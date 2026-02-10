Hai bánh bèo nhà Tuấn Dương - Lucie Nguyễn diện áo bà ba: Hài nhất là cách “mom” Dương ví von về hai cô con gái rượu

Trong khi các mẹ thi nhau chọn mua áo dài Tết cho các bé để lưu giữ những khoảnh khắc truyền thống dịu dàng, nền nã, thì riêng hai "bánh bèo" nhà Tuấn Dương và Lucie Nguyễn lại được bố mẹ đầu tư hai bộ áo bà ba nhí cực kỳ đáng yêu.

Lựa chọn tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến một màu sắc rất khác: vừa gần gũi, mộc mạc, lại vừa tươi mới và đầy bất ngờ. Áo bà ba vốn gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, thùy mị, thế nhưng khi khoác lên người hai "bánh bèo" này, trang phục này bỗng trở nên sinh động, đáng yêu theo cách rất riêng.

Điều khiến dân mạng thích thú nhất không chỉ nằm ở những bộ bà ba xinh xắn, mà chính là biểu cảm "khó đỡ" của hai bánh bèo. Nếu như Nami ngày thường vốn điệu đà, nhẹ nhàng, chuẩn hình mẫu "công chúa nhỏ" thì nay diện áo bà ba lại lột xác hoàn toàn, nghịch ngợm "tới bến".

Từ ánh mắt tinh nghịch, nụ cười tươi rói cho đến những dáng pose siêu lầy, tất cả tạo nên một Nami hoàn toàn mới mẻ, năng động và tràn đầy năng lượng. Nhìn loạt ảnh, ai cũng phải bật cười vì sự đối lập thú vị giữa vẻ ngoài dịu dàng của trang phục và thần thái lém lỉnh, đáng yêu của cô bé.

Còn Suli thì đúng là "chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng thấy được độ cứng" của "người đứng tên sổ đỏ". Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị pha chút ngầu lòi, cộng thêm dáng đứng đầy khí chất khiến Suli trông như một "đại tỷ nhí" chính hiệu.

Khoác lên mình bộ bà ba tưởng chừng mềm mại, thùy mị, vậy mà Suli vẫn giữ nguyên phong thái cool ngầu, tạo nên một tổng thể vừa hài hước vừa cuốn hút. Chính sự đối lập này đã làm nên sức hút đặc biệt cho bộ ảnh, khiến người xem không khỏi thích thú và chia sẻ rầm rộ.

Nhìn điệu bộ của hai bánh bèo, đến ba Tuấn Dương cũng phải bật cười và thốt lên: "Kêu con khỉ còn tự ái", như một cách nói vui, dí dỏm về độ hài hước và tinh nghịch khó đỡ của hai công chúa nhỏ.

Hai bộ áo bà ba không chỉ đơn thuần là trang phục ngày Tết, giúp ba Dương và mẹ Lucie ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của Nami và Suli. Một Nami nghịch ngợm, đáng yêu hết cỡ và một Suli cool ngầu, bản lĩnh đúng chuẩn "chị đại nhí" khiến người xem cười không ngớt khi ngắm nhìn hai "bánh bèo".