Thiên thần "3 mét bẻ đôi" nhưng mặc gì cũng sang, cả showbiz chỉ có duy nhất 1 người

Sở hữu bảng thành tích đáng nể với loạt dự án điện ảnh đình đám như Em Chưa 18, Gái Già Lắm Chiêu, Tiệc Trăng Máu, Yêu Nhầm Bạn Thân hay Tử Chiến Trên Không, Kaity Nguyễn (tên thật Nguyễn Ngọc Bình An) đã khẳng định vị thế vững chắc của mình như một "Nữ hoàng phòng vé gen Z". Không chỉ dừng lại ở tư duy nghệ thuật sắc bén và khả năng diễn xuất biến hóa, nữ diễn viên còn gây ấn tượng bởi khí chất tự tin và bản lĩnh giúp cô tỏa sáng giữa dàn mỹ nhân cùng thế hệ.

Nếu phải chọn một từ để nói về Kaity Nguyễn, đó chắc chắn là "sang" thể hiện qua thần thái trên gương mặt và gu thời trang cá nhân. Dù sở hữu chiều cao "3 mét bẻ đôi" khiêm tốn nhưng người đẹp Mỹ gốc Việt luôn biết cách ăn mặc tôn dáng, thời thượng, biến khuyết điểm thành lợi thế để mỗi lần xuất hiện là một làn "slay" đúng chất ngôi sao.

Kaity Nguyễn là một cái tên bảo chứng phòng vé, sở hữu gương mặt sang từ trong trứng và gu thời trang ấn tượng

Dù có chiều cao khiêm tốn nhưng Kaity Nguyễn rất tự tin diện váy maxi hai dây mà không lo bị dìm dáng. Bí kíp của cô là chọn váy có phần thắt eo cao để "hack" chân dài hơn, ăn gian tỷ lệ cơ thể. Thiết kế hai dây cũng giúp phần cổ thoáng hơn, giúp tổng thể thanh thoát mà không bị bí hay nặng nề. Ngoài khắc phục được nhược điểm chiều cao, mẫu váy này còn tôn vẻ ngoài ngọt ngào, sang chảnh của người đẹp.





Những chiếc váy hay áo babydoll cũng món đồ "ruột" giúp Kaity Nguyễn cân đẹp bài toán chiều cao. Cũng như kiểu váy maxi cô nàng hay mặc, babydoll tạo hiệu ứng đôi chân dài để dáng người thanh thoát hơn. Cô nàng thường ưu tiên gam màu trung tính, tốn giản, diện lên "auto" sang.

Áo sơ mi oversized cũng là 1 item được "nữ hoàng phòng vé" nhiệt tình lăng xê. Chiếc áo này mang lại vẻ ngoài lịch sự nhưng vẫn rất trẻ trung, hiện đại. Kaity Nguyễn thường chọn áo dáng rộng vừa phải mix cùng áo hai dây bên trong và quần ống rộng. Công thức này không chỉ tạo tổng thể phóng khoáng mà mặc vẫn cực kỳ thoải mái, phù hợp để mặc đi chơi, đi làm.

Với váy suông dáng ngắn, Kaity Nguyễn đặc biệt ưu ái những thiết kế cổ yếm hoặc hai dây để khoe khéo bờ vai và xương quai xanh thanh mảnh. Phom váy suông mặc lên người nhẹ nhàng, cùng với độ dài trên gối giúp chân trông dài hơn và tránh cảm giác luộm thuộm. Không chỉ "hack" chiều cao, kiểu váy này còn "hack" tuổi vì sự trẻ trung, nữ tính đúng chất quý cô hiện đại.

Quần shorts và chân váy ngắn có thể nói là "bạn thân" của những cô nàng nấm lùn. Kaity Nguyễn nắm trọn "công thức vàng" để tôn dáng tối đa khi ưu tiên các thiết kế cạp cao, độ dài vừa phải để khoe đôi chân thon và kéo dài tỷ lệ cơ thể. Những items này mix cùng áo croptop hay oversized đều hợp, giúp gười đẹp ghi điểm ở sự năng động, gọn gàng.







