Cách đây không lâu Miu Lê bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội nhờ màn khi chuyển sang giao diện da nâu bóng bắt trend. Sự thay đổi này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng visual của Miu Lê khá hợp với xu hướng nhuộm da vì cô trông khá khỏe khoắn và năng lượng. Tuy nhiên cũng nhiều ý kiến phản đối việc đổi màu da của nữ ca sĩ, đặc biệt là sau khi hình ảnh da không đều màu, loang lổ dưới ánh đèn của Miu Lê trên thảm đỏ ra mắt phim được tung ra.

Lúc này, làn da nâu của Miu Lê trông vẫn khá ổn, với sắc nâu be tự nhiên. Làn da nhìn khá đều màu, bề mặt bóng nhẹ ở vùng trán tạo độ căng khỏe. Nữ ca sĩ kết hợp cùng lối trang điểm clean: lớp nền mỏng, chân mày gọn, mắt gần như không nhấn đậm, môi tông hồng nude kể từ khi thay đổi diện mạo.

Tại họp báo bộ phim Tiệc Trăng Máu 8, Miu Lê gây xôn xao khi xuất hiện với làn da nâu ánh vàng rõ rệt qua ống kính truyền thông. Nữ ca sĩ để lộ những vệt hằn dấu áo – dấu hiệu thường thấy của phương pháp tanning tự nhiên bằng cách phơi nắng, phương pháp được nhiều người lựa chọn để thử nghiệm giao diện da nâu một cách từ tốn, thay vì can thiệp bằng máy nhuộm da chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hình ảnh này của Miu Lê cũng nhận về không ít tranh cãi khi nhiều cư dân mạng cho rằng tông da của cô trông thiếu sức sống, không đều màu và chưa tạo được hiệu ứng khỏe khoắn như kỳ vọng.

Trước khi đổi hẳn sang giao diện da nâu, Miu Lê cũng theo đuổi hình ảnh da ngăm hơi hướng Âu Mỹ. Tuy nhiên, sắc tố da của nữ ca sĩ ở thời điểm đó vẫn thiên về tông rám nhẹ, giữ độ sáng nhất định chứ chưa chuyển hẳn sang màu nâu hẳn như hiện tại. Chính vì vậy, màn thay đổi gần đây của Miu Lê nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Sự khác biệt này càng dễ nhận ra khi nữ ca sĩ xuất hiện cùng những layout makeup style Tây, outfit sporty hoặc những gam màu nóng để làm nổi bật làn da nâu khỏe khoắn.

Làn da nâu đang dần trở thành một “làn sóng” mới trong Vbiz, khi nhiều mỹ nhân Việt không ngại thử nghiệm diện mạo rám nắng khỏe khoắn thay cho tiêu chuẩn da trắng vốn thống trị suốt nhiều năm. Từ Phương Ly, Diệp Lâm Anh đến Huyền 2K4, Xoài Non hay Juky San... đều khiến cộng đồng mạng bất ngờ với màn lột xác diện mạo. Dù xu hướng này vẫn vấp phải không ít tranh cãi, từ việc bị cho là “không hợp nét Á Đông” đến những bàn luận xoay quanh gout thẩm mỹ, độ phù hợp thì da nâu vẫn đang là trend ngày càng lan rộng trong showbiz Việt.