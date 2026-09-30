Bé vừa chào đời, nếu có 3 dấu hiệu này nghĩa là đã "khởi động thành công"

Suốt mười tháng mang thai, em bé trong bụng mẹ duy trì sự sống nhờ dây rốn và nhau thai. Chất dinh dưỡng và oxy đều được đưa đến bé qua dây rốn và nhau thai.

Nhưng sau khi chào đời, bé không còn nối với dây rốn và nhau thai nữa. Lúc này, bé cần bắt đầu tự thở và tự tìm cách bú.

Sau khi sinh, khả năng hít thở và tìm thức ăn của bé rất quan trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của bé về sau. Vì vậy, chúng ta cũng cần chú ý đến những tín hiệu cơ thể bé thể hiện sau khi chào đời.

Nếu bé có những dấu hiệu dưới đây, điều đó cho thấy bé đã “khởi động thành công”, thích nghi khá tốt. Mẹ có thể thầm vui mừng.

Ba dấu hiệu bé đã “khởi động thành công”

1. Tiếng khóc vang, rõ

Trong phòng sinh, gần như lúc nào cũng vang tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đây cũng là một tín hiệu quan trọng cho thấy bé đã “khởi động”.

Khi vừa chào đời, nếu bé khóc vang, tiếng khóc ấy truyền đi nhiều tín hiệu quan trọng. Đó cũng là dấu hiệu phổi của bé bắt đầu hoạt động.

Tiếng khóc còn giúp bé làm thông đường thở, mở đầu hoạt động của phổi để bắt đầu tự hô hấp. Điều này đáng để chúng ta vui mừng và chú ý.

2. Khả năng mút

Biểu hiện mút của bé cũng là một dấu hiệu quan trọng.

Mút là một phản xạ, đồng thời là dấu hiệu cho thấy bé có khả năng ăn. Bé mút tay hoặc có phản xạ tìm bú cũng là tín hiệu quan trọng cho thấy khả năng ăn uống đã bắt đầu hoạt động.

Sau khi chào đời, dù bú mẹ hay bú sữa công thức, bé đều cần có khả năng mút. Phản xạ tìm bú cũng liên quan nhiều đến tình trạng cơ thể, vì thế khả năng ăn uống rất quan trọng.

3. Thải phân su

Phân su thường có màu xanh đen sẫm. Việc bé thải phân su cũng là một dấu hiệu quan trọng cho thấy đường ruột bắt đầu hoạt động.

Chức năng đường ruột có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của bé. Sữa bé uống vào cần được đường ruột tiêu hóa, hấp thu thì cơ thể mới nhận được dưỡng chất để lớn lên.

Khi còn trong bụng mẹ, bé được dây rốn và nhau thai duy trì sự sống. Sau khi chào đời, bé cần tự hấp thu dưỡng chất.

Bé vừa sinh ra đã ngủ suốt thì cần để ý

Trong mắt bác sĩ, tình trạng sức khỏe của mỗi em bé khi chào đời không giống nhau.

Đặc biệt, nếu bé cứ ngủ suốt, các mẹ có thể cho rằng đó là dấu hiệu bé có cảm xúc ổn định. Nhưng nếu bé vừa sinh ra đã ngủ liên tục, mẹ cũng cần lưu ý, vì đây có thể là tín hiệu thiếu oxy hoặc ngạt.

Nhiều bé bị nước ối hoặc phân su làm tắc đường thở, không thể tự hô hấp và trông như đang ngủ. Vì vậy, việc bé vừa chào đời đã ngủ suốt chưa chắc là chuyện tốt; đôi khi bác sĩ cần kích thích để bé khóc.

Phản xạ tìm bú và các phản xạ khác bất thường có thể liên quan đến trí tuệ thấp

Em bé khi chào đời đã có nhiều khả năng cơ bản. Trong đó, các phản xạ là tín hiệu rất quan trọng.

Phản xạ tìm bú, phản xạ giật mình, phản xạ bước đi và lật mình đều có thể biểu hiện rõ. Nhưng nếu sau khi sinh, cơ thể bé căng cứng, không có phản xạ rõ ràng, bú kém hoặc không có phản xạ tìm bú thì cần đặc biệt chú ý.

Theo bài viết gốc, những em bé như vậy “nhiều khả năng có trí tuệ thấp”. Các phản xạ có liên quan đến hệ thần kinh trung ương; nếu hệ thần kinh trung ương có bất thường, sự tăng trưởng và phát triển của bé cũng có thể bị ảnh hưởng.

Lời kết

Sau khi chào đời, trẻ sơ sinh sẽ thể hiện nhiều tín hiệu rõ ràng mà chúng ta cần chú ý.

“Trạng thái khởi động” của bé sau khi sinh rất quan trọng. “Khởi động thành công” đồng nghĩa với việc bé có thể thích nghi tốt với cuộc sống bên ngoài bụng mẹ. Đừng xem nhẹ những dấu hiệu ấy.

Nguồn: Sohu