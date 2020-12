Theo bác sĩ: Quy trình chống lão hóa chỉ cần có 3 sản phẩm này thì bạn sẽ trẻ đẹp bền vững với thời gian

Ai cũng biết rằng, khi chạm đến ngưỡng tuổi 30, thậm chí là trước đó vài năm, việc chống lão hóa trở thành nhiệm vụ cấp thiết vì chẳng mấy chốc, làn da của chị em sẽ phải đối mặt với biết bao vấn đề như: suy giảm collagen, khả năng tự tái tạo da bị chậm lại, dễ hình thành nếp nhăn, các đốm nâu và xuất hiện nhiều dấu hiệu tuổi tác khác. Thế nhưng, chẳng phải nàng nào cũng biết chính xác những sản phẩm skincare nào thực sự cần thiết cho công cuộc chống lão hóa, thiếu là khó mà trẻ trung bền vững với thời gian. Mới đây, bác sĩ da liễu nổi tiếng Davin Lim tại Brisbane, Úc đã gọi tên 3 sản phẩm chống lão hóa rất cần bổ sung cho quy trình skincare, thậm chí có một món nếu thiếu thì bạn sẽ già đi nhanh chóng. Hãy nghía qua 3 cái tên dưới đây và sau khi đã nắm thật kỹ, bạn đừng quên đầu tư các sản phẩm này cho quy trình skincare nhé!

1. Kem chống nắng

Cái tên đầu tiên và không thể thiếu chắc chắn là kem chống nắng. Chúng ta cũng đã nghe rất nhiều lời ca ngợi về khả năng bảo vệ làn da, ngăn chặn tình trạng da xỉn màu, mụn và đổ dầu mất kiểm soát của kem chống nắng; cũng được dặn đi dặn lại rằng phải bôi kem chống nắng thì mới không lão hóa. Thế nhưng sau khi nghe thông tin đắt giá của bác sĩ Davin Lim, bạn sẽ càng chăm chỉ thoa kem chống nắng hơn.

Cụ thể, theo bác sĩ Davin Lim: "Sản phẩm kỳ diệu ấy (ý chỉ kem chống nắng) sẽ ngăn chặn đến 80 – 90% nguy cơ lão hóa". Và như thế, chỉ đơn giản là bôi kem chống nắng không sót ngày nào, thậm chí là thoa lại vài lần/ngày, bạn đã cầm chắc trong tay làn da tươi trẻ, khó già rồi.

2. Retinol

Nếu kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu thì retinol sẽ là "vũ khí" chủ lực trong hành trình chống lão hóa. Retinol có khả năng đặc trị các biểu hiện tuổi tác rất tuyệt diệu. Nhờ cơ chế kích thích sản sinh collagen, Retinol sẽ giúp làn da của bạn trở nên căng mịn, các nếp nhăn cũng sẽ sớm biến mất như chưa từng tồn tại. Bên cạnh đó, retinol còn giúp làn da trở nên tươi sáng, mượt mà hơn và còn trị mụn rất "cừ". Tóm lại, việc thêm retinol vào quy trình sẽ tạo điều kiện để làn da được trẻ hóa sâu sắc và hành trình chống lão hóa khó có thể thành công mỹ mãn nếu thiếu đi thành phần được coi là "thần dược" của giới skincare này.

3. Vitamin C

Ngoài ánh nắng, các gốc tự do cũng là yếu tố khiến làn da của bạn già đi nhanh chóng và gặp đủ điều tệ hại. Hầu hết các sản phẩm kem chống nắng đều không tích hợp công dụng chống lại các gốc tự do mà chỉ ngăn chặn tia UVA và UVB mà thôi. Bởi thế cho nên, bác sĩ Davin Lim khuyên bạn phải thêm sản phẩm chứa vitamin C vào quy trình. Vitamin C có tác dụng vô hiệu các gốc tự do, bảo vệ làn da của bạn mạnh mẽ hơn khỏi những yếu tố có hại từ môi trường. Đó còn chưa kể, vitamin C có khả năng nâng tông da và xóa mờ đốm nâu cực tốt nên trước khi duy trì được làn da trẻ trung, bạn sẽ có được da dẻ tươi sáng, hồng hào và căng bóng chuẩn trong mơ.

Tóm lại, dù quy trình chống lão hóa của bạn được mở rộng đến cỡ nào, 3 sản phẩm chủ lực rất cần xuất hiện vẫn luôn là: kem chống nắng, sản phẩm chứa retinol và sản phẩm chứa vitamin C. Trong đó, kem chống nắng là điều bắt buộc, không có thì làn da trẻ khỏe mãi là thứ xa vời.

Nguồn: @drdavinlim

Ảnh: Internet