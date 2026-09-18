Các tín đồ làm đẹp "phải lòng" Sérum Spectral Từ Biologique Recherche ngay từ trải nghiệm đầu tiên

Giữa sắc xanh nguyên sơ của biển trời Phú Quốc và không gian đầy thi vị của Regent Phú Quốc. Không chỉ là một sự kiện ra mắt sản phẩm, đây còn là lời mời bước vào thế giới nơi khoa học làn da giao thoa cùng nghệ thuật sống kiểu Pháp, mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc và đầy cảm hứng.

Các tín đồ làm đẹp đã có mặt tại Regent Phú Quốc tham dự sự kiện ra mắt Sérum Spectral của Biologique Recherche

Được tổ chức tại Beach Pool Villa sang trọng của Regent Phú Quốc, sự kiện có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật trong lĩnh vực beauty và lifestyle như Chloé Nguyen, Mai Vân Trang, Thảo Nhi Lê, An Phương, Alissa Hồ, Hoàng Ku, Sabrina Uyên Lưu, Lưu Thanh Xuân và Lý Thành Cơ. Trong khung cảnh ngập tràn ánh nắng nhiệt đới cùng nhịp sống chậm rãi của đảo ngọc, các khách mời đã có cơ hội khám phá sâu hơn triết lý chăm sóc da cá nhân hóa đã làm nên danh tiếng của Biologique Recherche trên toàn thế giới.

Tâm điểm của hành trình là màn ra mắt chính thức Sérum Spectral tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu một chương mới của thương hiệu với bộ nhận diện hoàn toàn mới. Không phải ngẫu nhiên mà sản phẩm được giới thiệu dưới bầu trời Phú Quốc, nơi ánh sáng liên tục chuyển mình từ bình minh rực rỡ đến những gam màu dịu dàng khi hoàng hôn buông xuống. Chính sự chuyển động không ngừng của ánh sáng đã trở thành nguồn cảm hứng cho Sérum Spectral, sản phẩm được thiết kế nhằm tăng cường khả năng thích ứng tự nhiên của làn da trước tác động của ánh sáng, cho làn da khỏe mạnh hôm nay và được rạng rỡ hơn theo thời gian. Một bước chăm sóc thiết yếu mới trong quy trình chăm sóc da hằng ngày.

Lấy cảm hứng từ quang phổ ánh sáng trong tự nhiên, Sérum Spectral là sản phẩm serum đầu tiên của Biologique Recherche tác động toàn diện lên bốn cơ chế bảo vệ tự nhiên của làn da trước tác động của ánh sáng. Sản phẩm tăng cường vai trò bảo vệ của melanin như một lá chắn tự nhiên giúp hấp thu và phân tán ánh sáng, thúc đẩy tái chế tế bào, thúc đẩy các cơ chế phục hồi tự nhiên của da và củng cố hệ thống chống oxy hóa tự nhiên, giúp da thích ứng tốt hơn với căng thẳng oxy hóa do tiếp xúc với ánh sáng hằng ngày.

Kết hợp công nghệ nghiên cứu sinh học tiên tiến cùng khả năng thích nghi bền bỉ của thực vật, công thức giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ tái tạo tế bào và khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Với kết cấu lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và dễ chịu trên da, Sérum Spectral mở ra một cách tiếp cận mới: không chỉ chăm sóc làn da của hiện tại mà còn nuôi dưỡng sức sống bền bỉ về lâu về dài cho làn da. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da và được khuyên sử dụng hàng ngày.

Khi màn đêm buông xuống, hệ thống âm thanh Phantom từ Devialet cùng những giai điệu sôi động của DJ 2PILLZ đã biến không gian bên biển thành điểm hẹn đầy cảm hứng. Từ những cuộc trò chuyện bên bờ biển đến hàng loạt khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng đam mê làm đẹp.

Bên cạnh workshop khám phá sản phẩm mới, khách mời còn được hòa mình vào chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe toàn diện được thiết kế riêng. Buổi workshop chuyên sâu giúp giải mã câu chuyện đằng sau Sérum Spectral, tiếp nối bằng bữa tiệc bên bờ biển khi ánh mặt trời dần khuất sau đường chân trời và lớp yoga giữa thiên nhiên vào sáng sớm. Hành trình khép lại với liệu trình massage độc quyền Soin Lissant tại The Spa, mang đến những phút giây thư giãn và cảm nhận trọn vẹn triết lý chăm sóc cá nhân hóa của thương hiệu.

Hơn cả một màn ra mắt sản phẩm, sự kiện lần này là lời khẳng định cho tầm nhìn của Biologique Recherche về một làn da khỏe mạnh nhờ khả năng thích ứng, bảo vệ và tái tạo bền vững theo thời gian. Và với Sérum Spectral, thương hiệu Pháp đang mở ra chương tiếp theo cho hành trình chăm sóc da hiện đại, nơi mỗi người có thể tự tin đồng hành cùng làn da của mình dưới mọi dải ánh sáng của cuộc sống.

Tại Việt Nam, thương hiệu Biologique Recherche được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.