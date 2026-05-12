Thương hiệu được săn đón tiếp sau chiếu áo "điệu đà" gây chấn động của Miu Lê

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là cô gái trong nhóm 6 người sử dụng ma túy cùng Miu Lê vừa bị cơ quan chức năng tạm giữ trưa hôm qua - 12/5. Danh tính cô gái được cho là Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội. Giữa tâm điểm bàn tán, cư dân mạng không chỉ chú ý đến nhân vật trong ảnh mà còn soi cả trang phục cô gái này đang mặc.

Pom Pêche là thương hiệu thời trang vận động theo đuổi phong cách tenniscore và sporty-chic, xu hướng pha trộn giữa thời trang thể thao, đời sống và tính thẩm mỹ kiểu sang trọng, khỏe khoắn đang rất được Gen Z yêu thích.

Á hậu Huyền My từng diện mẫu áo tương tự.

Theo giới thiệu từ hãng, “Pom” mô phỏng âm thanh bóng tennis chạm vợt, còn “Pêche” trong tiếng Pháp nghĩa là “quả đào”. Thương hiệu xây dựng hình ảnh phụ nữ hiện đại, khỏe khoắn nhưng vẫn nữ tính, gợi cảm vừa đủ.

Nhiều sao Việt cũng chọn thương hiệu này cho các bộ ảnh của mình.

Không ít influencer châu Á và fashion creator từng diện đồ của Pom Pêche trong các bộ ảnh theo phong cách thể thao năng động. Đây cũng là trang phục thường thấy trên các sân pickable được các mỹ nhân Việt ưa chuộng. Có lẽ chính vì độ quen mắt này mà chỉ một logo nhỏ xuất hiện trong bức ảnh viral cũng đủ khiến dân mạng nhanh chóng truy tìm thương hiệu.

HH Hương Giang, HH Minh Tú cũng từng diện trang phục thương hiệu này.

Từ chiếc áo “điệu đà” vừa gây chấn động cho đến logo Pom Pêche trong bức ảnh đang lan truyền, nhiều brand thời trang có lẽ đang dở khóc dở cười vì bỗng được gọi tên theo cách không nằm trong bất kỳ chiến dịch truyền thông nào.