Thức uống màu tím phụ nữ Nhật uống để giữ da không sạm nám ngày nắng gắt

Nếu phụ nữ Pháp nổi tiếng với rượu vang đỏ, Hàn Quốc chuộng nhân sâm và trà xanh, thì phụ nữ Nhật lại có riêng một bí quyết giữ gìn nhan sắc rất đáng học hỏi: thức uống màu tím . Đây chính là những ly nước ép từ việt quất, nho tím và mâm xôi – ba loại quả nhỏ bé nhưng chứa sức mạnh chống lão hóa khổng lồ, giúp làn da phái đẹp luôn trong tình trạng rạng rỡ, tươi trẻ bất chấp nắng gắt.

Điểm đặc biệt của những loại quả tím than này nằm ở anthocyanin , một chất chống oxy hóa cực mạnh, có khả năng trung hòa gốc tự do – thủ phạm hàng đầu khiến da sạm nám, xuất hiện nếp nhăn. Khi cơ thể bổ sung anthocyanin thường xuyên, làn da sẽ được "bao bọc" khỏi tác động của tia UV, nhờ đó giảm nguy cơ hình thành đốm nâu hay lão hóa sớm. Không chỉ vậy, anthocyanin còn thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, giúp da hồng hào, căng mịn tự nhiên.

Người Nhật vốn nổi tiếng kỹ lưỡng trong chăm sóc sức khỏe và nhan sắc. Họ không chỉ dưỡng da bằng mỹ phẩm, mà còn chú trọng nuôi dưỡng từ bên trong . Thay vì những loại đồ uống ngọt nhiều đường, phụ nữ Nhật ưu tiên nước ép trái cây nguyên chất. Trong đó, việt quất, nho tím và mâm xôi được xem là lựa chọn "vàng" vì vừa ngon miệng, vừa mang đến hiệu quả bảo vệ da rõ rệt trong mùa nắng.

Thức uống "2 trong 1": đẹp da, giữ dáng

Không chỉ chống nắng tự nhiên, thức uống màu tím than còn giúp giữ dáng nhờ lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ trong việt quất và mâm xôi tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn vặt. Trong khi đó, nho tím cung cấp năng lượng vừa phải nhưng không gây tích mỡ. Chính vì thế, nhiều phụ nữ Nhật coi đây là món detox nhẹ nhàng : vừa đào thải độc tố, vừa hỗ trợ giảm cân.

Gợi ý cách pha chế tại nhà

Để tận hưởng lợi ích của loại thức uống này, bạn có thể dễ dàng tự làm tại nhà:

- Chuẩn bị một nắm việt quất, vài quả nho tím bỏ hạt và một ít mâm xôi.

- Xay nhuyễn cùng nước lọc hoặc sữa hạt không đường để tăng hương vị.

- Uống lạnh vào buổi sáng hoặc chiều, hạn chế thêm đường để giữ trọn công dụng.

Nếu muốn thay đổi, có thể kết hợp thêm hạt chia hoặc một chút mật ong nguyên chất để tăng giá trị dinh dưỡng.