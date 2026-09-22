Getty Images từ lâu được ví như “nỗi ám ảnh” của không ít ngôi sao Cbiz bởi những bức ảnh ghi lại diện mạo gần như nguyên bản, không có nhiều sự hỗ trợ từ filter hay góc máy nịnh mắt. Dưới ánh đèn và ống kính sắc nét, lớp nền trang điểm quá dày đặc trưng của sao Trung, texture da hay những khuyết điểm nhỏ trên gương mặt đều dễ dàng bị phơi bày, khiến nhiều mỹ nhân vốn lung linh trên màn ảnh lại bất ngờ mất điểm.

Thế nhưng, Getty Images cũng từng chứng kiến không ít khoảnh khắc nhan sắc đi vào huyền thoại của dàn mỹ nhân Hoa ngữ. Có những người đẹp dù bị bắt trọn ở góc máy chân thực vẫn giữ được nhan sắc kinh diễm và khí chất minh tinh đầy cuốn hút. Những khung hình này hầu hết đều đến từ những biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ tỷ dân, minh chứng cho đẳng cấp nhan sắc "quốc dân" không phải tự nhiên mà có.

Ấn tượng nhất chính là bức hình của Angelababy bởi mang đến ánh nhìn trái ngược hoàn toàn với những khung hình Getty chụp sao Cbiz thường thấy: Mềm mại, thanh tú và rất tự nhiên. Makeup tập trung vào việc giữ làn da sáng, trong và khá đồng nhất với màu cổ. Phần mắt được xử lý kỹ với eyeliner mảnh, mi cong và nhấn mạnh ở hốc mắt, đủ để làm đôi mắt thêm cuốn hút nhưng không tạo cảm giác makeup nặng. Má gần như chỉ phủ một lớp màu rất nhẹ, còn môi là tông hồng nude pha chút đào, tạo hiệu ứng trẻ trung. Qua ảnh cận, nền da của mỹ nhân sinh năm 1989 trông khá mịn, sáng và ít khuyết điểm. Sự cân đối của ngũ quan, mái tóc tối màu buông xõa nhẹ nhàng khiến tổng thể visual Angelababy trông nhẹ nhàng và “clean”.

Phạm Băng Băng khiến người nhìn khó rời mắt với đường nét rất sắc và độ tương phản cao: sống mũi thẳng, mắt dài, khuôn hàm gọn và đặc biệt là phần môi được tạo hình khá rõ. Makeup thiên về kiểu glamour cổ điển: Nền sáng, tương đối lì nhưng vẫn có độ bắt sáng nhẹ ở vùng má; mắt nhấn eyeliner đen và mi khá dày, tạo cảm giác mắt sâu hơn. Dưới ánh đèn Getty, da nhìn mịn, đều màu và sáng, nhưng vẫn còn một chút texture tự nhiên quanh vùng mắt và má. Hành động vuốt tóc khiến giao diện "Phạm gia" thêm phần quyến rũ, sang trọng.

Trương Bá Chi thời trẻ qua ống kính Getty lột tả chân thực vẻ đẹp tự nhiên, thanh tú. Lớp makeup quá đậm mà giữ lại khá nhiều đặc điểm nguyên bản của gương mặt. Nền da có sắc ấm, lớp nền mỏng, mắt chỉ nhấn nhẹ bằng eyeliner và mascara, không tạo khối mắt quá mạnh khiến gương mặt mỹ nữ xứ Cảng giữ được đúng vẻ đẹp đặc trưng, rạng rỡ.

Không quá bất ngờ khi Thư Kỳ cũng xuất hiện trong danh sách này bởi cô từng nhiều lần vẫn tỏa sáng qua ống kính Getty. Lớp nền mỏng nhẹ, không cố che hoàn toàn các vùng da không đều màu; dưới ánh sáng trực diện có thể thấy rõ hơn texture, lỗ chân lông và những điểm không hoàn hảo tự nhiên của da. So với các mỹ nhân khác, makeup của Thư Kỳ ít tạo hiệu ứng “filter” nên gương mặt mang đến cảm giác chân thực, mộc mạc hơn. Khuôn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt sáng cùng đường nét góc cạnh mang nét quyến rũ, cổ điển vẫn giúp nữ minh tinh khiến mọi ánh nhìn phải đổ dồn.

Chương Tử Di mang đến nét phóng khoáng, năng động với gương mặt thon gọn, đường nét cân đối, nổi bật là đôi mắt dài với eyeliner đen mảnh, tạo cảm giác sắc sảo nhưng vẫn mềm mại. Makeup của "đại hoa đán" thiên về tông nude trong trẻo: lớp nền mỏng, khá lì nhưng vẫn giữ độ sống động cho làn da; má hồng nhẹ, môi hồng nude giúp tổng thể hài hòa. Da trông sáng, mịn và đều màu, tạo hiệu ứng khỏe khoắn dưới ánh đèn flash kết hợp cùng mái tóc đen dài, thẳng mượt tạo nên nét đẹp riêng biệt từng giúp tên tuổi Chương Tử Di nổi tiếng khắp châu Á.

Ảnh: Weibo.