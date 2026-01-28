Qua 50 tuổi, chọn màu quần áo thế nào để không bị “cộng tuổi”?

Nhưng khi tuổi tác tăng lên, bước vào giai đoạn trung niên và trung – cao tuổi, việc chọn màu sắc cần thận trọng hơn . Vừa phải tránh những gam màu quá đơn điệu, trầm tối gây cảm giác già nua, vừa phải tránh các màu sáng chói, thiếu ổn định. Lúc này, những mảng màu có khả năng tôn da và tạo điểm tựa thị giác mới là lựa chọn hàng đầu.

3 gam màu “già dặn” nên hạn chế lựa chọn





độ bão hòa cao, độ sáng cao

Với phụ nữ không còn ở độ tuổi trẻ trung, nên tránh xa các màu quá chói , độ bão hòa hoặc độ sáng quá cao, như vàng huỳnh quang, hồng neon… Khi phối đồ, những màu này dễ tạo cảm giác cố tình “cưa sừng làm nghé” , đồng thời khiến làn da trông xỉn màu, vàng vọt , vừa quê vừa kém đẹp, không phù hợp với độ tuổi hiện tại.

Đừng chỉ mặc nguyên cây đen nữa!

Khi bước sang tuổi 50–60, cũng không nên chỉ quanh quẩn với toàn đen hoặc toàn xám . Tổng thể sẽ trở nên tối sầm, nặng nề. Đặc biệt vào mùa đông vốn đã u ám, nếu còn dùng toàn gam tối để bao bọc cơ thể và làn da, bạn sẽ trông già hơn vài tuổi ngay lập tức . Dù cách phối này khá an toàn, nhưng cảm giác già nua và thiếu gu lại lộ rõ.



Tránh tím đậm, xanh lục trung – đậm : khó mặc và dễ quê

Một số gam màu có sắc độ đậm như tím đậm hay xanh lục trung bình cũng nên tránh. Dù hiện nay có không ít nữ nghệ sĩ trung niên chọn các màu này, nhưng cần hiểu rằng họ có làn da và khí chất vượt trội . Với người bình thường, những màu này rất dễ khiến tổng thể trông quê và khó kiểm soát , đồng thời cực kỳ khó mặc đẹp.



Nên ưu tiên 3 nhóm màu này để trông cao cấp và thanh lịch hơn