Bỏ qua 5 việc này khi rửa mặt, làn da của tôi đã "thăng hạng" bất ngờ

Trước đây, tôi từng nghĩ rửa mặt là bước càng chăm chút, càng nhiều lần và càng kỹ thì da càng sạch đẹp. Thế nhưng, sau một thời gian thay đổi cách làm sạch, tôi nhận ra không phải cứ rửa mặt thật nhiều hay tạo cảm giác "sạch kin kít" thì làn da sẽ khỏe hơn. Ngược lại, một vài thói quen tưởng như rất nhỏ lại có thể khiến da khô căng, dễ kích ứng hoặc mất đi cảm giác mềm mại sau khi rửa. Dưới đây là 5 điều tôi đã chủ động bỏ qua để việc làm sạch da trở nên nhẹ nhàng và vừa đủ hơn.

1. Bỏ qua việc rửa mặt quá nhiều lần trong ngày

Rửa mặt giúp loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn, mồ hôi và cặn sản phẩm trên da, nhưng không có nghĩa là phải sử dụng sữa rửa mặt liên tục trong ngày. Làm sạch quá nhiều có thể khiến da mất đi một phần lipid và các yếu tố giữ ẩm tự nhiên trên bề mặt, từ đó dễ xuất hiện cảm giác khô căng, khó chịu. Với nhiều người, làm sạch da 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi tối đã là đủ; tuy nhiên, tần suất còn tùy thuộc vào loại da, thời tiết, mức độ tiết dầu và hoạt động trong ngày. Nếu vừa tập thể thao hoặc đổ nhiều mồ hôi, bạn vẫn nên làm sạch da phù hợp thay vì cố gắng "nhịn rửa". Điều quan trọng là tránh biến việc rửa mặt nhiều lần thành một cách kiểm soát dầu hoặc mụn.

2. Không dùng quá nhiều sữa rửa mặt

Một lượng sữa rửa mặt thật lớn không đồng nghĩa với khả năng làm sạch tốt hơn. Nếu sử dụng quá nhiều sản phẩm, bạn có thể mất nhiều thời gian để xả sạch, đồng thời da dễ có cảm giác khô hoặc căng sau khi rửa, tùy vào công thức sản phẩm. Thay vì lấy một lượng thật lớn, hãy tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và điều chỉnh theo dạng sản phẩm. Với sữa rửa mặt tạo bọt, chỉ cần một lượng vừa đủ để tạo lớp bọt phù hợp rồi massage nhẹ nhàng trên da. Mục tiêu của bước làm sạch là lấy đi những thứ da không cần, chứ không phải loại bỏ toàn bộ dầu tự nhiên trên bề mặt. Sau khi rửa, một làn da sạch nhưng vẫn dễ chịu thường là tín hiệu tích cực hơn cảm giác khô căng, "sạch bong".

3. Bỏ qua việc rửa mặt với nước quá nóng

Nước nóng có thể mang lại cảm giác thư giãn, đặc biệt vào những ngày thời tiết lạnh, nhưng đây lại không phải lựa chọn lý tưởng cho bước rửa mặt. Nước quá nóng có thể làm da mất nước và khiến cảm giác khô căng trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt ở những người có làn da khô hoặc hàng rào bảo vệ da đang nhạy cảm. Vì vậy, thay vì dùng nước nóng, tôi chuyển sang nước mát hoặc nước ấm vừa phải. Đây là thay đổi rất đơn giản nhưng giúp quá trình rửa mặt dễ chịu hơn. Bên cạnh nhiệt độ nước, cách massage cũng quan trọng không kém: dùng đầu ngón tay, thao tác nhẹ và tránh chà xát mạnh, đặc biệt ở những vùng da mỏng như quanh mắt.

4. Bỏ qua việc chà trực tiếp sữa rửa mặt lên da

Một thói quen khác tôi cũng thay đổi là không lấy một lượng lớn sữa rửa mặt rồi chà trực tiếp lên da. Với những sản phẩm có khả năng tạo bọt, tôi thường cho sản phẩm vào lòng bàn tay, thêm một chút nước và tạo bọt trước rồi mới đưa lớp bọt lên mặt. Cách này giúp sản phẩm được phân tán đều hơn và giảm cảm giác ma sát trực tiếp giữa tay với bề mặt da. Đặc biệt, khi rửa mặt, không cần massage quá lâu hay dùng lực mạnh để "đẩy" bụi bẩn ra ngoài. Những vùng dễ bít tắc như hai bên cánh mũi có thể được massage kỹ hơn một chút nhưng vẫn nên giữ thao tác nhẹ nhàng. Nếu sản phẩm vốn được thiết kế để sử dụng trực tiếp trên da thay vì tạo bọt, hãy ưu tiên hướng dẫn trên bao bì thay vì áp dụng máy móc một quy tắc chung.

5. Không dùng khăn lau mặt theo cách chà xát

Sau khi rửa mặt, nhiều người có thói quen dùng khăn chà đi chà lại cho đến khi da khô hoàn toàn. Tôi đã bỏ cách này và chuyển sang để da ráo nước tự nhiên trong chốc lát hoặc dùng khăn sạch, mềm để thấm nhẹ phần nước còn lại. Điều quan trọng không phải là tuyệt đối không được dùng khăn, mà là tránh dùng khăn thô, khăn ẩm lâu ngày hoặc chà xát mạnh lên mặt. Nếu sử dụng khăn, nên chọn loại sạch, mềm và thay thường xuyên. Với làn da nhạy cảm, việc giảm ma sát cơ học không cần thiết có thể giúp bước làm sạch trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau đó, có thể nhanh chóng tiếp tục các bước dưỡng ẩm để da không có cảm giác khô căng.

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Sau cùng, điều khiến làn da "thăng hạng" không nhất thiết là một sản phẩm đắt tiền mà đôi khi nằm ở cách chúng ta sử dụng những sản phẩm đang có. Rửa mặt vừa đủ, dùng lượng sữa rửa mặt phù hợp, tránh nước quá nóng, giảm ma sát và lau mặt nhẹ nhàng đều là những thay đổi nhỏ nhưng dễ áp dụng. Một routine làm sạch tốt không cần khiến da khô căng mới được xem là sạch; ngược lại, trạng thái sạch sẽ, mềm mại và dễ chịu sau khi rửa mới là điều đáng hướng tới.