The A2 Milk Vietnam lên tiếng về sản phẩm bị thu hồi: Sữa tại thị trường Việt Nam có bị nhiễm độc?

Liên quan đến vụ việc, 3 lô sản phẩm a2 Platinum sản xuất riêng cho thị trường Mỹ bị nhiễm độc tố cereulide, chiều ngày 4/5, công ty đại diện tại Việt Nam đã có phản hồi chính thức tới người tiêu dùng.

Theo đó, Công ty The a2 Milk Company & nhãn hàng a2® xin khẳng định:

Việc thu hồi chỉ áp dụng cho 03 lô sản phẩm nhãn riêng tại thị trường Hoa Kỳ, được phân phối qua các kênh tại thị trường Mỹ. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ từ các lô sản phẩm này.

Văn bản phản hồi từ Công ty The a2 Milk Company

Việc thu hồi là tự nguyện dựa trên tiêu chuẩn mới. Điều này xuất phát từ thay đổi tiêu chuẩn của Bộ Công nghiệp New Zealand (MPI) ban hành ngày 15/04/2026.

Dù các sản phẩm tại Mỹ trước khi lưu hành đều đạt tiêu chuẩn của Cục quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ - FDA, The a2 Milk Company vẫn chủ động thu hồi nhằm đảm bảo tính tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn mới nhất và cam kết an toàn cao nhất trên toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, The a2 Milk Company xác nhận sự việc này không ảnh hưởng đến các sản phẩm tại Việt Nam.

Dòng sản phẩm (bao gồm khác biệt về công thức, nguồn nguyên liệu): Sản phẩm tại Việt Nam (tương tự Úc, New Zealand, Hàn Quốc), không thuộc & liên quan lô hàng bị thu hồi.

"An toàn của trẻ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục sử dụng các sản phẩm a2 Platinum® chính hãng tại Việt Nam", nhãn hàng cho hay.

Trước đó, thông tin công bố ngày thứ Hai tại Wellington, 3 lô sản phẩm a2 Platinum sản xuất riêng cho thị trường Mỹ bị ảnh hưởng. Đơn vị sản xuất Synlait Milk đã phát hiện độc tố này, qua đó kích hoạt quy trình thu hồi bắt đầu từ ngày 1/5.

Thu hồi thu hồi ba lô sữa công thức a2 Platinum

Ngay lập tức, cổ phiếu a2 Milk có lúc giảm tới 7,3% xuống còn 8,25 NZD trong phiên giao dịch tại Wellington.

Số lượng sữa phải thu hồi khoảng 63.078 lon tại Mỹ, trong đó hơn 16.000 lon đã được bán cho người tiêu dùng. Các lô hàng bị ảnh hưởng đã được phân phối thông qua trang web của a2MC, Amazon và các cửa hàng Meijer như một phần của Chiến dịch Fly Formula.

Hiện, công ty chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào xác nhận về các trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc.

Giám đốc điều hành David Bortolussi cho biết, việc thu hồi sản phẩm là tự nguyện, không ảnh hưởng đến các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh được bán tại New Zealand, Úc, Trung Quốc và các thị trường khác.

Công ty a2 Milk cho biết họ đang liên lạc với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) về việc thu hồi sản phẩm và đã ban hành hướng dẫn cho người tiêu dùng tại Hoa Kỳ.

Cereulide là một loại độc tố bền nhiệt được sản sinh bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus, có thể gây buồn nôn và nôn mửa. Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 30 phút đến sáu giờ sau khi ăn phải.

Theo The a2 Milk Company, Rnz, Reuters