Thiết kế tinh xảo và táo bạo của NTK Công Trí, từng xuất hiện trên Vogue Mỹ được sao quốc tế lựa chọn trên thảm đỏ

Tối 1/8, tại Los Angeles, Joey King cùng Brad Pitt và các diễn viên lên thảm đỏ buổi công chiếu "Bullet Train". Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với bộ đầm trắng từ thương hiệu Công Trí.

Trên nền lụa satin cao cấp, sang trọng, thiết kế được sáng tạo với kỹ thuật đính sequin tinh xảo, tạo điểm nhấn bắt mắt. Chi tiết cut-out táo bạo ở eo cùng phần cổ khoét sâu giúp người đẹp Mỹ tôn trọn đường cong gợi cảm.

Để thêm phần lộng lẫy, Joey King phối thêm dây chuyền dáng dài hiệu Shaun Leane của Anh. Cô hoàn thiện phong cách với kiểu tóc ướt chải ép sát đầu, phần đuôi tóc uốn lượn điệu đà lấy cảm hứng từ phong cách làm đẹp của thập niên 1920. Đôi mắt thêm phần cuốn hút nhờ những đường nét cách điệu bay bổng màu trắng ăn ý với bộ đầm.

Mẫu váy nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2022 ra mắt trên tạp chí Vogue Mỹ hồi tháng 5. Nữ diễn viên đã liên hệ với NTK Công Trí từ tháng giữa tháng 7 để đặt may, chuẩn bị cho chuyến quảng bá phim mới cùng tài tử Brad Pitt và đoàn phim.

"Bullet Train" có ngân sách khoảng 90 triệu USD, do David Leitch - đạo diễn Deadpool 2 - chỉ đạo thực hiện. Ngoài Brad Pitt và Joey King, tác phẩm quy tụ dàn sao hành động như Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon và Benito A Martínez Ocasio.

Joey King sinh năm 1999 tại Mỹ. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 4 tuổi và trở nên nổi tiếng với vai chính trong loạt phim lãng mạn "The Kissing Booth" năm 2018. Năm 2019, vai diễn trong phim truyền hình tội phạm "The Act" giúp cô nhận được đề cử Emmy và Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Người đẹp từng giành giải Ngôi sao phim hài tại People's Choice Award 2020 và Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Kid's Choice Award 2019. Các phim cô đóng phải kể tới "Battle: Los Angeles" (2011), "Crazy, Stupid, Love" (2011), "The Dark Knight Rises" (2012), "Oz the Great and Powerful" (2013), "The Conjuring" (2013), "Independence Day: Resurgence" (2016)...

