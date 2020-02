Theo trend nước hoa khô: Tăm tia 7 loại "dịu nhẹ" cả mùi hương lẫn giá thành này

Nước hoa khô (Solid Perfume) – gọi là "nước" nhưng lại là dạng sáp có mùi của những loại tinh dầu được chiết xuất. Mùi hương của các loại nước hoa sáp khô rất nhẹ dịu-là điểm khác biệt với những loại nước hoa dạng lỏng khác. Thành phần của nó đến từ những nguyên liệu vô cùng dễ tìm và tự nhiên như tinh dầu hạnh nhân, bơ, từ hoa lá, cỏ cây… vô cùng nhẹ nhàng. Và đặc biệt không hề chứa cồn đâu nhé!



1. Nước hoa khô Sun của Lush (khoảng 220.000 VNĐ)

Là hương thơm với những mùi vị sống động vô cùng hoà quyện của cam, quýt và loại hoa mimosa, và không thể thiếu được mùi thơm của gỗ đàn hương để tăng thêm cảm giác ấm áp tận cùng cho các cô gái. Với những nàng hay bị côn trùng cắn, em Lush này còn có thể khiến cho bạn dễ chịu bớt sưng tấy nữa đó.

2. Nước hoa khô Kyoto (khoảng 210.000 VNĐ)

Một loại nước hoa khô đến từ Nhật Bản, chính vì thế mùi hương của nước hoa cũng chứa đựng tâm hồn của xứ sở hoa anh đào này. Với hương thơm của hoa anh đào đặc trưng và tinh tế, nước hoa khô Kyoto sẽ khiến nàng cảm thấy thật trẻ trung, tinh nghịch bởi hương thơm nhẹ nhàng, tươi mới. Đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái theo đuổi sự dịu dàng. Bên cạnh hương hoa anh đào, thì mùi hương của cẩm tú cầu cũng sẽ là một hương thơm lý tưởng cho các bạn chọn lựa đấy.

3. Nước hoa khô Victoria's Secret Solid Fragrance Parfum Solide (khoảng 300.000 VNĐ)

Với thiết kế dạng thỏi hồng dễ thương, tiện lợi siêu cấp, thành phần tự nhiên không gây hại và mùi hương thật sự thanh lịch, đây chính là lựa chọn vô cùng hợp lý cho những cô nàng quyến rũ đây. Tuy được ra mắt từ 2017 nhưng cho đến giờ độ hot của ba mùi hương chủ đạo vẫn không hề sụt giảm, đó chính là Freesia, Đường Nâu và Tahitian Vanilla.



4. Nước hoa khô Chanel CHANCE Perfume Pencils (khoảng 1,6 triệu đồng cho 1 set 4 chiếc bút chì nước hoa)

Không thể không kể đến xu thế hàng đầu mới ra mắt đến từ Chanel, hương thơm dạng sáp trong một hình dáng siêu độc đáo. Bốn cây nước hoa "bút chì" CHANCE mới ra mắt hứa hẹn sẽ làm thổn thức mọi tín đồ của nhà Chanel. Kết cấu của loại nước hoa khô này với đầu thoa cực kì mềm mại, lý tưởng dành cho những cô nàng gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch. Với kích cỡ nhỏ nhẹ, xinh xắn, các cô gái sẽ rất thích mang theo em nó bên mình đây.



5. Nước hoa khô Tarot Deck của Catbird (khoảng 726.000 VNĐ)

Là sự kết hợp độc đáo của hương hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, xạ hương khô, mùi bụi bặm của bào gỗ bút chì và nhang thơm. Đặc biệt, em ý không chứa sáp ong mà lại làm từ sáp dừa và sáp đậu nành nên có độ mềm và thơm rất tự nhiên. Với trọng lượng 40 gram thì các chị em có thể sử dụng với thời gian rất lâu đấy.

6. Nước hoa khô Jo Malone London (khoảng 590.000 – 1.425.000 VNĐ)

Blackberry and Bay, Lime Basil Mandarin, Wood sage and Sea Salt, Pomegranate Noir là 4 mùi hương chủ đạo của dòng nước hoa khô đến từ Jo Malone này. Không hề gây kích ứng nên đây sẽ là sản phẩm vô cùng lấy lòng các cô gái có làn da nhạy cảm. Với nước hoa khô Jo Malone, bạn có thể kết hợp như một loại mỹ phẩm chăm sóc da do thành phần chứa những nguyên liệu nhiều chất dưỡng như dầu hạnh nhân, sáp ong hay là dầu dừa.

7. Bộ đôi nước hoa khô Elizabeth and James (khoảng 1.025.000 VNĐ/đôi)

Nước hoa khô không đơn thuần chỉ dành cho phái nữ khi đến với bộ đôi Black and White này. Hai sản phẩm được thiết kế trong những chiếc hộp nhỏ gọn có gương soi, siêu đa năng và sang trọng. Hộp trắng mang theo hương hoa mẫu đơn pha xạ hương đem lại cảm giác thanh lịch lôi cuốn. Màu đen lại là sự pha trộn giữa hoa violet, gỗ đàn hương và đậm hương vanilla, thích hợp dùng cho cả những anh chàng nam tính nữa đó, giúp các chàng trai mang sự ấm áp, gợi cảm và bí ẩn vô cùng.