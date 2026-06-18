Thiên thần nội y đầu tiên được World Cup trao vai trò lịch sử
Mỹ nhân đến từ Brazil này là người đầu tiên trong lịch sử được FIFA bổ nhiệm vị trí Đại sứ Người hâm mộ Toàn cầu.
Từng là gương mặt được mệnh danh “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”, Adriana Lima không chỉ là một trong những siêu mẫu thành công nhất thập niên 2000 và đầu 2010 mà cô còn là biểu tượng sắc đẹp định hình cả một thế hệ. Từ cô gái xuất thân bình dân tại Brazil đến ngôi sao thống trị các sàn diễn quốc tế, hành trình hơn hai thập kỷ của Adriana Lima là câu chuyện về sự bền bỉ, sức hút hiếm có và khả năng duy trì vị thế trong ngành công nghiệp thời trang luôn thay đổi với đầy biến động.
Thiên thần gắn bó lâu nhất với Victoria's Secret từng có ước mơ trở thành tu nữ
Adriana Lima sinh năm 1981 tại Brazil. Cả tuổi thơ cô lớn lên là một người mộ đạo, đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật cùng gia đình. Trong 1 cuộc phỏng vấn, cô từng chia sẻ bản thân muốn làm tu nữ trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Năm 15 tuổi, Adriana đã gặp bước ngoặt cuộc đời khi cô chiến thắng tại cuộc thi người mẫu Ford Model và chuyển từ Brazil tới New York để ký hợp đồng với công ty Elite Model Management. Đây được xem là bước ngoặt đưa cô từ một thiếu nữ vô danh trở thành cái tên được săn đón trên toàn cầu.
Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Adriana Lima phải kể đến mối lương duyên kéo dài gần 20 năm với Victoria’s Secret. Gia nhập thương hiệu nội y đình đám từ năm 1999, mỹ nhân 8X chính thức trở thành thiên thần Victoria’s Secret vào năm 2000 và nhanh chóng vươn lên vị trí ngôi sao số một của hãng. Trong suốt gần hai thập kỷ, Adriana là gương mặt không thể thiếu của các kỳ Victoria’s Secret Fashion Show, liên tục được đảm nhận những vị trí quan trọng nhất trên sàn diễn.
Năm 2017, cô được ghi nhận là thiên thần Victoria’s Secret có thời gian hoạt động lâu nhất lịch sử. Đến năm 2018, Adriana Lima nói lời chia tay thương hiệu trong sự xúc động của người hâm mộ toàn cầu. Khoảnh khắc cô rơi nước mắt trên sàn diễn cuối cùng được xem là một trong những hình ảnh biểu tượng nhất của Victoria’s Secret Fashion Show.
Không chỉ thành công trên sàn catwalk, Adriana còn là một trong những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới trong nhiều năm liên tiếp. Cô đại diện cho vô số chiến dịch quảng cáo đình đám và trở thành gương mặt thương mại mang giá trị hàng triệu USD. Năm 2016, Adriana Lima từng đứng thứ hai trong danh sách siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới với 75 triệu USD. Mỹ nhân Brazil cũng được xem là một trong những chị đại có sức ảnh hưởng tới nhiều người mẫu trẻ gen Z hiện nay.
Đại sứ người hâm mộ toàn cầu đầu tiên của FIFA và World Cup
Bên cạnh thời trang, Adriana Lima còn cho thấy tình yêu đặc biệt với bóng đá – môn thể thao gắn liền với văn hóa Brazil. Chính niềm đam mê này đã đưa cô đến một cột mốc bất ngờ trong sự nghiệp. Tháng 2/2023, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức bổ nhiệm Adriana Lima trở thành Đại sứ Người hâm mộ Toàn cầu (Global Fan Ambassador), đánh dấu lần đầu tiên tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới tạo ra vị trí này. Trong vai trò mới, cô tham gia phát triển các chiến dịch kết nối người hâm mộ với bóng đá, xuất hiện tại các sự kiện lớn của FIFA và góp phần quảng bá các giải đấu quốc tế.
Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm Adriana Lima cũng từng vấp phải không ít tranh cãi. Thời điểm FIFA công bố vai trò Đại sứ Người hâm mộ Toàn cầu của siêu mẫu người Brazil vào năm 2023, nhiều người hâm mộ bóng đá tỏ ra khó hiểu khi tổ chức này lựa chọn một nhân vật đến từ ngành thời trang thay vì một cựu danh thủ hay chuyên gia thể thao. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng FIFA đang cố gắng đẩy mạnh yếu tố giải trí và sức ảnh hưởng của người nổi tiếng vào bóng đá, trong khi vai trò đại diện cho người hâm mộ lẽ ra nên thuộc về những cá nhân có đóng góp trực tiếp cho môn thể thao này.
Bên cạnh đó, một số tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ cũng nhắc lại những phát ngôn mang màu sắc bảo thủ của Adriana Lima trong quá khứ liên quan đến vấn đề hôn nhân và tôn giáo, cho rằng cô không phải là lựa chọn phù hợp để đại diện cho cộng đồng người hâm mộ toàn cầu đa dạng của FIFA. Dù vậy, FIFA vẫn bảo vệ quyết định của mình khi nhấn mạnh rằng Adriana là người có tình yêu lâu năm với bóng đá, đồng thời sở hữu sức ảnh hưởng quốc tế vượt ra ngoài phạm vi thời trang.
Trên thực tế, những tranh luận này không kéo dài quá lâu. Sau khi tham gia hàng loạt hoạt động quảng bá cho FIFA và xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn của bóng đá thế giới, Adriana dần chứng minh vai trò của mình như một cầu nối giữa thể thao, giải trí và văn hóa đại chúng. Với xuất thân từ Brazil, quốc gia được xem là "thánh địa bóng đá”, cô cũng mang đến cho FIFA một hình ảnh gần gũi hơn với nhóm khán giả trẻ và những người vốn không phải là fan bóng đá truyền thống.
Đáp trả cực cool khi bị chê nhan sắc biến dạng
Nếu sự nghiệp của Adriana Lima gần như không có gì để bàn cãi, thì câu chuyện nhan sắc của cô những năm gần đây lại trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Tháng 11/2023, siêu mẫu người Brazil xuất hiện tại buổi công chiếu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes ở Los Angeles và lập tức gây xôn xao. Trong loạt ảnh được truyền thông đăng tải, gương mặt của Adriana trông đầy đặn hơn đáng kể, phần má và đường nét hàm không còn sắc sảo như hình ảnh quen thuộc từng làm nên thương hiệu của cô.
Vài tuần sau đó, Adriana đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn để làm rõ những tranh cãi xoay quanh diện mạo của mình. Cô cho biết bản thân cũng bất ngờ khi nhìn lại những bức ảnh được chụp tại sự kiện hôm đó. Nữ siêu mẫu khẳng định phản ứng của dư luận không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần của cô, bởi cô hiểu cơ thể và gương mặt của mình hơn bất kỳ ai.
"Phản ứng của số đông không làm phiền tôi chút nào. Tôi vốn mạnh mẽ. Thành thật mà nói, tôi đã ngắm lại bản thân trước khi ra đường và cảm thấy rất tuyệt. Nhưng tôi đã sốc khi xem lại ảnh của mình ở sự kiện. Kiểu như: 'Đó không phải là tôi'. Kỳ lạ thật, tôi chắc chắn ngoài đời tôi không hề như thế", Adriana chia sẻ.
Theo người đẹp, những thay đổi trên ngoại hình chủ yếu đến từ quá trình mang thai, sinh con thứ ba và những biến đổi tự nhiên của cơ thể theo thời gian. Dù tranh cãi chưa bao giờ hoàn toàn chấm dứt, nhiều người cho rằng Adriana Lima đang phải đối mặt với áp lực mà không ít siêu mẫu thế hệ vàng gặp phải: công chúng luôn muốn họ giữ mãi vẻ ngoài của tuổi đôi mươi, bất chấp quy luật lão hóa mà ai cũng phải trải qua.
Ít lâu sau, trên trang cá nhân của mình, Adriana đã đăng tải bức ảnh mặt mộc của bản thân kèm caption phản bác những bình luận chê bai của cư dân mạng.
Dù từng trở thành tâm điểm bàn luận vì diện mạo thay đổi, Adriana Lima đã có màn trở lại khá mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây. Thay vì rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, siêu mẫu người Brazil tiếp tục xuất hiện dày đặc tại các sự kiện thời trang lớn, đồng thời khẳng định sức hút của một trong những biểu tượng runway nổi tiếng nhất thế giới.
Năm 2024 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi Adriana Lima trở lại sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show sau 6 năm tuyên bố giải nghệ khỏi thương hiệu. Màn tái xuất của cô tại show diễn hồi sinh của Victoria's Secret nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ.
Bước sang năm 2025, Adriana tiếp tục hoạt động sôi nổi trên sàn diễn quốc tế. Cô đảm nhận vị trí vedette trong show diễn "World Collection: Dubai" của nhà thiết kế Ấn Độ Manish Malhotra tại Dubai Fashion Week, cho thấy tên tuổi của mình vẫn đủ sức trở thành điểm nhấn tại các sự kiện thời trang quy mô lớn. Bên cạnh đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Victoria's Secret Fashion Show 2025, đánh dấu lần thứ 20 trình diễn cho thương hiệu đã làm nên tên tuổi mình.
Adriana cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với FIFA trên cương vị Đại sứ Người hâm mộ Toàn cầu. Trong năm nay, khi FIFA World Cup đang diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, cô tiếp tục tham gia các hoạt động quảng bá giải đấu, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông hướng đến người hâm mộ bóng đá toàn cầu.
Ở tuổi 45, Adriana Lima không còn là cô gái trẻ với đôi cánh thiên thần từng làm say đắm cả thế giới vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, sau hơn 25 năm hoạt động, cô vẫn là một trong số ít siêu mẫu thuộc thế hệ vàng còn giữ được vị thế tại các sàn diễn lớn, đồng thời duy trì sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi thời trang. Sự trở lại liên tục trong những năm gần đây cho thấy Adriana không chỉ là một biểu tượng của quá khứ mà vẫn là cái tên có chỗ đứng trong thời trang đương đại.
Ảnh: Vogue, Instagram, WWD