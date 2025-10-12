5 xu hướng đồ công sở được yêu thích nhất mùa đông 2025

Khi mùa lạnh 2025 đến gần, những bộ trang phục công sở không chỉ cần giữ ấm mà còn phải đáp ứng nhu cầu về sự thanh lịch, tinh tế và phong cách. Hãy cùng nhận diện những xu hướng thời trang công sở nổi bật giúp chị em thể hiện sự chuyên nghiệp mà vẫn giữ được sự nữ tính, trang nhã trong mùa lạnh năm nay.

Áo blazer

Áo blazer là món đồ kinh điển và không thể thiếu trong tủ đồ công sở của mọi quý cô. Với thiết kế sắc sảo, kiểu dáng đa dạng và khả năng phối hợp dễ dàng với nhiều trang phục khác nhau, áo blazer luôn mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp, chỉnh chu cho phái đẹp. Trong mùa lạnh 2025, áo blazer tiếp tục được ưa chuộng với chất liệu dày dặn, đứng dáng, giúp người mặc vừa ấm áp, vừa thoải mái suốt cả ngày dài.

Blazer dáng rộng hoặc có chi tiết nhấn eo là một lựa chọn lý tưởng cho mùa đông, vừa tôn lên vóc dáng, vừa giữ ấm tốt cho cơ thể. Khi phối cùng sơ mi trắng và quần tây hoặc chân váy bút chì, chiếc áo blazer sẽ hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, quyến rũ, không kém phần sang trọng.

Áo cardigan

Áo cardigan là một lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng yêu thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn phải đáp ứng tiêu chuẩn công sở. Mặc dù là một món đồ khá đơn giản, nhưng áo cardigan lại mang đến cho người mặc vẻ ngoài đầy duyên dáng, thanh thoát. Đặc biệt, trong mùa lạnh, áo cardigan được làm từ chất liệu len, vải dệt kim mềm mại, tạo sự thoải mái và ấm áp suốt cả ngày làm việc.

Bên cạnh việc mặc áo cardigan với các bộ đồ công sở như chân váy, quần tây, hay váy liền thân, bạn có thể kết hợp chúng với những chiếc đầm đơn giản để có một vẻ ngoài hoàn hảo cho cả đi làm lẫn đi chơi. Áo cardigan dài hay cardigan crop đều là những lựa chọn hợp thời trang và rất dễ phối hợp.

Chân váy đơn giản

Chân váy đơn giản luôn là món đồ lý tưởng giúp các nàng công sở phát huy được vẻ đẹp nữ tính mà vẫn không mất đi sự thanh lịch, tinh tế. Đặc biệt trong mùa lạnh năm nay, các mẫu chân váy chữ A, chân váy midi và chân váy suông là những lựa chọn được ưa chuộng nhiều nhất.

Chân váy đơn giản dễ dàng phối hợp với nhiều kiểu áo khác nhau. Bạn có thể mặc với áo sơ mi, áo thun dài tay, hoặc áo khoác blazer để tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, hoàn hảo cho công sở. Sự kết hợp giữa chân váy và giày cao gót hay boots cao cổ sẽ giúp nàng công sở trông cao ráo và cuốn hút hơn.

Giày màu trung tính

Giày màu trung tính luôn là sự lựa chọn lý tưởng cho các nàng công sở, không chỉ vì tính tiện dụng mà còn bởi khả năng tôn dáng tuyệt vời. Những đôi giày búp bê hoặc giày cao gót mũi nhọn màu đen, nâu hay beige mang đến sự hài hòa và trang nhã cho tổng thể trang phục. Trong mùa lạnh 2025, những đôi giày này sẽ là điểm nhấn tinh tế, giúp bộ đồ công sở trở nên hoàn hảo hơn.

Giày búp bê đơn giản, thanh thoát là sự lựa chọn lý tưởng cho những ngày làm việc dài mà bạn vẫn muốn duy trì vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính. Còn với giày cao gót mũi nhọn, bạn sẽ dễ dàng có được đôi chân dài thon gọn, kết hợp cùng quần tây hay chân váy sẽ tạo nên sự cân đối và thanh thoát. Giày màu trung tính không chỉ dễ dàng phối hợp với mọi bộ đồ mà còn thể hiện sự sang trọng, trang nhã cho phái đẹp.

Váy cổ bẻ

Váy cổ bẻ là một trong những xu hướng đồ công sở 2025 không thể bỏ qua. Với kiểu dáng cổ điển nhưng đầy sự tinh tế, váy cổ bẻ giúp nàng công sở trông thanh lịch và nổi bật hơn trong những ngày mùa lạnh. Chất liệu len hoặc vải tweed không chỉ giữ ấm mà còn tạo sự mềm mại, thoải mái cho người mặc.

Váy cổ bẻ đứng dáng giúp phái đẹp tạo dựng vẻ ngoài chỉn chu, hoàn hảo cho những cuộc họp hay những dịp quan trọng tại nơi làm việc. Những chiếc váy có chi tiết nhấn eo giúp tạo đường cong hoàn hảo, làm tôn lên vóc dáng thon gọn, cao ráo của các nàng. Những màu sắc trung tính như xám, đen hay beige rất dễ kết hợp và mang lại vẻ ngoài trang nhã, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người mà không quá phô trương.

