Nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vừa nhậm chức đã khiến túi xách 24 triệu cháy hàng tới năm sau

Ngay sau khi chính thức nhậm chức, Takaichi Sanae - nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản đang là cái tên được cả nước Nhật dõi theo, không chỉ nhờ phong thái điềm tĩnh, quyết đoán mà còn bởi phong cách thời trang của bà những khi xuất hiện. Trong video bà Takaichi lần đầu bước vào văn phòng do truyền thông Nhật đăng tải ngày 21/10, công chúng đặc biệt chú ý đến chiếc túi xách da màu đen sang trọng mà bà mang theo bên mình, chỉ trong vài ngày, mẫu túi ấy đã lập tức gây bão thị trường thời trang Nhật Bản.

Mẫu túi được xác định là Grace Delight tote bag của thương hiệu thủ công cao cấp Nhật Bản: Hamano Leather & Crafts, có giá bán lẻ 136.400 yên (tương đương 24 triệu đồng). Theo miêu tả của thương hiệu, đây là chiếc túi xách cao cấp được mang theo mỗi ngày, dành cho những người năng động, tôn lên phong cách thanh lịch.

Túi đi làm của Thủ tướng cháy hàng đến năm sau

Theo thông tin từ hãng, Hamano đã gần như cháy hàng chỉ sau 2 ngày từ khi hình ảnh nữ Thủ tướng xuất hiện rộng rãi trên mạng xã hội và các trang tin lớn. Dù số lượng đơn hàng tăng mạnh, thương hiệu được đánh giá cao khi vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn (thời gian) sản xuất sản phẩm. Trên website chính thức, Hamano thông báo:

"Tính đến ngày 27/10, hình ảnh vị Thủ tướng thứ 104 mang chiếc túi của chúng tôi đã xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội và tin tức, bao gồm cả các trang web nước ngoài. Lượng đơn đặt hàng túi Delight Tote đang tăng đột biến, tương đương với 6 tháng sản xuất tại nhà máy. Do đó, Hamano dự kiến sẽ giao hàng vào cuối tháng 3."

Chiếc Grace Delight là hiện thân hoàn hảo của triết lý thiết kế mà thương hiệu Hamano theo đuổi suốt hơn một thế kỷ: tối giản, tinh tế nhưng đầy sức mạnh nội tại. Túi chỉ nặng 700 gram dù làm từ da thật cao cấp, có thể đựng tài liệu khổ A4, được sản xuất thủ công với 8 màu sắc khác nhau, trong đó màu đen - phiên bản được Thủ tướng Takaichi sử dụng được xem là biểu tượng của sự điềm đạm, quyền lực và chuẩn mực chuyên nghiệp trong môi trường chính trị.

Thương hiệu được Hoàng gia Nhật Bản tin dùng

Hamano Leather & Crafts thành lập từ năm 1880 tại thị trấn Miyota, tỉnh Nagano. Xuất phát điểm là một xưởng thủ công nhỏ chuyên làm đồ da cho tầng lớp thượng lưu, Hamano dần trở thành thương hiệu biểu tượng của sự sang trọng Nhật Bản và được Hoàng gia Nhật tin dùng suốt nhiều thế hệ.

Câu chuyện về mối duyên với Hoàng gia bắt đầu từ ông Noriyuki Hamano, chủ nhân đời thứ ba của thương hiệu, đồng thời là huấn luyện viên môn polo cho các thành viên trong gia đình Hoàng thất. Từ đó, những chiếc túi Hamano thanh lịch, chuẩn mực và bền bỉ được sử dụng trong các sự kiện chính thức và nhanh chóng trở thành món phụ kiện mà phụ nữ thượng lưu Nhật Bản khao khát sở hữu.

Trong thời kỳ giao thoa Đông - Tây đầu thế kỷ 20, Hamano là một trong những thương hiệu tiên phong nhận ra làn sóng thay đổi phong cách sống của người Nhật. Khi trang phục phương Tây dần thay thế kimono truyền thống, thế hệ lãnh đạo thứ hai của Hamano đã mạnh dạn cử thợ thủ công sang Pháp học nghề, tiếp thu kỹ thuật chế tác đồ da tinh xảo bậc nhất châu Âu để kết hợp với cảm quan thẩm mỹ đặc trưng Nhật Bản. Từ đó, các sản phẩm Hamano đã cân bằng được nét tinh tế, cổ điển kiểu Nhật và dáng dấp hiện đại của kỹ thuật châu Âu. Các sản phẩm của thương hiệu trải dài từ các loại ví da đến túi xách, dao động từ 2.400 yên - 150.700 yên (400 nghìn đồng - 26 triệu đồng).

Trải qua hơn 140 năm lịch sử, Hamano vẫn giữ nguyên triết lý: Không sản xuất hàng loạt, mà làm ra những sản phẩm có thể đồng hành cùng chủ nhân suốt nhiều năm, cả về độ bền lẫn cảm xúc. Mỗi chiếc túi Hamano đều được thực hiện thủ công bởi những nghệ nhân bậc thầy, trải qua hàng chục công đoạn cắt, may, đánh bóng, ép khuôn và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, thương hiệu còn chú trọng đến tính bền vững và môi trường, sử dụng da tái chế từ ngành thực phẩm, thậm chí thử nghiệm chất liệu apple leather - da làm từ táo bị loại bỏ sau thiên tai nhằm giảm lãng phí, đồng thời khẳng định tinh thần xanh và tinh tế của thời trang Nhật Bản.