Tắt điện thoại sớm và làm 4 điều này trước khi đi ngủ, làn da của cô nàng này "lên hương" rõ rệt

Là một beauty blogger theo đuổi lối sống tối giản và chăm sóc da bền vững, Mỹ Vân từng chia sẻ rằng cô không tin vào "phép màu sau một đêm". Theo cô, làn da đẹp đến từ những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi tối - khoảng thời gian cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ nhất. Sau một thời gian thay đổi sinh hoạt trước giờ ngủ, Mỹ Vân nhận thấy da sáng hơn, ít nổi mụn và đều màu rõ rệt. Dưới đây là 5 việc cô luôn làm trước 23h - và chính những điều tưởng như đơn giản này lại mang đến kết quả bất ngờ.

1. Hạn chế dùng điện thoại, đi ngủ trước 23h

Mỹ Vân thừa nhận trước đây cô từng có thói quen lướt điện thoại đến khuya. Ánh sáng xanh và việc thức sau 0h khiến da xỉn màu, quầng thâm rõ và dễ nổi mụn hơn. Sau khi đặt nguyên tắc "tắt màn hình trước 22h30 và ngủ trước 23h", cô nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Theo nhịp sinh học tự nhiên, từ 23h đến 2h sáng là thời điểm da tái tạo mạnh mẽ nhất. Khi ngủ đủ và sâu, cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng, hỗ trợ phục hồi tế bào và kích thích collagen. Chỉ sau vài tuần ngủ sớm, Mỹ Vân thấy da bớt sạm, vùng mắt sáng hơn và tổng thể gương mặt trông tươi tắn hơn hẳn.

2. Tẩy trang kỹ và dưỡng ẩm đầy đủ

Dù có trang điểm hay không, Mỹ Vân luôn tẩy trang mỗi tối. Cô cho rằng bụi mịn, kem chống nắng và dầu thừa tích tụ cả ngày nếu không được làm sạch kỹ sẽ gây bít tắc lỗ chân lông. Quy trình của cô gồm tẩy trang, sữa rửa mặt dịu nhẹ, sau đó là toner, serum và kem dưỡng. Điều cô nhấn mạnh nhất là dưỡng ẩm. "Da thiếu ẩm sẽ tiết dầu nhiều hơn và nhanh lão hóa hơn," Mỹ Vân chia sẻ. Khi cấp ẩm đủ, da mềm hơn, ít đổ dầu và lớp nền trang điểm hôm sau cũng mịn màng hơn. Đây là bước cô xem như nền tảng cho mọi chu trình chăm sóc da.

3. Dùng máy dưỡng da chuyên sâu

Là blogger làm đẹp, Mỹ Vân có thói quen sử dụng máy dưỡng da 3-4 lần mỗi tuần. Tùy vào tình trạng da, cô chọn máy đẩy tinh chất hoặc máy nâng cơ nhẹ. Theo cô, thiết bị hỗ trợ giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn và kích thích tuần hoàn máu dưới da. Sau khoảng một tháng duy trì, cô cảm nhận da săn chắc hơn và đường nét gương mặt gọn gàng hơn. Tuy nhiên, Mỹ Vân lưu ý không nên lạm dụng thiết bị công nghệ mà cần sử dụng đúng tần suất và theo hướng dẫn để tránh gây kích ứng.

4. Ngâm chân với nước ấm

Một thói quen nghe có vẻ không liên quan đến da nhưng lại được Mỹ Vân đánh giá cao chính là ngâm chân nước ấm 10-15 phút trước khi ngủ. Cô cho rằng việc này giúp cơ thể thư giãn, lưu thông máu tốt hơn và dễ đi vào giấc ngủ sâu. Khi ngủ ngon, da cũng được phục hồi hiệu quả hơn. Mỹ Vân chia sẻ rằng những ngày cô căng thẳng hoặc ngủ chập chờn, hôm sau da thường xỉn màu và dễ nổi mụn. Từ khi duy trì việc ngâm chân đều đặn, chất lượng giấc ngủ cải thiện rõ và làn da cũng "hưởng lợi" theo.

5. Không ăn sát giờ đi ngủ

Thói quen ăn khuya từng khiến Mỹ Vân tăng cân nhẹ và da dễ nổi mụn. Cô nhận ra khi ăn sát giờ ngủ, hệ tiêu hóa phải hoạt động liên tục, ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi và tái tạo của cơ thể. Hiện tại, cô cố gắng ăn tối trước 19h30 và không dùng thêm đồ ăn vặt sau đó. Nếu cảm thấy đói, cô chọn một cốc nước ấm hoặc trà thảo mộc nhẹ. Sau vài tuần thay đổi, bụng bớt đầy, cơ thể nhẹ hơn và da cũng ít xuất hiện mụn viêm hơn trước.

Mỹ Vân khẳng định không có sản phẩm đắt tiền nào thay thế được lối sống lành mạnh. Làn da đẹp không chỉ đến từ mỹ phẩm mà còn phụ thuộc vào giấc ngủ, chế độ ăn uống và sự kỷ luật mỗi tối. Năm việc cô làm trước khi đi ngủ đều đơn giản, không tốn nhiều chi phí, nhưng khi duy trì đều đặn lại mang đến kết quả bất ngờ: da sáng hơn, mịn hơn và tổng thể gương mặt rạng rỡ hơn mỗi sáng thức dậy.

Đôi khi, bí quyết làm đẹp không nằm ở việc thêm thật nhiều sản phẩm mới, mà ở việc chăm sóc bản thân đúng cách vào thời điểm cơ thể cần nghỉ ngơi nhất.