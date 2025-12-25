Hai nhóc siêu quậy nhà Ly Kute chiếm spotlight đêm Giáng Sinh, mẹ bầu lộ diện vô cùng rạng rỡ

Gia đình Ly Kute đã có một mùa Giáng Sinh thật ấm áp và tràn đầy yêu thương khi cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy ngọt ngào. Không cần quá cầu kỳ hay xa hoa, không khí Noel trong gia đình hot mom nổi tiếng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự gần gũi, bình yên và trọn vẹn cảm xúc. Ánh đèn lung linh, cây thông rực rỡ và những cái ôm ấm áp đã tạo nên một bức tranh Giáng Sinh đầy hạnh phúc.

Tâm điểm của những khoảnh khắc đáng nhớ ấy chính là nụ cười đáng yêu, nhí nhảnh của hai anh em nhỏ: anh Khoai Tây và bé Sota. Các con quấn quýt bên nhau, hồn nhiên tạo dáng trước cây thông Noel, ánh mắt lấp lánh niềm vui đúng chất trẻ thơ.

Trong loạt khoảnh khắc đón Giáng Sinh được chia sẻ, nhiều người còn đặc biệt chú ý đến hình ảnh anh cả Khoai Tây lúc nào cũng kề cận bên em. Từ việc phụ bố mẹ trông em, dắt em chơi, đến những khoảnh khắc cùng nhau nô đùa trước cây thông Noel, cậu bé luôn thể hiện rõ vai trò của một "anh lớn" đầy tình cảm.

Sự trong trẻo, vô tư của các bé như lan tỏa năng lượng tích cực, khiến không khí gia đình càng thêm rộn ràng. Đồng hành cùng các con là bố mẹ - những người luôn hiện diện phía sau với ánh nhìn yêu thương, kiên nhẫn và tự hào, đủ để thấy rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên nhau.

Đáng chú ý, Giáng Sinh năm nay cũng đánh dấu một cột mốc mới của gia đình khi con trai thứ hai - bé Sota của Ly Kute đã chính thức bắt đầu đi học mẫu giáo. Vợ chồng cô khéo léo hé lộ ngôi trường mà bé Sota theo học là một trường quốc tế tại Hà Nội, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho môi trường giáo dục và sự phát triển toàn diện của con ngay từ những năm đầu đời.

Hình ảnh cậu bé nhỏ xíu, đáng yêu trong những ngày đầu đến lớp càng khiến dân tinh thêm phần thích thú và cảm nhận rõ niềm tự hào, hạnh phúc của bố mẹ.

Hot mom Ly Kute cũng khiến người hâm mộ chú ý khi khéo léo để lộ bụng bầu xinh xinh. Dù đang trong giai đoạn mang thai, cô vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, nhẹ nhàng và tràn đầy sức sống.

Bụng bầu tròn trịa không chỉ là dấu hiệu của một thiên thần nhỏ sắp chào đời, mà còn là biểu tượng cho sự đủ đầy, viên mãn của gia đình trong mùa lễ yêu thương này. Hình ảnh người mẹ bầu dịu dàng bên các con càng làm cho không khí Giáng Sinh thêm phần ấm cúng và thiêng liêng.