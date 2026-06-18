Từng là gương mặt được mệnh danh “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”, Adriana Lima không chỉ là một trong những siêu mẫu thành công nhất thập niên 2000 và đầu 2010 mà cô còn là biểu tượng sắc đẹp định hình cả một thế hệ. Từ cô gái xuất thân bình dân tại Brazil đến ngôi sao thống trị các sàn diễn quốc tế, hành trình hơn hai thập kỷ của Adriana Lima là câu chuyện về sự bền bỉ, sức hút hiếm có và khả năng duy trì vị thế trong ngành công nghiệp thời trang luôn thay đổi với đầy biến động.

Thiên thần gắn bó lâu nhất với Victoria's Secret từng có ước mơ trở thành tu nữ

Adriana Lima sinh năm 1981 tại Brazil. Cả tuổi thơ cô lớn lên là một người mộ đạo, đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật cùng gia đình. Trong 1 cuộc phỏng vấn, cô từng chia sẻ bản thân muốn làm tu nữ trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Năm 15 tuổi, Adriana đã gặp bước ngoặt cuộc đời khi cô chiến thắng tại cuộc thi người mẫu Ford Model và chuyển từ Brazil tới New York để ký hợp đồng với công ty Elite Model Management. Đây được xem là bước ngoặt đưa cô từ một thiếu nữ vô danh trở thành cái tên được săn đón trên toàn cầu.

Nhan sắc thời trẻ của Adriana.

Những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, làng mốt thế giới chứng kiến sự thăng hoa mạnh mẽ trong sự nghiệp của Adriana Lima. Với đôi mắt sắc sảo, gương mặt đậm tính thương mại cùng thần thái vừa quyến rũ vừa bí ẩn, mỹ nhân Brazil nhanh chóng xuất hiện trên hàng loạt bìa tạp chí thời trang lớn như Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE hay Marie Claire.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Adriana Lima phải kể đến mối lương duyên kéo dài gần 20 năm với Victoria’s Secret. Gia nhập thương hiệu nội y đình đám từ năm 1999, mỹ nhân 8X chính thức trở thành thiên thần Victoria’s Secret vào năm 2000 và nhanh chóng vươn lên vị trí ngôi sao số một của hãng. Trong suốt gần hai thập kỷ, Adriana là gương mặt không thể thiếu của các kỳ Victoria’s Secret Fashion Show, liên tục được đảm nhận những vị trí quan trọng nhất trên sàn diễn.

Adriana chỉ mất có 1 năm đã được Victoria’s Secret đưa vào hàng ngũ thiên thần của hãng. Và không phải ai trình diễn cho Victoria's Secret cũng dễ dàng trở thành thiên thần, có những người phải mất nhiều năm để đạt được điều này như Candice Swanepoel, Karolina Kurkova, hay người đồng hương của Adriana - Alessandra Ambrosio,...

Tuy không ghi được nhiều ấn tượng trên những sàn runway mảng high fashion nhưng Adriana lại là một huyền thoại tại những show diễn của Victoria's Secret. Mỹ nhân 45 tuổi từng walk 19 show diễn và nắm giữ danh hiệu "thiên thần" của thương hiệu nội y này trong 18 năm - kỷ lục đến nay chưa ai phá được.

Năm 2017, cô được ghi nhận là thiên thần Victoria’s Secret có thời gian hoạt động lâu nhất lịch sử. Đến năm 2018, Adriana Lima nói lời chia tay thương hiệu trong sự xúc động của người hâm mộ toàn cầu. Khoảnh khắc cô rơi nước mắt trên sàn diễn cuối cùng được xem là một trong những hình ảnh biểu tượng nhất của Victoria’s Secret Fashion Show.

Nữ siêu mẫu người Brazil, đã trở thành biểu tượng không thể thay thế của Victoria's Secret Fashion Show trong suốt 2 thập kỷ qua. Chỉ có một lần duy nhất Adriana Lima bất đắc dĩ trở thành khán giả vào năm 2009, khi cô đang mang thai con đầu lòng.

Không chỉ thành công trên sàn catwalk, Adriana còn là một trong những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới trong nhiều năm liên tiếp. Cô đại diện cho vô số chiến dịch quảng cáo đình đám và trở thành gương mặt thương mại mang giá trị hàng triệu USD. Năm 2016, Adriana Lima từng đứng thứ hai trong danh sách siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới với 75 triệu USD. Mỹ nhân Brazil cũng được xem là một trong những chị đại có sức ảnh hưởng tới nhiều người mẫu trẻ gen Z hiện nay.

Đại sứ người hâm mộ toàn cầu đầu tiên của FIFA và World Cup

Bên cạnh thời trang, Adriana Lima còn cho thấy tình yêu đặc biệt với bóng đá – môn thể thao gắn liền với văn hóa Brazil. Chính niềm đam mê này đã đưa cô đến một cột mốc bất ngờ trong sự nghiệp. Tháng 2/2023, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức bổ nhiệm Adriana Lima trở thành Đại sứ Người hâm mộ Toàn cầu (Global Fan Ambassador), đánh dấu lần đầu tiên tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới tạo ra vị trí này. Trong vai trò mới, cô tham gia phát triển các chiến dịch kết nối người hâm mộ với bóng đá, xuất hiện tại các sự kiện lớn của FIFA và góp phần quảng bá các giải đấu quốc tế.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng nhận xét rằng Adriana “sống và hít thở cùng bóng đá”, đồng thời xem cô là cầu nối lý tưởng giữa FIFA với cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới. Về phần mình, siêu mẫu người Brazil cho biết cô cảm thấy vinh dự khi trở thành Đại sứ Người hâm mộ Toàn cầu đầu tiên trong lịch sử FIFA.

Nhiều người hâm mộ cũng đã đùa rằng nữ siêu mẫu chính là lý do để FIFA phá lệ, lần đầu tiên bổ nhiệm một đại sứ có lĩnh vực hoạt động ở ngành thời trang.

Được bổ nhiệm làm đại sứ người hâm mộ toàn cầu cho FIFA, đồng nghĩa với việc nữ siêu mẫu cũng chính là người đầu tiên nắm giữ vị trí này trong World Cup.

Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm Adriana Lima cũng từng vấp phải không ít tranh cãi. Thời điểm FIFA công bố vai trò Đại sứ Người hâm mộ Toàn cầu của siêu mẫu người Brazil vào năm 2023, nhiều người hâm mộ bóng đá tỏ ra khó hiểu khi tổ chức này lựa chọn một nhân vật đến từ ngành thời trang thay vì một cựu danh thủ hay chuyên gia thể thao. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng FIFA đang cố gắng đẩy mạnh yếu tố giải trí và sức ảnh hưởng của người nổi tiếng vào bóng đá, trong khi vai trò đại diện cho người hâm mộ lẽ ra nên thuộc về những cá nhân có đóng góp trực tiếp cho môn thể thao này.

Bên cạnh đó, một số tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ cũng nhắc lại những phát ngôn mang màu sắc bảo thủ của Adriana Lima trong quá khứ liên quan đến vấn đề hôn nhân và tôn giáo, cho rằng cô không phải là lựa chọn phù hợp để đại diện cho cộng đồng người hâm mộ toàn cầu đa dạng của FIFA. Dù vậy, FIFA vẫn bảo vệ quyết định của mình khi nhấn mạnh rằng Adriana là người có tình yêu lâu năm với bóng đá, đồng thời sở hữu sức ảnh hưởng quốc tế vượt ra ngoài phạm vi thời trang.

Vừa qua, Adriana Lima xuất hiện tại lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026.

Trên thực tế, những tranh luận này không kéo dài quá lâu. Sau khi tham gia hàng loạt hoạt động quảng bá cho FIFA và xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn của bóng đá thế giới, Adriana dần chứng minh vai trò của mình như một cầu nối giữa thể thao, giải trí và văn hóa đại chúng. Với xuất thân từ Brazil, quốc gia được xem là "thánh địa bóng đá”, cô cũng mang đến cho FIFA một hình ảnh gần gũi hơn với nhóm khán giả trẻ và những người vốn không phải là fan bóng đá truyền thống.

Người đẹp Brazil từ lâu đã được biết đến là một fan bóng đá chính hiệu. Cô thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu để cổ vũ đội tuyển Brazil mỗi mùa World Cup.

Đáp trả cực cool khi bị chê nhan sắc biến dạng

Nếu sự nghiệp của Adriana Lima gần như không có gì để bàn cãi, thì câu chuyện nhan sắc của cô những năm gần đây lại trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Tháng 11/2023, siêu mẫu người Brazil xuất hiện tại buổi công chiếu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes ở Los Angeles và lập tức gây xôn xao. Trong loạt ảnh được truyền thông đăng tải, gương mặt của Adriana trông đầy đặn hơn đáng kể, phần má và đường nét hàm không còn sắc sảo như hình ảnh quen thuộc từng làm nên thương hiệu của cô.

Tháng 11/2023, Adriana xuất hiện trước công chúng và khiến nhiều người phải tranh luận vì nhan sắc của cô có phần quá khác lạ.

Chỉ sau vài giờ, mạng xã hội đã ngập tràn những đồn đoán. Nhiều người cho rằng siêu mẫu sinh năm 1981 đã can thiệp thẩm mỹ quá mức, từ căng da mặt đến tiêm botox, khiến khuôn mặt trở nên cứng và thiếu tự nhiên. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Adriana Lima đối mặt với làn sóng bình luận tiêu cực liên quan đến ngoại hình sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành thời trang.

Vài tuần sau đó, Adriana đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn để làm rõ những tranh cãi xoay quanh diện mạo của mình. Cô cho biết bản thân cũng bất ngờ khi nhìn lại những bức ảnh được chụp tại sự kiện hôm đó. Nữ siêu mẫu khẳng định phản ứng của dư luận không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần của cô, bởi cô hiểu cơ thể và gương mặt của mình hơn bất kỳ ai.

"Phản ứng của số đông không làm phiền tôi chút nào. Tôi vốn mạnh mẽ. Thành thật mà nói, tôi đã ngắm lại bản thân trước khi ra đường và cảm thấy rất tuyệt. Nhưng tôi đã sốc khi xem lại ảnh của mình ở sự kiện. Kiểu như: 'Đó không phải là tôi'. Kỳ lạ thật, tôi chắc chắn ngoài đời tôi không hề như thế", Adriana chia sẻ.

Adriana xuất hiện trên tạp chí cùng bài phỏng vấn có tiêu đề: "Đáp trả và comeback, Adriana trở lại chấn động "

Theo người đẹp, những thay đổi trên ngoại hình chủ yếu đến từ quá trình mang thai, sinh con thứ ba và những biến đổi tự nhiên của cơ thể theo thời gian. Dù tranh cãi chưa bao giờ hoàn toàn chấm dứt, nhiều người cho rằng Adriana Lima đang phải đối mặt với áp lực mà không ít siêu mẫu thế hệ vàng gặp phải: công chúng luôn muốn họ giữ mãi vẻ ngoài của tuổi đôi mươi, bất chấp quy luật lão hóa mà ai cũng phải trải qua.

Cũng trong bài phỏng vấn này, Adriana chia sẻ thêm mình chấp nhận sự "tàn phá" của thời gian và không muốn thay đổi bản thân vì bất cứ ai. "Mỗi giai đoạn trong đời đều là khoảng thời gian tươi đẹp và tôi đón nhận điều đó. Tôi không còn 16 tuổi nữa. Tôi bắt đầu làm người mẫu vào năm 16 tuổi và tôi sẽ không bao giờ trở lại tuổi 16 được. Bây giờ tôi là một bà mẹ hạnh phúc ở tuổi 42." - Adriana Lima cho biết.

Ít lâu sau, trên trang cá nhân của mình, Adriana đã đăng tải bức ảnh mặt mộc của bản thân kèm caption phản bác những bình luận chê bai của cư dân mạng.

"Gương mặt mệt mỏi của bà mẹ có 1 đứa con tuổi teen, 1 đứa sắp bước vào tuổi teen, 1 nhóc 1 tuổi đang tập đi và 3 chú chó. Cảm ơn vì đã quan tâm." - Adriana đăng ảnh mặt mộc để phản bác những bình luận tiêu cực về khuôn mặt mình.

Dù từng trở thành tâm điểm bàn luận vì diện mạo thay đổi, Adriana Lima đã có màn trở lại khá mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây. Thay vì rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, siêu mẫu người Brazil tiếp tục xuất hiện dày đặc tại các sự kiện thời trang lớn, đồng thời khẳng định sức hút của một trong những biểu tượng runway nổi tiếng nhất thế giới.

Năm 2024 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi Adriana Lima trở lại sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show sau 6 năm tuyên bố giải nghệ khỏi thương hiệu. Màn tái xuất của cô tại show diễn hồi sinh của Victoria's Secret nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ.

Nhiều khán giả cho rằng đây là lần xuất hiện giúp Adriana lấy lại thiện cảm sau những tranh cãi về ngoại hình trước đó, đồng thời chứng minh sức hút của cô vẫn chưa hề suy giảm ở tuổi ngoài 40.

Adriana Lima comeback sàn diễn với show Schiaparelli Xuân/Hè 2025.

Bước sang năm 2025, Adriana tiếp tục hoạt động sôi nổi trên sàn diễn quốc tế. Cô đảm nhận vị trí vedette trong show diễn "World Collection: Dubai" của nhà thiết kế Ấn Độ Manish Malhotra tại Dubai Fashion Week, cho thấy tên tuổi của mình vẫn đủ sức trở thành điểm nhấn tại các sự kiện thời trang quy mô lớn. Bên cạnh đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Victoria's Secret Fashion Show 2025, đánh dấu lần thứ 20 trình diễn cho thương hiệu đã làm nên tên tuổi mình.

Adriana tại Dubai Fashion Week

Truyền thông quốc tế nhận xét Adriana đang bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp, khi chuyển từ hình ảnh "thiên thần nội y" sang vai trò biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lâu dài.

Adriana cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với FIFA trên cương vị Đại sứ Người hâm mộ Toàn cầu. Trong năm nay, khi FIFA World Cup đang diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, cô tiếp tục tham gia các hoạt động quảng bá giải đấu, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông hướng đến người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Là người Brazil và có niềm đam mê bóng đá từ nhỏ, Adriana được xem như cầu nối giữa thế giới thể thao và văn hóa đại chúng.

Ở tuổi 45, Adriana Lima không còn là cô gái trẻ với đôi cánh thiên thần từng làm say đắm cả thế giới vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, sau hơn 25 năm hoạt động, cô vẫn là một trong số ít siêu mẫu thuộc thế hệ vàng còn giữ được vị thế tại các sàn diễn lớn, đồng thời duy trì sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi thời trang. Sự trở lại liên tục trong những năm gần đây cho thấy Adriana không chỉ là một biểu tượng của quá khứ mà vẫn là cái tên có chỗ đứng trong thời trang đương đại.

Ảnh: Vogue, Instagram, WWD