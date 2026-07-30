55 triệu người đứng hình khi tình địch Phạm Băng Băng diện bikini, 39 tuổi body vẫn đỉnh nhờ đâu?

Dù đã hạn chế tham gia các hoạt động showbiz sau lùm xùm tình ái với Phạm Băng Băng nhiều năm trước, Trương Hinh Dư vẫn là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Ở tuổi 39, nữ diễn viên gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà, đường nét sắc sảo cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, bà mẹ một con tiếp tục khiến cõi mạng chao đảo khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng. Thiết kế tối giản giúp cô khoe trọn tỷ lệ cơ thể chuẩn từng centimet và làn da trắng mịn, nhan sắc rạng rỡ. Nhiều cộng đồng mạng mạng nhận xét cô ngày càng đẹp theo thời gian, vừa gợi cảm vừa sang trọng khiến mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng phải khen ngợi hết lời.

Lọa ảnh bikini gây sốt của Trương Hinh Dư.

Topic thảo luận về loạt ảnh bikini của người đẹp hút gần 55 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Chỉ với vài khoảnh khắc thả dáng, Trương Hinh Dư khiến người xem khó rời mắt bởi sắc vóc nổi bật ở tuổi 39. Nữ diễn viên sở hữu thân hình mảnh mai với vòng eo nhỏ gọn, cánh tay và đôi chân dài miên man, tạo cảm giác rất thanh thoát. Dù thuộc tạng người gầy, cơ thể cô vẫn giữ được sự cân đối đáng ngưỡng mộ nhờ tỷ lệ hài hòa giữa vai, eo và hông. Thiết kế bikini tông nâu giúp tôn lên làn da trắng mịn cùng những đường cong mềm mại, đặc biệt là vòng một đầy đặn và vòng hông gợi cảm.

Mái tóc dài uốn nhẹ buông tự nhiên càng làm tổng thể diện mạo tình địch Phạm Băng Băng thêm cuốn hút, vừa nữ tính vừa quyến rũ. Mỹ nhân sinh năm 1987 lựa chọn lối makeup sắc sảo, nhấn vào đôi mắt để hoàn thiện vẻ đẹp trưởng thành, sang trọng và đầy sức hút.

Body bốc lửa của tình địch Phạm Băng Băng.

Điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả là làn da của Trương Hinh Dư gần như không lộ khuyết điểm, trắng sáng, đều màu và căng mịn ngay cả dưới ánh nắng gắt ngoài biển. Nhờ làn da khỏe khoắn cùng gương mặt thanh tú, nữ diễn viên trông trẻ trung hơn hẳn tuổi thật, giữ được vẻ rạng rỡ và đầy sức sống của một mỹ nhân không tuổi.

Vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ của Trương Hinh Dư ở tuổi U40.

Netizen ngây ngất trước vẻ đẹp của Trương Hinh Dư, cho rằng cô chính là "Đệ nhất mỹ nữ vạn người mê".

Để có được vóc dáng đẹp xuất sắc dù đã trả qua 1 lần sinh nở, Trương Hinh Dư luôn phải thói quen vận động khá đều đặn với các bộ môn như gym yoga, pilates và đi bộ ngoài trời. Truyền thông Hoa ngữ cũng nhiều lần nhắc đến lối sống lành mạnh của bà mẹ một con, trong đó cô ưu tiên tập luyện vừa phải để giữ cơ thể dẻo dai thay vì giảm cân khắc nghiệt. Bên cạnh đó, tình địch Phạm Băng Băng chú trọng chế độ ăn uống cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây và protein nạc, đồng thời duy trì lịch sinh hoạt điều độ. Nhờ kiên trì những thói quen này trong thời gian dài, Trương Hinh Dư vẫn giữ được thân hình mảnh mai nhưng săn chắc, ba vòng cân đối và thần thái trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Ở tuổi 39, Trương Hinh Dư vẫn duy trì thói quen tập luyện đều đặn.

Nhan sắc của Trương Hinh Dư dường như cũng không hề bị thời gian bào mòn, thậm chí còn ngày càng nhuận sắc và cuốn hút hơn theo năm tháng. Đặc biệt từ sau khi kết hôn với quân nhân Hà Tiệp, nữ diễn viên thường được nhận xét có thần thái rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực. Gương mặt thanh tú, làn da căng mịn cùng nụ cười nhẹ nhàng giúp cô giữ được vẻ trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Điều khiến công chúng càng ấn tượng là ngay cả những khoảnh khắc đời thường hay ảnh chụp vội, Trương Hinh Dư vẫn nổi bật với đường nét hài hòa và khí chất sang trọng rất riêng. Không quá lời khi nhiều người gọi cô là “Lý Mạc Sầu đẹp nhất Cbiz”, bởi vẻ đẹp ấy vừa sắc sảo, quyến rũ lại vừa mang nét cuốn hút đầy mê hoặc.