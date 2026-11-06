Thêm một địa chỉ làm đẹp chuẩn y khoa tại TP.HCM: Không gian gần 1.000m², quy tụ loạt công nghệ hiện đại

Éclat Spa & Clinic chính thức khai trương chi nhánh tại số 34-34A Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở thứ hai trong hệ thống, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình phát triển của thương hiệu khi hiện diện tại thị trường phía Nam, với trải nghiệm làm đẹp chuẩn y khoa và công nghệ đồng bộ cùng cơ sở Hà Nội.

Éclat Spa & Clinic khai trương chi nhánh mới tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Éclat Spa & Clinic theo đuổi hướng đi chăm sóc sắc đẹp trên nền tảng y khoa, kết hợp thẩm mỹ, chăm sóc nhan sắc và vóc dáng cùng trị liệu nghỉ dưỡng thư giãn. Theo đại diện thương hiệu, mô hình này hướng đến việc chăm sóc người phụ nữ toàn diện, từ làn da, vóc dáng đến trạng thái tinh thần.

Việc mở chi nhánh tại TP.HCM nằm trong chiến lược mở rộng có chọn lọc của thương hiệu, trên nền tảng đã xây dựng tại Hà Nội. Theo đại diện Éclat, TP.HCM là thị trường có nhu cầu lớn và đa dạng đối với dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, nơi khách hàng ngày càng quan tâm đến tính an toàn, sự minh bạch về chuyên môn và trải nghiệm cá nhân hóa.

Một góc không gian chi nhánh Éclat Spa & Clinic TP.HCM

Cùng với việc khai trương cơ sở mới, Éclat triển khai đầu tư đồng bộ về thiết bị cho cả hai chi nhánh. Theo đại diện thương hiệu, hệ thống thiết bị công nghệ tại TP.HCM và Hà Nội được trang bị theo cùng tiêu chuẩn, nhằm bảo đảm khách hàng ở mỗi cơ sở đều tiếp cận chất lượng dịch vụ và quy trình chuyên môn thống nhất. Trong đó có các công nghệ Ultherapy PRIME và LINEAR Z, được Éclat đưa vào vận hành từ năm 2025 trên cơ sở hợp tác với đơn vị sản xuất công nghệ cao đến từ Châu Âu.

Một góc không gian chi nhánh Éclat Spa & Clinic TP.HCM

Chi nhánh sở hữu quy mô gần 1000m2 với 2 tầng được thiết kế hiện đại và sang trọng. Không gian được phân chia khoa học thành các phân khu biệt lập gồm: sảnh đón tiếp, khu tư vấn chuyên sâu, phòng khám, khu công nghệ cao, hệ thống phòng VIP riêng tư. Đặc biệt, nhờ sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến bậc nhất cùng đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giỏi chuyên môn, chi nhánh có năng lực vận hành phục vụ gần một trăm lượt khách mỗi ngày. Đồng thời, vẫn đảm bảo duy trì tuyệt đối tiêu chuẩn y khoa khắt khe, chất lượng dịch vụ cao cấp phục vụ khách hàng.

Không gian đẳng cấp kiến tại trải nghiệm làm đẹp chuẩn y khoa

Éclat Spa & CLinic chi nhánh Hồ Chí Minh mang đến hành trình chăm sóc sắc đẹp toàn diện với 4 nhóm dịch vụ chính, bao gồm: chăm sóc da chuyên sâu, chăm sóc da công nghệ cao, chăm sóc body toàn diện, Hair & Nail. Mỗi dịch vụ cụ thể đều được triển khai trên cơ sở tư vấn, đánh giá toàn diện về nhu cầu, tình trạng da và thể trạng của khách hàng, từ đó xây dựng liệu trình phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Mang trong mình sứ mệnh trở thành điểm đến lý tưởng trong hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện - nơi mỗi khách hàng đều được nâng niu, phục hồi và tỏa sáng với vẻ đẹp vượt thời gian. Éclat Spa & CLinic chi nhánh Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để đẩy mạnh mở rộng hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị thương hiệu, từ đó tạo đà cho những bước tiến vững chắc trong tương lai.

Éclat Spa & CLinic – Own your glow Cơ sở Hà Nội: Tầng 1-2, Tòa N01-T3 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội. . Cơ sở TP.Hồ Chí Minh: Số 34-34A Trần Quốc Thảo, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Hotline: 1900 888 685 Website: https://eclatspa.vn



