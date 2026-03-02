Thư Kỳ và Han So Hee bị "hung thần" hại không trượt phát nào, may ngồi cạnh nhau vẫn đẹp phát sáng

Sau nhiều năm vắng bóng, Fila đã chính thức trở lại lịch trình Milan Fashion Week với bộ sưu tập Fall/Winter 2026 trình diễn vào chiều 1/3. Tuần lễ thời trang Milan năm nay diễn ra trong bối cảnh sôi động tại khu Brera nơi những không gian lịch sử và đương đại cùng nhau tạo nên sân khấu cho các show diễn được mong chờ nhất.

Thư Kỳ và Han So Hee hiếm hoi chung khung hình tại một sự kiện thời trang (Nguồn dailyfashion_news).

Với tư cách đại sứ toàn cầu, Han So Hee đã có mặt tại Milan để tham dự show diễn. Bất ngờ hơn, trên hàng ghế đầu, ngay cạnh cô còn có sự xuất hiện của Thư Kỳ - nữ diễn viên Hoa ngữ đình đám. Cặp "chị em nhan sắc" lập tức trở thành tâm điểm của ống kính truyền thông, mỗi người một vẻ nhưng lại vô cùng hài hòa: Thư Kỳ toát lên khí chất trưởng thành, sắc sảo, trong khi Han So Hee lại trẻ trung, ngọt ngào đúng chuẩn hình mẫu nữ thần Hàn Quốc.

Thư Kỳ lựa chọn set đồ mang hơi hướng thanh lịch pha chút cá tính: áo khoác da nâu phối cùng váy tối màu, giày bệt trắng và phụ kiện tối giản, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa hiện đại. Trong khi, Han So Hee xuất hiện với bộ suit váy xám trẻ trung, kết hợp sneaker xanh và túi xách đen, mang tinh thần sporty-chic đặc trưng của Fila.

Một người một vẻ, hai nữ diễn viên mỗi người đại diện cho một vẻ đẹp và phong cách khác nhau (Ảnh dailyfashion_news).

Giữa rừng ống kính tại sự kiện, cả hai cũng không thoát khỏi sự để mắt của "hung thần" Getty Images. Cụ thể, trong những khung hình ngồi mọi thứ khá suôn sẻ cho đến khi mỗi người được yêu cầu đứng lên để show trọn outfit. Góc chụp từ trên xuống khi ấy khiến hai người đẹp đều có chiều cao xấp xỉ 1m7 bỗng chốc hoá thành "nấm lùn tí hon".

Tuần lễ thời trang Milan Fall/Winter 2026 sẽ sớm khép lại vào ngày 2, trước khi nhường chỗ cho lịch trình sôi động tiếp theo tại Paris từ ngày 3/3. BST mới của Dior sẽ chính thức trình làng vào chiều ngày 4/3, người hâm mộ có khả năng sẽ sớm gặp lại Han So Hee tại thủ đô nước Pháp.

Ở góc chụp thấp sẽ không có gì đáng bàn... (Ảnh Getty Images).

...cho đến khi 2 người đẹp bị yêu cầu đứng lên, góc chụp cao vời vợi biến cả hai thành "nấm lùn" (Ảnh Getty Images).

Chuyến đi Milan lần này của Thư Kỳ khá bận rộn với hai lịch trình liên tiếp. Chỉ một ngày trước đó (28/2), cô đã góp mặt tại show mới nhất của Bottega Veneta với tư cách đại sứ toàn cầu. Tại đây, nữ diễn viên có dịp ngồi cạnh và trò chuyện cùng Youn Yuh Jung - minh tinh gạo cội của điện ảnh xứ Hàn.

Thư Kỳ và minh tinh Youn Yuh Jung tại show Bottega Veneta hôm 28/2 (Ảnh GQ).



Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên Youn Yuh Jung được xem là hiện thân cho tinh thần đẳng cấp của Bottega Veneta. Không chỉ sở hữu phong thái thanh lịch, bà còn gây ấn tượng bởi gu thời trang tinh tế.

Xuất hiện tại buổi trình diễn ở Milan, minh tinh gạo cội góp phần làm nổi bật hàng ghế đầu trong bối cảnh BST này được các tạp chí quốc tế đánh giá cao nhờ tinh thần tối giản, kỹ thuật cắt may chuẩn mực, chất liệu giàu cảm xúc và tôn vinh giá trị thủ công. Là người từng giành tượng vàng Oscar, nữ diễn viên 78 tuổi được nhận xét hoàn toàn phù hợp với định hướng thẩm mỹ của nhà mốt, mang đến hình ảnh sang trọng, sâu sắc và giàu trải nghiệm.