Chiếc mũ vừa "old money" lại vừa hack tuổi cực đỉnh cho những nàng ngoài 30 tuổi

Khi bước sang ngưỡng tuổi ngoài 30, phái đẹp thường đối mặt với bài toán định hình phong cách cá nhân sao cho vừa giữ được sự đằm thắm, chỉn chu đúng độ tuổi, vừa không rơi vào trạng thái già dặn hay cứng nhắc. Trong hành trình tìm kiếm sự cân bằng đó, nhiều người thường tập trung vào những bộ trang phục đắt đỏ hay trang sức cầu kỳ mà bỏ quên những món phụ kiện mang tính ứng dụng cao. Thật bất ngờ khi chiếc mũ lưỡi trai - một món đồ tưởng chừng chỉ gắn liền với giới trẻ, trang phục thể thao phóng khoáng hay những buổi dạo phố năng động - lại trở thành "vũ khí" nâng tầm phong cách đầy quyền năng cho các quý cô U30+. Nếu biết cách lựa chọn chất liệu, kiểu dáng và tinh tế trong cách phối đồ, chiếc mũ lưỡi trai hoàn toàn có thể mang đến tinh thần sang trọng ngầm (Old Money) vừa đài các, đẳng cấp, lại vừa mang đến hiệu ứng "hack" tuổi cực kỳ ấn tượng.

Mũ lưỡi trai và tuyên ngôn thời trang "Quiet Luxury" thanh lịch

Phong cách Old Money hay Quiet Luxury (sang trọng thầm lặng) luôn đề cao sự tiết chế, tinh tế và đẳng cấp không cần phô trương logo thương hiệu. Ít ai biết rằng, chiếc mũ lưỡi trai trơn màu từ lâu đã là món đồ quen thuộc trong tủ đồ của giới thượng lưu phương Tây nhờ sự gắn liền với các bộ môn thể thao xa xỉ như tennis, golf, cưỡi ngựa hay đua thuyền buồm. Điểm mấu chốt để một chiếc mũ lưỡi trai thoát khỏi mác "đồ thể thao bình dân" và mang lại cảm giác đắt tiền nằm ở sự tinh xảo trong khâu chọn lọc nguyên liệu.

Thay vì chọn những chiếc mũ làm từ chất liệu nilon bóng hay in ấn hình ảnh rực rỡ, họa tiết cầu kỳ, các quý cô ngoài 30 nên ưu tiên các chất liệu cao cấp như dạ nỉ mỏng, da lộn (suede), linen tự nhiên, cashmere hoặc vải cotton chéo dày dặn có phom dáng đứng cá tính. Bên cạnh đó, bảng màu trung tính kinh điển như trắng kem, be, nâu đất, ghi xám hay xanh navy chính là chìa khóa tạo nên sự sang trọng ngầm; những sắc độ dịu mát này không chỉ dễ dàng hòa hợp với mọi outfit mà còn mang lại cảm giác dịu mắt, chỉn chu và thanh lịch tuyệt đối cho người mặc.

Bí quyết "hack" tuổi tinh tế xua tan sự cứng nhắc cho quý cô U30+

Không thể phủ nhận rằng mũ lưỡi trai sở hữu khả năng "trẻ hóa" diện mạo cực kỳ nhanh chóng mà hiếm món phụ kiện nào có thể sánh bằng. Khi bước qua tuổi 30, những bộ trang phục công sở quen thuộc như blazer, áo sơ mi hay quần tây đôi khi dễ làm diện mạo trở nên hơi nghiêm nghị và thiếu đi sự tươi mới. Sự xuất hiện của một chiếc mũ lưỡi trai phom cứng phác thảo nét phóng khoáng sẽ ngay lập tức làm mềm hóa những đường nét cứng nhắc đó, tạo nên phong thái "effortless" - vẻ đẹp tự nhiên, sang trọng như không cần cố gắng.

Việc che đi một phần vùng trán cùng bóng râm nhẹ nhàng từ vành mũ giúp đường nét gương mặt trở nên thon gọn, thanh thoát hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, sự trẻ trung mà chiếc mũ này mang lại không hề tạo cảm giác "cưa sừng làm nghé", mà là sự tươi trẻ năng động của một người phụ nữ tự tin, hiện đại, biết cách làm mới bản thân bằng tư duy thời trang nhạy bén và đầy gu thẩm mỹ.

Công thức phối đồ chuẩn gu Old Money đắt giá với mũ lưỡi trai

Để chinh phục chiếc mũ này một cách hoàn hảo nhất, việc kết hợp với các item mang phom dáng chuẩn mực là yếu tố quyết định tạo nên tổng thể hài hòa. Một trong những công thức "bất bại" dành cho các quý cô là kết hợp mũ lưỡi trai trơn màu cùng áo blazer oversized, áo dệt kim cổ vịt hoặc sơ mi lụa sơ vin gọn gàng trong quần tây ống rộng cạp cao; sự tương phản giữa vẻ trang trọng của trang phục và nét tự do của chiếc mũ tạo nên một diện mạo vô cùng hút mắt và thời thượng.

Vào những ngày thời tiết chuyển mùa, bạn có thể khoác thêm một chiếc áo măng tô (trench coat) dáng dài kết hợp cùng mũ lưỡi trai cùng tông màu để hoàn thiện phong thái chuẩn quý cô châu Âu vừa ấm áp, vừa kiêu kỳ. Để giữ trọn nét tinh tế của tinh thần Old Money, hãy tiết chế phụ kiện đi kèm bằng cách chọn những món trang sức kim loại nhỏ nhắn như đôi bông tai nụ vàng mỏng, đồng hồ dây da mảnh cùng một chiếc túi xách da trơn phom cứng cáp.

Dưới đây là 1 số mẫu mũ lưỡi trai bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: JUSSY

Nơi mua: LOULI

Nơi mua: adidas

Nơi mua: CHACHING

Nơi mua: NIKE

Đừng gò bó phong cách cá nhân của tuổi ngoài 30 trong những chuẩn mực an toàn hay những bộ trang phục quá mức dập khuôn. Chỉ với một chiếc mũ lưỡi trai được lựa chọn tinh tế về chất liệu và màu sắc, bạn hoàn toàn có thể làm mới bản thân, biến hóa diện mạo trở nên sang trọng chuẩn style Old Money mà vẫn giữ trọn sự trẻ trung, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.