10/10 SALE: 5 món đáng tranh thủ chốt đơn, từ đồ làm đẹp, gia dụng đến thời trang đều có

Shopee sale 10/10 là dịp thích hợp để người dùng mở lại giỏ hàng và xem những món nào thực sự đáng xuống tiền. Thay vì mua thật nhiều chỉ vì thấy giảm giá, chị em có thể ưu tiên những sản phẩm thiết thực, dùng được lâu và đúng với nhu cầu của mình. Từ chăm sóc cá nhân, làm đẹp đến đồ gia dụng và thời trang, dưới đây là 5 gợi ý có thể tham khảo trong dịp này.

1. Sản phẩm hỗ trợ làm sạch OILLAN MOMMY 300ml - lựa chọn chăm sóc cá nhân đáng tham khảo

Trong thai kỳ và sau sinh, những thay đổi về nội tiết có thể khiến môi trường vùng kín cũng có nhiều biến đổi, từ độ ẩm, pH đến hệ vi sinh tự nhiên. Đây cũng là thời điểm không ít chị em cảm thấy vùng nhạy cảm dễ khô rát, ngứa ngáy, bí ẩm hoặc xuất hiện mùi khó chịu hơn bình thường, vì vậy việc lựa chọn sản phẩm vệ sinh hàng ngày càng cần được chú ý. Sản phẩm hỗ trợ làm sạch OILLAN MOMMY được thiết kế hướng đến mẹ bầu và phụ nữ sau sinh, với probiotic & prebiotic cùng công thức tập trung vào làm sạch dịu nhẹ, hỗ trợ cân bằng pH và duy trì độ ẩm. Đây là món chị em có thể tham khảo trong dịp sale 10/10 nếu đang muốn bổ sung sản phẩm chăm sóc vùng nhạy cảm vào chu trình hàng ngày. Tất nhiên, sản phẩm vệ sinh chỉ phục vụ mục đích làm sạch và chăm sóc, không thay thế thuốc điều trị. Nếu tình trạng ngứa, rát, mùi bất thường hoặc khó chịu kéo dài, chị em nên đi khám thay vì chỉ đổi sản phẩm vệ sinh.

Nơi mua: Shopee

2. Máy làm sữa hạt Lazychef Premium Max 12in1 - một chiếc máy, nhiều việc trong bếp

Nếu đang muốn sắm thêm đồ gia dụng cho căn bếp, Lazychef Premium Max 12in1 là lựa chọn đáng để mắt trong dịp 10/10. Máy có dung tích 1.200ml, tích hợp 12 chế độ xay nấu, ngoài làm sữa hạt còn có thể ủ sữa chua cùng thiết kế chống trào, phù hợp với gia đình muốn một thiết bị đa năng thay vì mua nhiều máy riêng lẻ. Hiện sản phẩm đang có giá ưu đãi khoảng 1.701.500 đồng, đồng thời được bảo hành 12 tháng. Đây là mức giá đáng tham khảo nếu mọi người vốn đã có ý định sắm máy làm sữa hạt.

Nơi mua: Shopee

3. Áo khoác Twill dáng lửng IVY moda - sắm 10/10 là có thể diện ngay mùa thu

Danh sách sale tất nhiên không thể thiếu một món thời trang, nhất là khi tiết trời đang bước vào những ngày dễ mặc áo khoác nhất trong năm. Mẫu áo khoác Twill dáng lửng của IVY moda có kiểu dáng gọn gàng, thanh lịch, đủ chỉn chu để mặc đi làm nhưng vẫn có thể biến hóa khi xuống phố. Chị em có thể phối áo cùng quần jeans cho trẻ trung, quần suông khi cần lịch sự hoặc chân váy để tổng thể nữ tính hơn. Đây cũng là kiểu item không quá khó mặc, chỉ cần thay lớp áo bên trong và phụ kiện là đã có thêm một cách lên đồ khác cho mùa thu.

Nơi mua: Shopee

4. Combo 2 sản phẩm The Face Shop Yehwadam Body Peeling - đừng chỉ chăm mỗi da mặt

Nếu đã chăm da mặt kỹ càng thì dịp 10/10 cũng là lúc chị em có thể bổ sung thêm sản phẩm dành cho body. Combo The Face Shop Yehwadam Body Peeling gồm 2 sản phẩm dung tích 300ml, hướng đến làm sạch và loại bỏ tế bào chết trên da cơ thể, phù hợp để thêm vào chu trình chăm sóc da định kỳ. Hiện cả combo 2 sản phẩm có giá khoảng 594.000 đồng. Khi sử dụng, mọi người chỉ cần lưu ý làm theo hướng dẫn của hãng, tránh chà xát quá mạnh hoặc tẩy da chết quá thường xuyên.

Nơi mua: Shopee

5. Serum Rénergie Lancôme 50ml - món skincare cao cấp đáng canh đúng dịp sale

Gợi ý cuối cùng dành cho những nàng muốn đầu tư mạnh tay hơn cho chu trình skincare. Serum Retinol Tươi 3 Lõi Rénergie Lancôme 50ml nổi bật với thiết kế 3 lõi cùng công thức chứa retinol, hướng đến chăm sóc các dấu hiệu lão hóa và cải thiện bề mặt da. Với retinol, chị em nên sử dụng theo hướng dẫn, cho da làm quen phù hợp và đừng quên chống nắng kỹ vào ban ngày. Dịp 10/10, sản phẩm có giá khoảng 4.455.000 đồng và đi kèm khá nhiều quà tặng như kem Rénergie, serum Génifique cùng voucher chăm sóc da; đơn hàng đủ điều kiện còn có thêm quà riêng. Với một món skincare cao cấp, đây chính là dịp đáng để chị em kiểm tra kỹ ưu đãi và quà tặng trước khi chốt đơn.

Nơi mua: Shopee