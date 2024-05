Thư Kỳ tuổi 50 đè bẹp nhan sắc thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi

Ở tuổi 50, Thư Kỳ được khen ngợi bảo dưỡng ngoại hình rất tốt. Cô lúc nào cũng toát lên sự tươi trẻ, phóng khoáng, tự tin, ngọt ngào như thiếu nữ. Sắc vóc lộng lẫy của Thư Kỳ nhận được nhiều lời khen của khán giả Trung Quốc. Công chúng cho rằng Thư Kỳ là đại diện xuất sắc nhất của giới giải trí Hoa ngữ ở hiện tại. Hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Thư Kỳ, do trang Getty Images chia sẻ không khác nhiều so với loạt ảnh do phía nữ diễn viên đăng tải.