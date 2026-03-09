"Thiên thần sân băng" Alysa Liu và chiến thắng của phong cách, sức mạnh của nụ cười

Alysa Liu tại Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026 (Ảnh: Ulrik Pedersen/NurPhoto/Getty)

Thế vận hội mùa đông 2026 được tổ chức tại Ý thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng không chỉ bởi những cuộc đua kịch tính giữa các vận động viên, những màn rượt đuổi, hoán đổi vị trí ngoạn mục trên bảng xếp hạng mà còn vì đây là giải đấu nơi thời trang, phong cách được tôn vinh.

Theo CNN, sự phóng khoáng, cá tính của nhiều vận động viên được thể hiện rõ qua trang phục, phụ kiện. Những chiếc vòng tròn Olympic được vẽ khéo léo, nổi bật trên móng tay của vận động viên giành huy chương bạc Eileen Gu của Trung Quốc khi cô cầm ván trượt sau trận chung kết trượt tuyết tự do slopestyle nữ.

"Công chúa tuyết" Eileen Gu trang trí móng tay với biểu tượng Olympic (Ảnh: AP)



Biểu tượng vòng tròn Olympic có thể được nhìn thấy trên bàn tay phải của vận động viên Jasmin Holtermann đến từ Đan Mạch.

Nhưng, xét về mức độ nổi bật và tạo hiệu ứng mạnh mẽ thì khó ai vượt qua được Alysa Liu. Nữ vận động viên tỏa sáng trên sân băng với trang phục lấp lánh ánh kim, mái tóc hai màu vàng nâu rất ấn tượng cùng vẻ trẻ trung, tràn đầy năng lượng trong từng động tác, trong gu lựa chọn bài nhạc thi đấu hay cách cô luôn nở nụ cười rạng rỡ khoe khéo những chiếc khuyên thời trang trong khuôn miệng.

Alysa Liu giành 2 huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông 2026 (Ảnh: Getty Images)

Đặc biệt kiểu tóc của Alysa Liu đã trở thành hiện tượng bùng nổ mạng xã hội khi cô xuất hiện tại Thế vận hội mùa đông. Trước khi trở thành nhà vô địch, Alysa Liu đã tự tạo cho mình một kiểu "vương miện" riêng, với kiểu tóc quyến rũ được gọi là "tóc hào quang" để thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng.

Tóc của cô có những sọc ngang màu nâu sẫm xen kẽ với những vòng tròn màu trà sữa, cùng những đường chuyển tiếp màu vàng sáng. “Ôi trời ơi, tuyệt quá!”, vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Bradie Tennell bình luận kèm biểu tượng ngọn lửa khi nhìn thấy Alysa Liu, còn mạng xã hội thì như "phát cuồng" với kiểu tóc, nụ cười sáng bừng, đầy cá tính của nhà vô địch.

Trong các bài thi, trong khoảnh khắc trên bục vinh danh, Alysa Liu càng cho thấy sự tỏa sáng, sức hút của một thần tượng thế hệ mới - một người không chỉ chinh phục đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu mà còn tạo nên sức ảnh hưởng lớn về phong cách thời trang, trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ.

Alysa Liu gây sốt mạng xã hội với phong cách trẻ trung, sôi nổi, cá tính (Ảnh: Getty Images)

20 tuổi, Alysa Liu từng có thời gian tưởng như đã giải nghệ nhưng rồi cô trở lại và làm nên những thành tích cột mốc mới cho đội tuyển Mỹ tại các kỳ Thế vận hội. “Qua thời gian nghỉ ngơi, tôi nhận ra mình có một chút gì đó giống như một người sáng tạo, và tôi có những ý tưởng riêng. Tôi có gu thời trang riêng và hơi cứng đầu về điều đó. Tôi yêu thích vũ đạo và âm nhạc và tôi làm mọi thứ theo cách riêng của mình" - Alysa Liu nói về sự lột xác về phong cách. Trong bài thi trượt băng tự do Olympic 2026 – bài thi giúp cô giành huy chương vàng – Alysa Liu mặc một chiếc váy vàng với phần cổ áo kiểu choker, lệch vai bằng lưới xuyên thấu. Khi cô xoay người và nhảy lên theo điệu nhạc “MacArthur Park Suite” của Donna Summer, những hạt sequin kim loại phản chiếu ánh đèn rực rỡ của nhà thi đấu, thu hút mọi sự chú ý.

Mới đây, nữ vận động đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Teen Vogue để cùng chia sẻ về những thay đổi với cuộc sống khi vụt sáng trở thành thần tượng thế hệ mới. Không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà cả về thời trang, phong cách sống.

Alysa Liu là gương mặt trang bìa của Teen Vogue

Trò chuyện với Teen Vogue, vận động viên Gen Z cho biết dù có thêm lượng người theo dõi, hâm mộ khổng lồ từ hiệu ứng Thế vận hội nhưng cô không để ý đến những lời bàn tán trên mạng về sự nghiệp trượt băng nghệ thuật hay cuộc sống của mình. Thay vào đó, Alysa đã cẩn thận xây dựng cuộc sống của mình, bao quanh mình bằng những người không gây áp lực cho cô. Và cô chọn cách không đọc các bình luận. “Tôi dùng TikTok rất nhiều, nhưng tôi xem bất kỳ cuộc thảo luận nào về mình, vì vậy mọi thứ rất thoải mái” - Alysa Liu nói

Cô cũng tham gia nhiều sự kiện, các cuộc trò chuyện phỏng vấn và luôn gây ấn tượng với gu thời trang cùng nụ cười tươi tắn. Ở bất cứ nơi đâu Alysa Liu xuất hiện, nụ cười của cô luôn mang đến sức mạnh truyền cảm hứng, truyền đi sự lạc quan, tươi vui với hình ảnh năng động, sáng tạo, cá tính của thế hệ trẻ.

Alysa Liu là khách mời của talkshow The Tonight Show starring Jimmy Fallon (Ảnh: Getty Images)

Một trong những người góp phần định hình phong cách cho Alysa Liu chính là Miyako Bellizzi - nhà thiết kế từng được đề cử Oscar và tham gia bộ phim Marty Supreme.