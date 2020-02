6 dòng nước hoa dành riêng cho Lễ tình nhân ngọt ngào mà các nàng nên thử ít nhất một lần trong đời

Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette



Miss Dior Rose N'Roses là một phiên bản mới vừa ra mắt đầu năm 2020 của dòng Miss Dior. các dòng nước hoa của Dior luôn mang một vẻ đẹp tươi mới, dịu dàng và vô cùng lãng mạn, và chưa cần cảm nhận mùi hương chỉ riêng thiết kế của Miss Dior Rose N'Roses đã khiến phái đẹp phải đắm chìm trong những sắc hoa ngọt ngào, bay bổng.

Nếu các chàng đang không biết tặng gì cho người thương vào dịp Valentine này, hay các nàng chưa tìm được dòng nước hoa đánh cắp trái tim của các đấng mày râu thì Miss Dior Rose N'Roses thật sự là nột lựa chọn lãng mạn và dịu êm nhất. Mùi hương đến từ hoa hồng Grasse, xạ hương trắng làm tăng thêm nét nữ tính, rồi cam berganot và Chanh tây từ Ý đủ khiến không một chàng trai nào có thể chối từ sức hấp dẫn của bạn. Sự ngọt ngào, nữ tính ngay từ thiết kế cũng là một điểm giúp Miss Dior Rose N'Roses trở thành dòng nước hoa ngọt ngào dành riêng cho ngày tình nhân lãng mạn.

Lancôme La Vie Est Belle Flowers of Happiness

La Vie Est Belle Flowers Of Happiness sở hữu một "ngoại hình" không thể chê vào đâu được mà mùi thơm này còn làm người ta ngây ngất, đắm say lòng người. Nếu như hương đầu và hương cuối của La Vie Est Belle Flowers Of Happiness được đan lại bằng những nốt hương tinh tế từ hoa và trái cây thì ở hương cuối, phong vị nồng nàn, ấm áp của xạ hương kết hợp hài hòa cùng gỗ đàn hương tạo nên một sự thu hút mãnh liệt cho phái đẹp. Đây là một trong những mùi hương mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên thử qua một lần trong đời.

Vẫn xuất hiện với hình dáng quen thuộc, là một chiếc nơ mỏng manh cột hờ nơi cổ làm tôn lên điểm nhấn như phơi ra sự thanh lịch được lấy cảm hứng từ những quý cô xứ sở Paris, phiên bản La Vie Est Belle Flowers of Happiness của Valentine năm nay còn được đừng trong chiếc hộp trái tim vô cùng lãng mạn.

Một món quà thay cả ngàn lời nói, tất cả những gì nồng nàn nhất, đắm say nhất đều chứa đựng trong lọ nước hoa ngọt ngào, và tất cả lại gọn gàng trong chiếc hộp trái tim, và chỉ còn một ngày nữa thôi là món quà ấy sẽ thay lời muốn nói nhắn gửi đến người thương của chàng.

Marc Jacobs Eau De Toilette Spray, Daisy Dream

Chai nước hoa Daisy Dream mang một thiết kế cách tân so với phiên bản Daisy gốc, với thân hình đã được bo tròn và các bông hoa cúc trắng toát dùng để trang trí. Một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng với các nốt hương hoa cỏ và trái cây. Mang lại một cảm giác nữ tính thanh tao cho các quý cô ở mọi độ tuổi.

Dòng nước hoa Daisy Marc Jacob được kết hợp bởi hương thơm từ hoa cỏ, trái cây và xạ hương để mang đến sự nồng nàn và những tầng hương ngọt ngào khó phai trong lòng người đối diện.

YSL Mon Paris Floral

Mon Paris tràn ngập chất thơ với những câu chuyện lãng mạn gói gọn vừa vặn trong những tầng hương của nước hoa YSL Mon Paris Floral Eau de Parfum. YSL Mon Paris Floral Eau de Parfum sở hữu tone hương chủ đạo thuộc hoa quả. Nhẹ nhàng, đầy lãng mạn như không vì thế mà nhàm chán hay yểu điệu. Ở vẫn có Mon Paris Floral có một chút gì đó tao nhã và tinh tế, không còn trẻ con, tinh nghịch mà là một quý cô vô cùng thanh lịch, trang nhã.

Nước hoa Mon Paris Floral đầy kích thích với hương cam bergamot tươi mát; đắm chìm trong sự ngọt ngào của mẫu đơn đang nở rộ và bùng nổ với nốt xạ hương đầy mê hoặc. Hương hoa quả ngọt ngào phảng phất nét dịu dàng thanh khiết của hương hoa, với sự gợi cảm vô cùng “nịnh mũi” ấy, chắc chắn sẽ đưa tâm trí bạn chìm đắm trong một chuyện tình nên thơ giữa mùa Valentine ngọt ngào.

Nolita Bond No.9 Eau De Parfum Fragrance

Nếu như các dòng nước hoa chưa cần cảm nhận hương thơm đã đủ đắm chìm trong sự lãng mạn bay bổng của thiết kế thì với chai nước hoa Nolita Bond No.9 lại khiến bạn ấn tượng mạnh mẽ với vẻ ngoài sắc sảo cuồng nhiệt pha chút gắt gỏng rất có gu. Càng là những cô nàng có cá tính lại càng bị thu hút bởi vẻ ngoài đặc biệt này.

Nốt hương chủ đạo là lan Nam Phi và quýt mang sắc hương nồng nàn mãnh liệt mà day dứt khó quên, tuyệt vời hơn cả, chai nước hoa còn kèm thêm cây son đỏ thuần trứ danh tạo nên một bộ đôi quyền lực không gì sánh kịp làm nên sức hấp dẫn mãnh miệt cho phái đẹp.

Emporio Armani Because It's You Eau De Parfum 3.4 Ounce

Giorgio Armani chính thức ra mắt bộ đôi nước hoa ca ngợi tình yêu mãnh liệt của những con người hiện đại, giữa một cuộc sống bất tận không ngừng chuyển động. Emporio Armani Because It’s You là hương thơm dành cho nữ và Emporio Armani Stronger With You là hương thơm dành cho nam. Dù đã ra mắt được gần 3 năm nhưng đây vân là dòng nước hoa được cặp đôi săn lùng mỗi mùa Valentine đến.

Emporio Armani Because It’s You, tất cả được tạo ra như để nhấn mạnh vào hình ảnh tâm hồn ngọt ngào đắm say của người phụ nữ đang yêu, nhẹ nhàng hô biến các nàng thành người phụ nữ đầy nội lực, mãnh miệt mà êm ái khiến chàng không thể không say đắm. Những nốt hương vani và quả mâm xôi đỏ quấn quanh mùi hương hoa hồng – loài hoa đại diện cho tình yêu. Phút cuối đọng lại những dư vị khó quên từ xạ hương và nhựa hổ phách.