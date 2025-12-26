Tiệc Noel từ rau củ quả xanh tươi, mát lành của mẹ bỉm khiến các con mê không lối thoát

Mỗi khi đến dịp đặc biệt của gia đình, cả người lớn và trẻ nhỏ đều háo hức khi được hưởng không khí vui tươi, quây quần bên nhau. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Giáng sinh 2025, khoảnh khắc mà em bé nào cũng mong chờ.

Biết các con rất thích thú và háo hức, chị Cao Thanh Thủy (sinh năm 1992, sống tại Hà Đông, Hà Nội) đã làm cho các bé những chiếc bánh xinh với chủ đề Noel. Nhưng những chiếc bánh này có một điểm cực kỳ đặc biệt, đó là làm từ rau củ quả.

Màu sắc tự nhiên không nhuộm mà đẹp cỡ này

"Cuối tuần rồi bày tiệc đón Noel sớm thôi nào các bác ơi!

Thời tiết vùa mưa, vừa lạnh, vừa ô nhiễm, quá thích hợp để ở trong nhà làm những thứ mình thích các bác nhỉ.

Thay vì ngồi xem ti vi, lướt điện thoại, hãy thử lôi đống rau củ quả trong tủ ra và hành chúng nó xem sao ạ.

Đau tay 1 chút, đau lưng vài chút nhưng đảm bảo em bé nào cũng sẽ thích luôn ấy" , chị Thuỷ chia sẻ.

Tất cả trái cây em tỉa xong là gắn lên bằng tăm, không ngâm nước, cốt bên trong là xốp bọc màng bọc thực phẩm

Màu sắc từ rau củ quả hoàn toàn là màu tự nhiên nên nhìn chiếc bánh của mẹ bỉm cực kỳ thích mắt. Chiếc bánh đặc biệt có màu sắc sặc sỡ, làm từ đủ các loại hoa quả, vừa healthy vừa ngon lành lại tốt cho sức khoẻ.

"Thời tiết se lạnh khiến mình háo hức quá. Nhìn bữa tiệc có màu sắc sặc sỡ, mà lại xanh mát, thích mắt vô cùng. Vì sử dụng kết hợp cả trái cây và rau củ nên thời gian làm được rút ngắn do không cần phải cắt tỉa nhiều. Vừa dễ hơn, nhanh hơn, mà chẳng kém phần đẹp mắt. Mời mọi người dự tiệc online cùng gia đình mình nha!" , chị Thủy tâm sự.

Vòng nguyệt quế xếp đơn giản từ những loại trái cây

Nhiều bà mẹ phải cảm thán khi nhìn thấy những chiếc bánh xinh xắn lại đầy màu sắc do chị Thủy làm, còn khen đây là bà mẹ siêu nhân như thế này, bữa tiệc độc nhất vô nhị, ngắm thôi chứ chẳng nỡ ăn. Các bé khi thấy bánh mẹ làm cũng thốt lên "mẹ 10 điểm".

Quả là ý tưởng độc đáo cho những ngày đặc biệt, vừa nhanh gọn vừa đẹp lại tốt cho sức khỏe của cả gia đình. Hoa quả còn thừa cũng có thể bày ra ăn cùng luôn hoặc để sang ngày hôm sau cũng không lo hỏng. Cách làm này được nhiều bà mẹ tán thành, các chị em hãy thử xem con mình có thích không nhé!