Tiệc độc thân viral của "bông hồng lai đẹp nhất Thái Lan": Bảo sao chỉ đi dạo TTTM cũng thành siêu sao!

Sau gần 3 năm được bạn trai lâu năm Nadech Kugimiya cầu hôn, Yaya Urassaya mới đây đã khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyến khi công bố loạt ảnh trong bữa tiệc chia tay độc thân đầy chất thơ. Động thái này như một lời xác nhận ngọt ngào rằng ngày vui của cặp "trai tài gái sắc" đình đám bậc nhất làng giải trí Thái Lan đang đến rất gần.

Không ồn ào hay phô trương, bữa tiệc độc thân của Yaya được tổ chức trong một không gian ngoài trời xanh mát, ngập tràn ánh nắng với các chi tiết trang trí gợi cảm hứng picnic mùa hè, ở đó Yaya hiện lên như một nàng tiểu thư bước ra từ những thước phim điện ảnh cổ điển. Ánh nắng cuối ngày với bầu không khí thân mật khi có sự hiện diện của những người bạn thân thiết, đã biến khoảnh khắc trước thềm hôn lễ của người đẹp trở nên ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Ảnh: IGNV

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Yaya lựa chọn một chiếc váy ngắn màu trắng làm chủ đạo, kết hợp từ ren và tulle mang đậm tinh thần bridalcore. Phần corset ôm nhẹ thân trên giúp tôn đường cong cơ thể, trong khi chân váy xếp tầng mềm mại tạo cảm giác bay bổng, lãng mạn mà không hề gò bó. Phom dáng vừa đủ để gợi nhắc đến váy cưới, nhưng vẫn giữ trọn nét trẻ trung và tự do của một bữa tiệc chia tay độc thân.

Lớp voan mỏng phủ nhẹ lên mái tóc và gương mặt giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn dưới ánh nắng vàng của khu vườn, tạo hiệu ứng điện ảnh cổ điển. Hoàn thiện tạo hình tiểu thư khuê các, Yaya tinh tế kết hợp găng tay ren, garter ren ở đùi cùng các phụ kiện như ô ren trắng hay dải ruy băng buộc hờ, khiến tổng thể gợi cảm lại nên thơ.

Điểm nhấn nổi bật nằm ở phần tay bồng trễ vai được xử lý bằng voan lưới dập ly mảnh, viền ren tinh tế, khéo léo tôn lên bờ vai trần quyến rũ nhưng vẫn nhẹ nhàng. Phần chân váy được draping nhiều lớp lụa trắng, tạo độ phồng tự nhiên, điểm xuyết bằng các dải dây vải và chuỗi hạt mảnh buông lơi dọc theo hông, mang đến vẻ đẹp phóng khoáng và ngẫu hứng.

Ảnh: IGNV

Đi kèm loạt ảnh, nữ diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi được bao quanh bởi những người bạn thân thiết. "Tôi chưa bao giờ ngừng mỉm cười. Thật may mắn khi có những cô gái tuyệt vời này trong cuộc đời mình. Không thể tin được tôi đã may mắn đến thế khi tìm thấy từng người trong số họ", Yaya chia sẻ, khiến người hâm mộ càng thêm mong chờ khoảnh khắc cô chính thức bước vào chương mới của cuộc đời.

Ảnh: IGNV

Yaya Urassaya từ lâu đã được ưu ái gọi bằng biệt danh bông hồng lai đẹp nhất xứ chùa vàng. Sở hữu hai dòng máu Thái Lan - Na Uy, mỹ nhân sinh năm 1993 gây ấn tượng với nhan sắc rực rỡ cùng vóc dáng chuẩn chỉnh vạn người mê từ khi còn rất trẻ. Cũng chính nhờ ngoại hình nổi bật ấy, Yaya bén duyên với nghệ thuật một cách đầy tình cờ khi được công ty tìm kiếm tài năng phát hiện trong lúc đi dạo trung tâm thương mại năm cô mới 14 tuổi, từ đây khởi đầu cho hành trình trở thành ngôi sao hàng đầu Tbiz.

Sở hữu khung xương mặt xuất chúng với tỉ lệ hài hòa hiếm có, Yaya từng xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2018. Đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ, trở thành ngọc nữ được yêu thích trên màn ảnh châu Á suốt nhiều năm liền.

Ảnh: IGNV

Khởi đầu với vai trò người mẫu, Yaya dần khẳng định vị thế ở lĩnh vực phim ảnh và nhanh chóng vươn lên hàng ngôi sao đa năng hàng đầu Thái Lan. Sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu cùng hơn 13 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, nửa kia của nam thần Nadech được xem là sao nữ quyền lực bậc nhất xứ chùa vàng, nắm trong tay nguồn tài nguyên thời trang cao cấp cùng vị thế nữ hoàng quảng cáo. Theo một thống kê từ năm 2019, Yaya Urassaya từng là gương mặt đại diện của hơn 200 nhãn hàng đa lĩnh vực, từ làm đẹp, thời trang đến thực phẩm và đồ gia dụng.

Ảnh: IGNV

Là đại sứ của Louis Vuitton, Yaya thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại các show thời trang của nhà mốt Pháp. Không dừng lại ở đó, cô còn được ghi nhận là sao Thái Lan đầu tiên có cơ hội xuất hiện trên bìa Vogue Mỹ vào năm 2019. Với vẻ đẹp dịu dàng, sắc vóc hoàn hảo và visual được xem là cực phẩm, Yaya Urassaya rõ ràng là lựa chọn không thể bỏ qua của các thương hiệu khi tìm kiếm một nữ đại diện vừa có nhan sắc, vừa có sức ảnh hưởng.