Thói quen ăn uống "tàn phá" collagen khiến da dễ nhăn nheo, chảy xệ

Càng nhiều tuổi, chị em càng phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe cũng như suy giảm về nhan sắc, tất cả đều có liên quan đến quá trình mất collagen.



Collagen là một protein dạng sợi chiếm khoảng 30% lượng protein trong cơ thể, chiếm 70% cấu trúc da. Các sợi collagen dài và mảnh, đan quyện lấy nhau, tạo ra mạng collagen. Mạng collagen chính là nền tảng của da. Collagen có vai trò kết nối các tế bào da, kích thích quá trình trao đổi chất của tế bào da, tạo độ đàn hồi, săn chắc cho da, làm lành vết thương. Vì vậy, collagen là thành phần chính giúp da săn chắc, mịn màng, là yếu tố quyết định vẻ đẹp của làn da. Trong da, collagen tập trung nhiều nhất ở lớp hạ bì.

Khi collagen thiếu hụt do thoái hóa theo thời gian, các sợi collagen bên dưới da suy giảm về cả số lượng và chất lượng, làn da sẽ đối mặt với sự xuống dốc không phanh. Bởi lúc này, bộ khung của da suy yếu dần, khả năng chống đỡ kém, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, da bị chùng nhão, nặng hơn nữa là các nếp gấp và sự chảy xệ. Đồng thời, thiếu collagen còn ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp.

Phụ nữ càng lớn tuổi thì lượng collagen trong cơ thể càng giảm dần. Tỷ lệ này sẽ tăng càng cao khi phụ nữ bước vào độ tuổi 30, 40 và nhiều hơn thế.

Đường là “kẻ thù” của sức khỏe nói chung và làn da nói riêng. Ảnh minh họa

Theo các bác sĩ, có vô số thói quen tàn phá collagen và sử dụng đồ ăn nhiều đường là một trong số đó. Ăn nhiều đồ ngọt sẽ khiến chị em già nhanh hơn dù chăm chỉ chăm sóc da đến mấy. Đã có nghiên cứu cho thấy, một khẩu phần ăn nhiều đường có thể làm giảm lượng collagen của bạn gấp 10 lần so với thông thường. Đó là do lượng đường dư thừa trong cơ thể có thể kết hợp với protein, xảy ra phản ứng glycation, tàn phá chất lượng collagen trong cơ thể. Lúc này, da dần trở nên kém đàn hồi, bị sạm đen và các nếp nhăn xuất hiện.

Một trong những cách đơn giản nhất giúp phục hồi collagen cho cơ thể chính là tăng cường sử dụng các loại thực phẩm giúp sinh collagen tự nhiên, đó là:

Nước dùng xương

Được tạo ra bằng cách đun sôi xương động vật trong nước, quá trình này được cho là chiết xuất collagen. Vì nước dùng xương được làm từ xương và mô liên kết, nó có chứa canxi, magiê, phốt pho, collagen, glucosamine, chondroitin, axit amin và nhiều chất dinh dưỡng khác.

Tuy nhiên, mỗi loại nước dùng xương là khác nhau vì chất lượng xương được sử dụng cùng với các thành phần khác. Do đó, để đảm bảo chất lượng nước dùng, bạn hãy tự làm bằng xương lấy từ nguồn thịt có uy tín.

Thịt gà

Giống như thịt bò và cá, thịt gà có tất cả các axit animo cần thiết để tạo ra collagen. Collagen phong phú nhất ở vùng da gà, cánh, sụn và chân gà. Một số nghiên cứu đã sử dụng cổ gà và sụn như một nguồn collagen để điều trị viêm khớp.

Ớt chuông

Không chỉ chứa hàm lượng vitamin C cao, có tác dụng kích thích sản xuất collagen mà ớt chuông còn chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ được gọi là carotenoids. Carotenoids chứa đặc tính chống viêm, bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời.

Quả đu đủ

Đu đủ là loại quả có khả năng làm tăng sự đàn hồi của da đồng thời làm giảm thiểu nếp nhăn nhờ có chứa các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất... Không những thế, các vitamin như A, K, E... cũng rất có lợi cho sức khỏe, làm tăng sức đề kháng để đẩy lùi bệnh tật.

Cá và động vật có vỏ

Giống như các động vật khác, cá và động vật có vỏ có xương và dây chằng làm từ collagen. Một số người còn cho rằng collagen có nguồn gốc hải sản là một trong những chất dễ hấp thụ nhất. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng thịt cá có chứa ít collagen hơn các phần khác. Những phần của cá có nhiều collagen là đầu, vảy hoặc nhãn cầu. Trong thực tế người ta đã sử dụng da cá làm nguồn cung cấp collagen peptide.

Lòng trắng trứng

Đây là thực phẩm rẻ tiền nhưng giúp tăng sinh collagen hiệu quả. Lòng trắng trứng có số lượng lớn nguồn proline, một trong những axit amin cần thiết cho sản xuất collagen.

Trái cây có múi

Vitamin C đóng vai trò chính trong sản xuất nguồn tin cậy pro-collagen, tiền chất của cơ thể đối với collagen. Do đó, nhận đủ vitamin C là rất quan trọng.

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi và chanh rất giàu vitamin C, vì thế, hãy thử một quả bưởi cho bữa sáng, hoặc thêm các múi cam vào món salad của bạn.

Ngoài ra, nằm trong danh sách trái cây giàu vitamin C còn có các loại trái cây nhiệt đới như xoài, kiwi, dứa và ổi. Quả ổi còn tự hào có một lượng nhỏ kẽm, một yếu tố khác để sản xuất collagen.

Các loại đậu

Đậu là thực phẩm giàu protein thường chứa các axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Thêm vào đó, nhiều trong số chúng rất giàu đồng, một chất dinh dưỡng cần thiết cho sản xuất collagen.

Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, để tăng lượng collagen trong cơ thể, bạn nên thực hiện những thói quen sau:

-Massage mặt: Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả. Mỗi ngày bạn thực hiện massage da mặt khoảng 10-15 phút có thể kích thích sản xuất collagen và tăng cường sự lưu thông của máu,

-Sử dụng các chất dưỡng ẩm cho da: Có thể áp dụng các cách đắp mặt nạ tự nhiên tại nhà như mặt nạ nha đam, mặt nạ mật ong và lòng đỏ trứng gà để cho da luôn sạch thoáng, săn chắc và mềm mịn.

-Bảo vệ da khỏi tác động của tia UV: Khi ra đường bạn nên dùng nón mũ rộng vành, kính râm, khẩu trang, áo chống nắng để bảo vệ làn da, dùng kem chống nắng ngay cả khi trời không nắng.

-Tăng cường vận động: Tập thể dục tạo điều kiện cho máu lưu thông nhiều hơn, sâu hơn, làm da sáng rạng ngời và đều màu. Tập thể dục đều đặn sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa vì nó thúc đẩy cơ chế sản sinh collagen.