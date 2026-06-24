Không thể tin được, "đại gia phố núi" như Cường Đô La lại có những phút giây "tấu hài" như thế này!

Có một sự thật thú vị rằng, dù là doanh nhân nổi tiếng, sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ và được biết đến với biệt danh "đại gia phố núi", Nguyễn Quốc Cường hay Cường Đô La, khi trở về nhà vẫn mang một vai trò quen thuộc như bao ông bố khác: một "ông bố bỉm sữa" chính hiệu.

Và nếu theo dõi những khoảnh khắc đời thường của anh trên mạng xã hội, nhiều người sẽ nhận ra rằng đằng sau hình ảnh bản lĩnh trên thương trường là một người cha hết lòng vì các con, luôn sẵn sàng đồng hành cùng Suchin và Sutin trong mọi trò vui ngộ nghĩnh.

Mới đây, Cường Đô La lại trở thành tâm điểm chú ý theo một cách rất đặc biệt. Trong một cuộc họp liên quan đến dự án kinh doanh, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường xuất hiện với phong thái chuyên nghiệp, tự tin trình bày những kế hoạch và định hướng phát triển của mình. Giữa không gian làm việc nghiêm túc, chiếc iPad của vị doanh nhân nổi tiếng lại nổi bật bởi hàng loạt hình sticker đầy màu sắc và vô cùng đáng yêu.

Trước sự chú ý của mọi người, Cường Đô La cũng hài hước lên tiếng: "Mọi người đừng chú ý đến stickers trên cái ốp iPad nhé, đó là sản phẩm của ChinTin nhà mình đấy".

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ cho thấy sự tự hào và yêu chiều mà anh dành cho hai thiên thần nhỏ. Thay vì vội vàng thay một chiếc ốp mới hay cố gắng giữ hình ảnh chỉn chu tuyệt đối trong môi trường công việc, nam doanh nhân lại thoải mái để những "tác phẩm nghệ thuật" của các con đồng hành cùng mình.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Cường Đô La khiến công chúng thích thú bởi cách nuôi dạy và đồng hành cùng con. Nếu chiếc iPad phủ đầy sticker đã khiến dân tình bật cười thì câu chuyện về chiếc xe thể thao Toyota 86 trị giá gần 2 tỷ đồng còn khiến nhiều người bất ngờ hơn nữa.

Từ nắp capo, thân xe cho đến cửa kính đều xuất hiện những hình dán hoạt hình ngộ nghĩnh. Nhiều người yêu xe có thể sẽ xót xa khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng với Cường Đô La, niềm vui của các con dường như quan trọng hơn tất cả.

Hình ảnh Suchin và Sutin hồn nhiên ngồi trên chiếc xe đặc biệt, cười rạng rỡ bên "tác phẩm nghệ thuật" do chính mình tạo nên đã khiến khán giả không khỏi thích thú. Đó không còn đơn thuần là một chiếc xe, mà đã trở thành kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ của hai bé.

Điều khiến nhiều người yêu mến Cường Đô La không chỉ nằm ở sự chiều chuộng vật chất mà còn ở cách anh dành thời gian cho các con. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, anh vẫn luôn cố gắng xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng của gia đình. Trên trang cá nhân, công chúng thường xuyên bắt gặp hình ảnh vị doanh nhân nổi tiếng hóa thân thành người bạn chơi cùng con.

Anh sẵn sàng trở thành "búp bê" để con gái tô son, điểm phấn, tạo kiểu tóc theo sở thích. Anh cũng không ngần ngại ngồi hàng giờ để sơn móng tay cho cô công chúa nhỏ. Với cậu út Sutin, Cường Đô La lại trở thành người bạn đồng hành trong những buổi tắm, những trò vận động hay những cuộc vui đầy tiếng cười trong nhà.

Những hình ảnh ấy tạo nên sự đối lập thú vị với hình tượng doanh nhân quyết đoán trên thương trường. Có thể ngoài xã hội, Cường Đô La là người điều hành doanh nghiệp, đưa ra những quyết định quan trọng và đầy áp lực. Nhưng khi bước qua cánh cửa gia đình, anh lại trở thành một người cha bình dị, sẵn sàng gác lại công việc để hòa mình vào thế giới tuổi thơ của các con.

Có lẽ chính vì vậy mà mỗi lần xuất hiện cùng Suchin và Sutin, Cường Đô La luôn nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Bởi suy cho cùng, dù là "đại gia phố núi" nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt, anh vẫn là một ông bố bỉm sữa yêu con hết mực.

Từ chiếc iPad đầy sticker, chiếc xe thể thao biến thành "xe đồ chơi" cho đến những lần làm búp bê bất đắc dĩ, tất cả đều cho thấy một điều giản dị: tình yêu thương của người cha luôn là món quà quý giá nhất dành cho con cái.