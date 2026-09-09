Tại dạ tiệc BVLGARI Eclettica ra mắt bộ sưu tập đỉnh sức mới nhất ở Thượng Hải vào tối 7/9, Lưu Diệc Phi tiếp tục khẳng định vị thế đại sứ toàn cầu bằng diện mạo tráng lệ. Tuy nhiên, đằng sau màn xuất hiện lộng lẫy, động thái mới nhất của nữ minh tinh trên mạng xã hội lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận của netizen Việt, liên quan đến bức ảnh chụp chung cùng đại diện Việt Nam - Hồ Ngọc Hà.

Trong không gian sự kiện xa xỉ, Lưu Diệc Phi thu hút toàn bộ ánh nhìn khi khoác lên mình chiếc đầm dạ hội màu hồng champagne thuộc bộ sưu tập Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2026. Gam màu nude ấm áp của trang phục tạo nên lớp nền hoàn hảo để tôn vinh trọn vẹn sắc xanh sâu thẳm từ bộ trang sức High Jewelry mang tên Green Heaven với viên phỉ thúy hình oval nặng tới 59,1 carat nằm ở chính giữa vòng cổ.

Lưu Diệc Phi tại triển lãm của BVLGARI ở Thượng Hải.

Tại sự kiện Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà đã có những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Đại diện Việt Nam cũng không tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp trẻ trung, khí chất nhẹ nhàng cùng nhan sắc vượt thời gian của ngôi sao Hoa ngữ.

Ngôi sao Hoa ngữ và đại diện Việt Nam giao lưu tại sự kiện.

Tuy nhiên, sau loạt ảnh được Lưu Diệc Phi cập nhật trên Instagram cá nhân vào tối 8/9. Trong số các khoảnh khắc được chia sẻ, công chúng nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi ở bức ảnh chụp 3 người. Đây vốn là khung hình gồm Lưu Diệc Phi, bà Laura Burdese (Phó Giám đốc điều hành BVLGARI) và Hồ Ngọc Hà. Nhưng trong bài post của Lưu Diệc Phi, cô chỉ giữ lại khoảnh khắc giữa minh và bà Laura Burdese.

Hồ Ngọc Hà bất ngờ biến mất khỏi khung hình chung cùng Lưu Diệc Phi.

Khung hình 3 người trên trang cá nhân của Hà Hồ.

Động thái này lập tức rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng Việt Nam, kéo theo nhiều thảo luận trái chiều về việc đây là lựa chọn về bố cục hay một hành động thiếu tinh tế. Đồng thời, tình huống này cũng khiến dư luận khơi lại chuỗi tranh cãi về cách ứng xử và sự ưu ái vốn đã rất nhạy cảm tại các sự kiện của BVLGARI.

Đây cũng không phải lần đầu tiên câu chuyện cắt ảnh liên quan đến Lưu Diệc Phi xảy ra. Tại sự kiện Mediterranea năm 2023 ở Venice (Ý), CEO BVLGARI - ông Jean-Christophe Babin cũng từng gây bàn tán khi cắt Lưu Diệc Phi khỏi bức ảnh nhóm có Lisa, Zendaya, Anne Hathaway và Priyanka Chopra. Dù tên của nữ minh tinh vẫn được gắn trên caption, hình ảnh thực tế của cô lại hoàn toàn biến mất, tạo nên làn sóng phẫn nộ không nhỏ trong cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc thời điểm đó.

Lưu Diệc Phi cũng từng biến mất khỏi bài đăng của CEO BVLGARI năm 2023.

Nếu không có ảnh hậu trường, công chúng đã không nghĩ có sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi ngay gần đó.

Sau đó, vào tháng 5/2025, netizen xứ Trung một lần nữa thể hiện sự bất bình khi tài khoản chính thức của CEO BVLGARI ông JC.Babin chia sẻ loạt ảnh trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập Polychroma tại Sicily (Ý). Trong bức ảnh chụp tập thể, Lưu Diệc Phi được nhìn thấy có vị trí ngồi bị ép sát không thoải mái, trong khi Lisa được xếp ở vị trí trung tâm thoáng đãng.

Tình huống này đặt ra câu hỏi lớn về sự phân biệt ưu ái giữa các đại sứ. Một số ý kiến cho rằng sự kiện mang tính toàn cầu nên việc Lisa – ngôi sao có sức ảnh hưởng quốc tế vượt trội và gia nhập thương hiệu trước – nhận được sự chăm sóc nhỉnh hơn là điều dễ hiểu. Ngược lại, không ít khán giả xứ tỷ dân tỏ ra bất bình, cho rằng BVLGARI thiếu tôn trọng đại diện của Trung Quốc.

Chỗ ngồi kém thoải mái của Lưu Diệc Phi khiến netizen xứ Trung không hài lòng.

Sau khi nhận biết được tình hình, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ quan điểm về câu chuyện: "Mình quan trọng những việc quan trọng, còn việc ấy đôi khi cũng binh thường mà, gặp 1,2 lần là biết nhau chứ có thân nhau đâu mà đăng làm chi nè. Còn mình nước nhỏ, tiếng bé và mình thích thiệt thì mình đăng hổng có sao hết bồ ơi. Vui lên nào".

Từ những ồn ào truyền thông ở các sự kiện tại Ý cho đến khung hình tại Thượng Hải mới đây, câu chuyện xung quanh các bức hình của Lưu Diệc Phi một lần nữa biến các đại tiệc High Jewelry trở thành đấu trường truyền thông đầy phức tạp. Đồng thời cho thấy chuyện "loại bỏ" 1 nhân vật ra khỏi khung hình tập thể không chỉ dừng lại ở lựa chọn cá nhân của một ngôi sao hay ekip, mà còn là vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong cách truyền thông quốc tế vận hành.

Nhìn lại sự cố tại show Saint Laurent Summer 2026 đúng 1 năm trước, tạp chí ELLE UK từng rơi vào làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Trong khung hình gốc chụp 4 mỹ nhân quyền lực gồm Zoë Kravitz, Hailey Bieber, Charli XCX và Rosé, tạp chí đã cắt bỏ thành viên BLACKPINK không thương tiếc. Việc Rosé hoàn toàn vắng bóng trên toàn bộ các bài đăng đưa tin về Paris Fashion Week của kênh truyền thông này đã làm dấy lên nghi vấn phân biệt đối xử với đại sứ toàn cầu châu Á.

Khung hình thiếu người của ELLE UK là 1 trong những sự vụ ồn ào nhất nhì làng thời trang.

Ngay cả vị thế của Rosé ở Saint Laurent cũng không khiến cô được có mặt trong khung hình tại show diễn.

Hơn 5.000 bình luận lập tức tràn vào đòi lại công bằng cho giọng ca On The Ground. Sự phớt lờ ban đầu của ELLE UK càng khiến cơn giận dữ bùng nổ, đến mức bài đăng đền bù dành riêng cho Rosé sau đó 1 ngày vẫn nhận về sự ngán ngẩm từ công chúng. Cuối cùng, ELLE UK đã phải chính thức xóa bài đăng gây tranh cãi, gửi lời xin lỗi đến Rosé và BLACKPINK, đồng thời giải thích việc cắt ảnh xuất phát từ lý do kỹ thuật về kích thước khung hình chứ không cố ý xúc phạm.

Dù xuất phát từ lý do kỹ thuật hay yếu tố bên lề nào khác , những tấm ảnh bị cắt chỉnh vẫn luôn là ngòi nổ khơi dậy những tranh cãi phức tạp về vị thế, sự tôn trọng và cán cân truyền thông xung quanh các ngôi sao hàng đầu.

Ảnh: Instagram

CHHRIST