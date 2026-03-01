Giày bệt cũng có thể sang chảnh hóa cả set đồ, nếu chị em chọn đúng 4 kiểu

Những tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của giày bệt – món đồ tưởng chừng quen thuộc nhưng luôn biết cách làm mới mình theo từng mùa mốt. Nếu như vài năm trước, sneaker hay boots chiếm sóng street style thì nay, các thiết kế giày bệt lại được ưu ái bởi tính linh hoạt, thoải mái mà vẫn đảm bảo vẻ ngoài chỉn chu. Từ phong cách công sở tới street style, 4 kiểu giày bệt dưới đây đang phủ sóng nhiều nhất.

Giày búp bê gắn nơ mảnh

Năm 2026 tiếp tục cho thấy độ hot bền vững của giày búp bê tối giản với điểm nhấn là chiếc nơ mảnh xinh xắn nơi mũi giày. Không còn những chiếc nơ bản to đậm chất công chúa, phiên bản mới thiên về sự thanh thoát, tinh tế và trưởng thành hơn.

Sức hút của thiết kế này nằm ở khả năng cân bằng giữa nét nữ tính và tinh thần hiện đại. Phom giày thường ôm chân, chất liệu da mềm hoặc satin lì, bảng màu trải dài từ đen, be đến hồng phấn, xanh baby. Chiếc nơ nhỏ đóng vai trò như một "dấu chấm" duyên dáng, đủ để tạo điểm nhấn mà không làm tổng thể trở nên sến súa.

Giày búp bê gắn nơ mảnh đặc biệt phù hợp với những set đồ tối giản: quần jeans ống đứng, áo cardigan mỏng hay váy midi trơn màu. Nhiều nàng sành điệu còn kết hợp chúng cùng tất cổ thấp để tăng thêm phần cá tính. Điểm cộng lớn nhất là sự thoải mái, bạn có thể diện cả ngày dài từ văn phòng đến buổi hẹn cà phê mà không lo đau chân.

Giày mũi nhọn

Nếu muốn tìm một đôi giày bệt có khả năng "hack" dáng tốt nhất, câu trả lời chắc chắn là giày mũi nhọn. Thiết kế kéo dài phần mũi giúp bàn chân trông thon gọn hơn, đồng thời tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn đáng kể, đặc biệt khi phối cùng quần ống suông hoặc váy dài qua gối.

Đầu năm 2026, giày mũi nhọn xuất hiện với nhiều biến tấu thú vị: từ chất liệu da bóng, da lộn đến phiên bản ánh kim nổi bật. Bên cạnh những gam màu trung tính quen thuộc như đen, nâu, trắng kem, các tông đỏ rượu vang, bạc ánh kim cũng được lăng xê mạnh mẽ.

Điều đáng chú ý là kiểu giày này không còn bị đóng khung trong phong cách công sở. Các quý cô sành điệu đang biến tấu giày mũi nhọn với quần denim suông, blazer oversize hoặc chân váy xếp ly. Sự tương phản giữa phom dáng sắc sảo của mũi giày và trang phục phóng khoáng tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa thời thượng.

Giày Mary Jane

Không phải ngẫu nhiên mà giày Mary Jane liên tục phủ sóng qua từng mùa. Thiết kế đặc trưng với quai ngang bàn chân mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa trẻ trung. Bước sang 2026, Mary Jane được "nâng cấp" với đa dạng phiên bản: quai đôi, đế mỏng thanh lịch hoặc đế chunky cá tính.

Sự linh hoạt chính là chìa khóa giúp Mary Jane giữ vững vị thế. Với váy ngắn xếp ly và áo sơ mi, đôi giày mang lại tinh thần preppy đầy năng lượng. Khi kết hợp cùng quần tây và áo len mỏng, tổng thể trở nên mềm mại, phù hợp cho môi trường công sở sáng tạo. Thậm chí, nhiều cô gái còn diện Mary Jane cùng tất cao cổ và chân váy midi để tạo nên diện mạo đậm chất retro.

Gam màu được ưa chuộng nhất vẫn là đen bóng, đỏ rượu và nâu chocolate. Tuy nhiên, những phiên bản pastel hoặc họa tiết da động vật cũng đang dần chiếm sóng, đặc biệt trong các bộ ảnh street style đầu năm.

Sandal màu trung tính

Nếu ba xu hướng trên thiên về phom dáng, thì sandal màu trung tính lại ghi điểm nhờ bảng màu dễ ứng dụng. Từ be, nâu cát, trắng ngà đến xám nhạt, những gam màu này gần như "ăn ý" với mọi kiểu trang phục trong tủ đồ.

Sandal bệt đầu năm 2026 tập trung vào thiết kế tối giản: quai mảnh, phom gọn gàng, hạn chế chi tiết rườm rà. Chính sự tiết chế này giúp tổng thể trở nên tinh tế và cao cấp hơn. Khi phối cùng váy maxi bay bổng, sandal trung tính tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Còn nếu đi cùng quần short và áo sơ mi oversized, chúng mang đến tinh thần phóng khoáng, hiện đại.

Một ưu điểm khác là khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều hoàn cảnh: đi làm, dạo phố hay du lịch biển. Thay vì chọn những gam màu quá nổi bật, nhiều người đang ưu tiên bảng màu "an toàn" nhưng bền vững theo thời gian – đúng với tinh thần thời trang thực tế đang lên ngôi.

Ảnh: Instagram