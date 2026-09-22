Thực hư việc Phạm Băng Băng gặp sự cố váy áo "thót tim" trên thảm đỏ

Trên thảm đỏ, đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ trên trang phục cũng đủ khiến người xem phải nhìn đi nhìn lại. Với Phạm Băng Băng tại Liên hoan phim Toronto năm nay, một thiết kế Georges Hobeika đã tạo ra đúng hiệu ứng ấy. Nhìn thoáng qua, phần thân váy của nữ diễn viên khiến nhiều người có cảm giác chiếc đầm quây dường như chưa được kéo khóa hoàn toàn, tạo cảm giác chỉ cần một chuyển động mạnh là trang phục có thể "gặp sự cố". Thế nhưng, nếu nhìn kỹ hơn, đây lại không phải lỗi trang phục mà là một dụng ý được tính toán từ trước.

Xuất hiện tại Liên hoan phim Toronto, Phạm Băng Băng tiếp tục duy trì hình ảnh một ngôi sao luôn đầu tư mạnh tay cho thời trang thảm đỏ. Tại sự kiện, cô thay tới 4 bộ đầm dạ hội cao cấp, mỗi thiết kế mang một tinh thần khác nhau, tạo nên chuỗi hình ảnh đa dạng thay vì chỉ lặp lại một công thức quen thuộc. Trong số đó, bộ đầm Georges Hobeika đặc biệt thu hút sự chú ý bởi phần thân trên có cấu trúc khá lạ mắt. So với hình ảnh thiết kế gốc được trình diễn trên sàn runway, phiên bản của Phạm Băng Băng trông như đã được điều chỉnh. Phần khóa phía trước tạo thành hình chữ V, khiến chiếc đầm quây có vẻ như đang ở trạng thái chưa được kéo kín hoàn toàn.

Nếu chỉ nhìn vào một vài góc chụp, cảm giác đầu tiên rất dễ là: liệu chiếc váy có đang thực sự cố định hay không? Đây cũng chính là điểm khiến thiết kế trở nên thú vị. Bởi với một bộ đầm haute couture, đặc biệt là trang phục dành cho một ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ quốc tế, từng đường cắt, đường khóa hay tỷ lệ đều không phải những chi tiết có thể tùy tiện.

Điểm đáng nói nằm ở chỗ, Phạm Băng Băng thực tế đã xuất hiện với phần khóa chữ V này ngay từ những hình ảnh được chụp trước khi tham dự sự kiện. Điều đó cho thấy chi tiết khiến người xem "thót tim" không phải một sự cố bất ngờ trên thảm đỏ. Ngược lại, đây nhiều khả năng là kết quả của việc đội ngũ stylist và ê-kíp của cô đã chủ động điều chỉnh thiết kế. Thay vì giữ nguyên cách mặc như người mẫu trên sàn diễn, Phạm Băng Băng lựa chọn một phiên bản khác biệt hơn. Phần thân váy được mở theo đường chữ V, tạo nên cảm giác bất đối xứng và phá cách hơn, đồng thời khiến tổng thể trang phục có thêm một điểm nhấn thị giác.

Đây là kiểu thay đổi rất nhỏ nhưng lại có khả năng làm biến đổi hoàn toàn tinh thần của một thiết kế. Trên runway, chiếc váy được giới thiệu theo đúng ý tưởng của nhà mốt. Nhưng khi bước lên thảm đỏ, nó trở thành phiên bản được điều chỉnh để phù hợp với hình ảnh riêng của Phạm Băng Băng.

Điều khiến màn xuất hiện này đáng chú ý không nằm ở việc Phạm Băng Băng lựa chọn một thiết kế cao cấp đến từ Georges Hobeika. Haute couture vốn đã có khả năng tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhờ phom dáng, chất liệu và kỹ thuật thủ công. Một ngôi sao có thể đơn giản mặc nguyên mẫu trang phục vừa xuất hiện trên sàn diễn. Cách làm này an toàn, nhưng đồng nghĩa với việc hình ảnh trên thảm đỏ rất dễ giống với hình ảnh đã được giới thiệu trước đó. Phạm Băng Băng lại chọn cách khác. Cô giữ tinh thần cốt lõi của thiết kế nhưng thay đổi một chi tiết để tạo dấu ấn riêng.

Chính phần khóa chữ V tưởng như rất nhỏ lại trở thành yếu tố giúp bộ đầm có diện mạo khác biệt. Khi đứng trước ống kính, đường mở này tạo cảm giác trang phục mềm mại hơn, đồng thời khiến phần thân trên trở nên đặc biệt và thu hút ánh nhìn. Đây cũng là một trong những cách các ngôi sao hàng đầu thường tạo dấu ấn cá nhân khi diện haute couture: không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ thiết kế, đôi khi chỉ cần điều chỉnh đúng một chi tiết là đủ.

Thời trang thảm đỏ thường khiến công chúng chú ý tới những thứ dễ nhận biết nhất: tên thương hiệu, giá trị bộ váy, số lượng đá đính trên trang phục hay độ hoành tráng của phom dáng. Nhưng với một màn xuất hiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, những chi tiết nhỏ phía sau mới là thứ quyết định hình ảnh cuối cùng. Trường hợp của Phạm Băng Băng là một ví dụ khá rõ. Nếu không nhìn thấy hình ảnh trước sự kiện, phần khóa chữ V rất dễ bị hiểu nhầm thành một lỗi mặc đồ. Nhưng khi biết chi tiết này đã xuất hiện nhất quán từ trước thảm đỏ, cách nhìn về bộ đầm lập tức thay đổi. Từ một chiếc váy có vẻ "chưa kéo khóa hết", nó trở thành một phiên bản được chỉnh sửa có chủ đích. Và chính sự khác biệt ấy mới tạo nên cảm giác đặc biệt cho màn xuất hiện của nữ diễn viên.

Phạm Băng Băng vốn thường xuyên xuất hiện với những bộ đầm có tính trình diễn cao, vì vậy việc cô không hoàn toàn giữ nguyên thiết kế runway cũng không quá bất ngờ. Với những trang phục haute couture, điều quan trọng cuối cùng không chỉ là người mặc có "mặc đúng" thiết kế hay không, mà còn là bộ trang phục có thể trở thành một phần của hình ảnh cá nhân hay không. Ở đây, chỉ một đường khóa được điều chỉnh đã giúp chiếc đầm Georges Hobeika mang một diện mạo khác. Đáng nói hơn, đây không phải kiểu phá cách cố tình gây sốc. Chi tiết mới vẫn nằm trong tổng thể thiết kế, không làm mất đi vẻ sang trọng vốn có mà chỉ tạo thêm một chút bất ngờ. Bởi vậy, điều tưởng như là "sự cố váy áo nguy hiểm" ban đầu lại hóa thành chi tiết đắt giá nhất của bộ trang phục.

Và có lẽ đó cũng là khác biệt giữa việc mặc một chiếc váy đẹp và làm chủ một thiết kế thời trang. Phạm Băng Băng không chỉ lựa chọn haute couture mùa mới, mà còn cùng ê-kíp biến nó thành phiên bản phù hợp với hình ảnh của chính mình. Một đường khóa nhỏ, nhưng đủ để cho thấy phía sau mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ là cả quá trình tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết.