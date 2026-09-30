1 công ty gây sốt khi cho nhân viên mang con đến nơi làm việc: Dân tình trầm trồ "đúng là công ty trong mơ"

Một công ty nhỏ tại Thâm Quyến, Trung Quốc, bất ngờ nổi tiếng khi cho phép nhân viên đang nghỉ thai sản mang con đến làm thêm. Phía sau những video thu hút hơn hai triệu lượt xem là nỗi lo cơm áo của một người mẹ và sự giúp đỡ từ những đồng nghiệp.

Tại văn phòng, Nhậm Bích Oánh, nhà thiết kế đồ họa 30 tuổi, làm việc trước hai màn hình máy tính. Cạnh chị là bé An An, mới hai tháng tuổi, nằm trên tấm đệm mềm in hình gấu xanh.

Chị vừa làm video AI cho khách hàng, vừa để mắt đến con. Khi bé cần bú, chị bế con vào phòng họp bên cạnh, sau đó quay lại tiếp tục công việc.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng. Nhiều người gọi nơi chị làm việc là “công ty trong mơ”, thậm chí gửi hồ sơ xin việc vì ấn tượng với cách công ty đối xử với nhân viên.

Nỗi lo thu nhập khiến mẹ muốn làm thêm

Bích Oánh có hai con trai. Chồng chị vốn làm nghề tạo mẫu tóc nhưng đã nghỉ việc để chăm con lớn, khiến chị trở thành người gánh thu nhập chính của gia đình.

Trong thời gian nghỉ thai sản, chị nhận hơn 6.700 nhân dân tệ trợ cấp mỗi tháng. Khoản này cùng tiền tiết kiệm đủ trang trải trước mắt, nhưng tiền thuê nhà và chi phí học hành của các con vẫn khiến chị lo lắng.

Trong một buổi liên hoan sau khi hết tháng ở cữ, Bích Oánh tâm sự với bà chủ Trương Tuyết Na. Công ty lúc đó đang có nhiều đơn hàng video AI, nên Tuyết Na đề nghị chị có thể mang con đến làm thêm, nhận tiền theo sản phẩm. Cách này giúp chị tăng thu nhập mà vẫn duy trì việc cho con bú mẹ.

“Muốn đến làm để kiếm thêm thì tôi có thể đến. Muốn ở nhà nghỉ ngơi thì tôi cứ ở nhà. Tôi chỉ có thêm một lựa chọn thôi”, Bích Oánh chia sẻ.

Đồng nghiệp thay nhau giúp mẹ chăm bé

Công ty chỉ có hơn chục nhân viên, không có phòng chăm sóc mẹ và bé hiện đại. Sự hỗ trợ chủ yếu đến từ những người đã làm việc cùng nhau nhiều năm.

Khi Bích Oánh bận, đồng nghiệp tranh thủ bế hoặc chơi với An An. Những cô gái chưa lập gia đình cũng hào hứng giúp chị. Một đồng nghiệp nam còn bế bé đến bên cửa sổ ngắm cảnh trong lúc phóng viên đến thăm.

Trước sự chú ý bất ngờ, Tuyết Na khá dè dặt. Chị từng từ chối nhiều lời mời phỏng vấn vì sợ công ty bị cho là cố tình quảng bá.

“Với chúng tôi, đây chỉ là chuyện nhỏ, đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi. Không ngờ lại được chú ý đến vậy”, chị nói.

Có thêm lựa chọn, nhưng không nên trở thành áp lực

Phần lớn cư dân mạng khen ngợi sự quan tâm của công ty. Tuy nhiên, một số người lo rằng việc làm thêm trong kỳ nghỉ thai sản có thể dần trở thành tiêu chuẩn mà những bà mẹ khác bị kỳ vọng phải làm theo.

Luật sư Trần Đình tại Quảng Đông cho rằng nếu sức khỏe cho phép và người mẹ thực sự muốn làm việc, nguyện vọng ấy cần được tôn trọng. Nhưng tính tự nguyện phải được bảo đảm: nhân viên có quyền lựa chọn nghỉ ngơi mà không chịu áp lực.

Bà cũng lưu ý văn phòng không phải nơi chăm sóc trẻ chuyên nghiệp. Bàn ghế, dây điện và đồ dùng có thể gây nguy hiểm; trách nhiệm của các bên nếu xảy ra sự cố cũng cần được làm rõ.

Câu chuyện của Bích Oánh cho thấy sự linh hoạt có thể giúp một người mẹ bớt khó khăn. Điều đáng quý là chị được lựa chọn theo nhu cầu của mình, có đồng nghiệp hỗ trợ và vẫn có thể ở nhà nghỉ ngơi khi cần.

Từ một trường hợp riêng, câu hỏi lớn hơn được đặt ra: làm thế nào để người nuôi con nhỏ có thêm sự hỗ trợ ổn định, từ nơi làm việc linh hoạt đến dịch vụ giữ trẻ phù hợp, thay vì chỉ trông chờ vào thiện ý của từng công ty?

Nguồn: Báo Aoyi