp phong cách của phụ nữ trung niên trở nên sang trọng, thanh lịch hơn. Phụ nữ trung niên đừng nên giới hạn style với váy trơn màu trung tính. Váy dài phủ họa tiết hoa sẽ giúp người mặc thêm nổi bật, tươi mới. Ngoài ra, phụ nữ trung niên nên ưu tiên váy dài có chi tiết nhấn eo để dễ dàng có được bộ trang phục chỉn chu, tôn dáng hiệu quả.

Ảnh: Instagram @iconaccidental