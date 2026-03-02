Thời trang Việt được BLACKPINK chọn

Thời trang Việt được BLACKPINK lựa chọn

Những mẫu thiết kế của thương hiệu thời trang Việt FENG được nhóm BLACKPINK lựa chọn

Không chỉ xuất hiện trong visual poster cho album DEADLINE, bộ cánh may đo riêng từ local brand Việt - FENG tiếp tục theo chân bộ tứ BLACKPINK lên MV GO vừa ra mắt ngày 27-2.

Trong bộ sưu tập dành riêng cho MV Go của BLACKPINK, nhà thiết kế Lim Feng của thương hiệu thời trang FENG sử dụng các chất liệu ôm sát cơ thể kết hợp cùng những đường cut–out đặc trưng và phom dáng mang đậm tinh thần vị lai của thương hiệu.

Nhà thiết kế Lim Feng cho biết, trang phục trong dự án lần này của BLACKPINK được stylist Jang Hee Jun trực tiếp đặt Lim Feng thiết kế riêng. Sau đó stylist tiếp tục tinh chỉnh lại từ các thiết kế gốc của cô để phù hợp với concept MV.

Đây là sự lựa chọn trực tiếp từ ê-kip stylist của nhóm, không phải hợp tác tài trợ với nhãn hàng. Việc thương hiệu FENG được 4 nữ ca sĩ của nhóm nhạc toàn cầu mặc trong MV GO cho thấy năng lực thiết kế của thương hiệu đã đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ và tính ứng dụng ở quy mô quốc tế.

Những mẫu thiết kế này do chính stylist của BLACKPINK đặt hàng FENG của Việt Nam

Chia sẻ về dự án, Lim Feng cho biết đây là lần đầu tiên cô được thiết kế riêng cho BLACKPINK theo đúng tinh thần futuristic đặc trưng của thương hiệu, vì vậy cô cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Sự kết nối và nguồn cảm hứng từ stylist Jang Hee Jun cùng BLACKPINK đã mang đến động lực sáng tạo mạnh mẽ cho cô để hoàn thiện các thiết kế lần này.

Bước tiến vượt trội của thời trang Việt

Ngoài ra, Lim Feng còn nhận được ưu ái thiết kế riêng bộ trang phục thứ hai cho Jennie trong MV lần này.

Việc chọn trang phục của FENG cho MV GO còn phần nào cho thấy sự tiến hóa trong phong cách thời trang của BLACKPINK. Từ phong cách high teen kiểu nữ sinh học đường trẻ trung đến giai đoạn nổi tiếng toàn cầu và world tour BORN PINK với phong cách quyến rũ hơn. Và qua đến tour lưu diễn DEADLINE, nhóm thật sự trở nên mạnh mẽ và trưởng thành với phong cách avant-garde đậm tinh thần vị lai.

Trước đó nữa, FENG cũng góp mặt trong MV Zen của Jennie. Trong MV mang màu sắc futuristic, Jennie diện ba thiết kế từ bộ sưu tập Bodega Revisited Fall 24, bao gồm áo độn vai lấy cảm hứng từ trang phục vận động viên khúc côn cầu và mẫu quần siêu ngắn với đường cắt xẻ độc đáo. Theo phía thương hiệu, các thiết kế trong MV giữ nguyên bản gốc và nhanh chóng "sold out" sau khi sản phẩm ra mắt.

FENG từng thiết kế cho BLACKPINK trước đây

Feng System không phải là cái tên xa lạ trong giới mộ điệu thời trang Việt. Là một thương hiệu nội địa Việt dành cho những người yêu thích thời trang cá tính, Feng System được biết đến là một local brand chất lượng với nhiều thiết kế độc đáo, ấn tượng, đưa tinh thần lạc quan, tự do thể hiện cá tính và phá bỏ các khuôn khổ gò bó mà xã hội đặt ra cho mỗi con người.

Feng System được thành lập bởi Lim Feng (Phùng Ái Nguyên) và em trai Dylan (Phùng Quang Đạt) vào cuối năm 2021.

Nhà sáng lập thương hiệu chia sẻ: "Chúng tôi muốn tạo ra một cộng đồng truyền cảm hứng nơi mà mọi người có thể tự do thể hiện bản thân thông qua thời trang".

Đặc biệt, Lim Feng - người được biết đến nhiều hơn với vai trò Giám đốc Sáng tạo, hay với biệt danh là avatar cosplay thời trang cyberpunk Limpidity, người thiết kế tạo hình của nhiều ca sĩ Việt, và tiên phong kết hợp công nghệ 3D với thời trang.



