Quần đen đơn giản tới đâu cũng trở nên sang chảnh nhờ 5 cách mặc

Quần màu đen là một trong những món đồ cơ bản nhất trong tủ quần áo, nhưng cũng chính vì sự quen thuộc đó mà nhiều người dễ rơi vào cách phối đồ an toàn và thiếu điểm nhấn. Thực tế, chỉ với một chiếc quần đen, bạn hoàn toàn có thể tạo nên nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch, nữ tính cho đến năng động, cá tính. Dưới đây là 5 cách phối quần đen với những kiểu áo quen thuộc giúp bạn trông thời trang và sành điệu hơn mỗi ngày.

Quần đen và áo blouse

Áo blouse luôn là lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn tạo vẻ ngoài nữ tính mà vẫn tinh tế. Khi kết hợp với quần đen, tổng thể trang phục trở nên gọn gàng và sang trọng hơn hẳn.

Bạn có thể chọn áo blouse có chi tiết bèo nhẹ ở cổ hoặc tay phồng để tạo điểm nhấn. Những gam màu trung tính như kem, be hoặc pastel sẽ làm nổi bật nền đen của quần, đồng thời mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch.

Để hoàn thiện set đồ, một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc giày slingback sẽ giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn. Nếu muốn tạo phong cách hiện đại, hãy thử sơ vin nhẹ phần áo phía trước và thêm một chiếc thắt lưng bản nhỏ.

Quần đen và áo họa tiết

Nếu quần đen mang tính "nền tảng", thì áo họa tiết chính là điểm nhấn giúp bộ trang phục trở nên thú vị hơn. Những họa tiết như hoa nhí, họa tiết kẻ, chấm bi hoặc hình học đều có thể kết hợp hài hòa với quần đen.

Cách phối này đặc biệt phù hợp với những ai muốn làm mới phong cách hằng ngày nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Khi phần áo đã nổi bật, bạn nên giữ các món phụ kiện ở mức tối giản, chẳng hạn như túi xách trơn màu hoặc giày đơn sắc.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn áo họa tiết với tông màu đen – trắng để tạo sự đồng điệu. Đây là công thức phối đồ đơn giản nhưng luôn mang lại cảm giác thời trang và hiện đại.

Quần đen và áo len cộc tay

Áo len cộc tay là món đồ đang được nhiều chị em yêu thích vì khả năng kết hợp linh hoạt. Khi đi cùng quần đen, chiếc áo này mang lại vẻ ngoài vừa gọn gàng vừa trẻ trung.

Một chiếc áo len cộc tay dáng ôm sẽ tôn lên đường nét cơ thể, đặc biệt khi phối với quần đen ống đứng hoặc ống suông. Những gam màu như xám, nâu, xanh rêu hoặc đỏ rượu vang có thể giúp set đồ trở nên nổi bật hơn, nhưng vẫn giữ được sự hài hòa.

Quần đen và áo thun

Không có công thức nào đơn giản và hiệu quả hơn việc kết hợp quần đen với áo thun. Đây là set đồ phù hợp với hầu hết hoàn cảnh thường ngày như đi dạo phố, gặp gỡ bạn bè hay làm việc trong môi trường thoải mái.

Một chiếc áo thun trắng basic luôn là lựa chọn an toàn nhưng không bao giờ lỗi mốt. Nếu muốn cá tính hơn, bạn có thể chọn áo thun in hình, áo thun oversized hoặc áo thun màu nổi.

Để bộ trang phục trông phong cách hơn, hãy kết hợp cùng sneaker trắng, túi đeo chéo và một chiếc kính râm. Chỉ với vài món phụ kiện đơn giản, set đồ áo thun và quần đen sẽ trở nên thời trang và trẻ trung hơn nhiều.

Quần đen và áo sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng và quần đen từ lâu đã được xem là bộ đôi kinh điển trong thời trang. Tuy nhiên, chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong cách phối, bạn có thể khiến set đồ quen thuộc này trở nên mới mẻ hơn.

Thay vì chọn sơ mi dáng ôm truyền thống, hãy thử những mẫu áo dáng rộng, tay phồng hoặc chất liệu mềm rũ. Khi sơ vin gọn gàng với quần đen, tổng thể trang phục sẽ trông thanh lịch nhưng vẫn rất hiện đại.

Nhờ sự linh hoạt của quần màu đen, chỉ cần thay đổi kiểu áo và cách phối phụ kiện, bạn đã có thể tạo ra nhiều phong cách khác nhau mà không cần quá nhiều món đồ trong tủ quần áo.

Ảnh: Sưu tầm