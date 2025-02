Thực hư tác dụng tăng sức đề kháng của sữa non đóng hộp

Hiện nay, nhiều nhà sản xuất sữa đưa ra thị trường sản phẩm sữa non đóng hộp có nguồn gốc từ động vật và được quảng cáo có nhiều công dụng tuyệt vời tương tự sữa non của con người. Một số nhà phân phối còn thổi phồng tác dụng của loại sữa này như là có hàm lượng dinh dưỡng vượt trội, chứa hàng trăm các kháng thể tự nhiên, chứa nhiều yếu tố miễn dịch và yếu tố tăng trưởng giúp ổn định đường huyết, tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân ung thư... Với mức giá khoảng trên 1 triệu đồng 1 hộp sữa có trọng lượng 450g, sữa non đắt gấp ba, gấp bốn các loại sữa bột thông thường khác. Tuy nhiên, tin vào những lời quảng cáo, cho rằng sữa non đóng hộp có tác dụng tốt, nhiều khách hàng đã không tiếc tiền mua sản phẩm này về dùng với mong muốn cải thiện sức khỏe.

Chị Mai Phương ở Hà Nội cho biết, mẹ của chị mắc bệnh tiểu đường nên chị rất lo lắng cho sức khỏe của bà. Một lần, ra cửa hàng bách hóa gần nhà, thấy người bán hàng giới thiệu sản phẩm sữa non giúp ổn định đường huyết nên từ đó chị thường mua loại sữa này cho mẹ của chị uống bổ sung hàng ngày.

Có người nhà mắc bệnh ung thư, nghe giới thiệu sữa non cung cấp đủ dưỡng chất và nhiều loại kháng thể, giúp bệnh nhân tăng sức đề kháng nên anh Trần Văn Hùng ở Hà Nội cũng mua sản phẩm về cho người thân sử dụng.

Sữa non đóng hộp không có tác dụng tăng cường miễn dịch như sữa mẹ

Trước sự quảng cáo quá mức về công dụng thần kỳ của sữa non, mới đây, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã khuyến cáo bệnh nhân ung thư không nên dùng sản phẩm này bởi năng lượng và hàm lượng đạm trong sữa rất thấp, không có axit béo omega 3, không phù hợp với người bệnh. Động thái này của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng một lần nữa cảnh báo người tiêu dùng nên thận trọng và cân nhắc kỹ càng khi lựa chọn các sản phẩm sữa để tránh tốn kém tiền bạc mà không đạt mục đích bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư vốn đã bị suy kiệt về sức khỏe.

Tiến sĩ - bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết sữa non là các loại sữa được tiết ra trong vòng vài giờ hoặc vài ngày sau sinh ở các động vật có vú, bao gồm cả con ngườiSữa non của các bà mẹ rất giàu chất dinh dưỡng, giàu đạm, đặc biệt giàu các kháng thể IgA, IgM, IgG, IgD.. giúp trẻ sơ sinh tăng sức đề kháng, hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, sữa non cũng giàu các vitamine và khoáng chất, trong đó có vitamine A, vitamine D có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, kháng khuẩn, kháng viêm…

Vậy sữa non của các loài động vật khác như bò, dê… có thành phần và tác dụng tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch tương tự như sữa non của con người hay không? Theo tiến sĩ - bác sĩ Trương Hồng Sơn, sữa non của bò, dê… cũng giàu kháng thể, giàu đạm, có giá trị dinh dưỡng cao hơn sữa thông thường. Tuy nhiên các kháng thể trong sữa của các loài đồng vật này chỉ tốt cho con non mới sinh của chúng chứ không có tác dụng đối với con người.

Do đó, người bệnh không nên tin vào những lời quảng cáo về tác dụng "thần kỳ" của sữa non như là giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân ung thư. Thực ra, đó chỉ là một sản phẩm có thể hỗ trợ dinh dưỡng, chứ hoàn toàn không có khả năng chữa bệnh.

Để lựa chọn được loại sữa phù hợp nhu cầu, tình trạng dinh dưỡng cũng như bệnh lý…bác sĩ Trương Hồng Sơn khuyên mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng.

"Ví dụ với những bệnh nhân ung thư, bệnh nhân bị suy kiệt về sức khỏe thì cần sử dụng những sản phẩm sữa cung cấp năng lượng cao, giàu đạm, giàu các vitamine và khoáng chất như vitamine A, D, kẽm, Selen… để giúp phục hồi mô và tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường thì lại phải chọn loại sữa có chỉ số đường đơn thấp; bệnh nhân suy thận thì lại phải sử dụng các loại sữa có hàm lượng khoáng chất, đặc biệt là kali, Phosphor ở mức thấp để tránh tạo thêm gánh nặng cho thận" – TS – BS Trương Hồng Sơn gợi ý.