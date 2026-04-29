Khi bộ ảnh hợp tác giữa Triệu Kim Mạch và Miu Miu còn chưa kịp hạ nhiệt tranh cãi, nhà mốt nước Ý lại tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao với một màn kết hợp gây nhiều hoài nghi khác. Nhân vật lần này là Đồng Dao, khi bộ ảnh cô diện trang phục Miu Miu trên tạp chí Bazaar Art bị nhận xét thiếu tính thẩm mỹ lẫn tinh thần thời trang. Từ cách tạo dáng, bối cảnh cho đến styling không những khó hiểu mà còn dìm visual nữ diễn viên thậm tệ. Thậm chí, nhiều người còn đùa rằng Đồng Dao từ minh tinh bỗng trở thành cô lao công qua lăng kính của Miu Miu.

Hình ảnh gây tranh cãi của Đồng Dao mới đây khi diện đồ Miu Miu trên tạp chí. (Nguồn: Weibo)

Đồng Dao diện một thiết kế váy hai dây dáng suông nằm trong BST SS26 của Miu Miu, với họa tiết hoa nhí trải đều trên nền xanh dương đậm. Tuy nhiên, cách styling đi kèm càng gây khó hiểu khi kết hợp cùng găng tay màu hồng và đạo cụ chổi lau nhà khiến nhiều người không hiểu dụng ý của nhà mốt. Thay vì mang đến sự phá cách mang tính thời trang, tổng thể lại trở nên lạc quẻ và khó cảm. Cách tạo dáng của người đẹp sinh năm 1985 cũng cứng và gượng gạo, bố cục ảnh càng không khen nổi.

Phần makeup của Đồng Dao trong bộ ảnh cũng gây thất vọng không kém khi gần như không hỗ trợ cho tổng thể tạo hình mà còn dìm visual của nữ diễn viên. Layout makeup mang vibe cá tính với gam nude chủ đạo, mắt được đánh tràn viền tông xanh ánh lạ lẫm nhưng lại như 2 đường thẳng song song với outfit.

Layout makeup cũng "hại" Đồng Dao không kém so với bộ đồ. (Ảnh: Weibo)

Cộng đồng mạng tiếp tục khó hiểu với bộ ảnh của Miu Miu và Đồng Dao. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng Miu Miu Trung cố tình làm ra những bộ ảnh như vậy để tăng độ thảo luận cho brand.

Mẫu váy này được đăng trên trang Instagram chính thức của Miu Miu, model diện với cách styling khác hoàn toàn. (Ảnh: Instagram)

Trước đó, bộ ảnh của đại sứ Triệu Kim Mạch trong campaign mới đây cùng Miu Miu cũng từng trở thành tâm điểm bàn tán vì chất lượng quá thất vọng. Dù sở hữu visual trong trẻo, nữ diễn viên lại bị “dìm” bởi tạo hình khó nhằn, từ kiểu tóc ép sát đầu, makeup tông nude nhạt nhòa cho đến biểu cảm bị nhận xét vô hồn, không có khí chất high fashion. Bộ ảnh này từng bị đánh giá vừa kém thẩm mỹ, vừa không mang được vibe của thương hiệu, thậm chí khiến nhiều người không nhận ra đây là chiến dịch của một nhà mốt lớn. Không ít ý kiến còn thẳng thắn đặt câu hỏi về khâu duyệt hình khi cho rằng sản phẩm hoàn thiện quá kém, thiếu sức thuyết phục và không tương xứng với danh tiếng của Miu Miu.

Bỏ qua khí chất và khả năng "cân đồ" của Triệu Kim Mạch, việc duyệt được những hình ảnh này khiến nhiều người đặt nghi vấn Miu Miu cố tình để tạo ra tranh cãi. (Ảnh: Instagram)

Hình ảnh 2 đại sứ của Miu Miu tại Trung Quốc - Triệu Kim Mạch và Lưu Hạo Tồn chụp campaign nhưng trông như bị bắt gian cũng từng là chủ đề thảo luận 1 thời. (Ảnh: Weibo)

Miu Miu chưa bao giờ để Jang Wonyoung xuất hiện với những shoot hình kém thẩm mỹ.