Thay vì tốn tiền mỹ phẩm, chị em dùng 3 loại rau rẻ tiền này giúp làn da sáng đẹp

BS CKI. Nguyễn Trần Như Thủy – Bệnh viện Đại học Cơ sở 3 cho biết chăm sóc da luôn là vấn đề được chị em phụ nữ quan tâm. Chị em có thể chăm sóc da từ bên trong bằng chính các thực phẩm ăn hàng ngày.

BS Thuỷ cho rằng đây là các biện pháp lâu dài và rẻ tiền nhất ai cũng có thể thực hiện được ngay tại nhà mình. Rau củ nói chung có rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể, việc tăng cường rau củ trong chế độ ăn một cách khoa học và đều đặn không chỉ giúp ta có một cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp tinh thần vui vẻ bớt bực bội, một làn da đẹp khỏe đều màu mà không phải hao tốn quá nhiều cho hóa mỹ phẩm.

BS Thuỷ gợi ý cho các bạn có thể sử dụng, hẳn bạn sẽ bất ngờ với công dụng dưỡng da của những loại rau củ này.

Bí đao

Đông y cho rằng Bí đao còn được gọi là quả đông qua. Loại củ này chứa lượng dầu thực vật cao, không bão hòa với chất béo, rất có lợi cho da và tóc. Bí đao giúp làm căng da, mịn da, trắng hồng, trị và ngừa mụn do giúp đẩy nhân mụn ẩn dưới da lên bề mặt, làm mờ nám, tàn nhang, làm hồng môi, giảm viêm da, giảm viêm nang lông.

Cách chế biến: cao bí đao, nước ép bí đao. Tuy nhiên, bác sĩ Thuỷ cho rằng bạn không nên ăn hoặc uống thường xuyên nước ép bí đao chưa qua chế biến. Bí đao sống có tính xà phòng cao, người xưa dùng nước ép bí đao sống để tẩy quần áo vì thế việc uống nước ép bí đao sống liên tục không tốt cho cơ thể, vì lâu dần sẽ khiến hệ tiêu hóa nhiễm bệnh, hoạt động kém đi, làm mất cân bằng độ pH.

Giá đỗ

Giá đỗ chứa nhiều vitamin A – một loại vitamin tốt cho da và mắt. Trong giá cũng chứa nhiều vitamin C và chất xơ giúp loại bỏ chất ô nhiễm, tạp chất và các chất không mong muốn khác khỏi cơ thể và ngăn chúng bị tắc nghẽn trong lỗ chân lông trên da, giảm tạo nhân mụn. Dùng giá thường xuyên giúp cải thiện độ ẩm của da, giúp da tăng sự đàn hồi và ngăn ngừa làm chậm những thay đổi của da do tuổi tác như các đốm đồi mồi, đốm đen; một số nghiên cứu còn cho thấy tác dụng chống chất oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi UV từ đó ngăn ngừa ung thư da.

Giá đỗ một trong các thực phẩm giúp làn da căng mịn.

Trong Đông y, giá đậu xanh là vị thuốc có tính mát, vị nhạt hơi the dùng thanh nhiệt, hạ hỏa, chỉ khát, lợi tiểu, tiêu thực, sinh tân. Bạn có thể sử dụng giá đỗ ăn sống, nấu canh, luộc, xào hoặc trộn gỏi.

Khi chọn giá đỗ, bạn cần chọn loại giá được chế biến sạch không ngâm bằng hóa chất để an toàn cho sức khỏe.

Củ cải trắng

Củ cải trắng là loại củ tốt giúp làm sáng màu da mặc dù không phải là một loại củ dễ ăn do có vị the cay. Chứa hàm lượng lớn vitamin C, củ cải trắng giúp chống oxy hóa, hạn chế hình thành melanin, làm mờ vết sạm da, làm mờ đốm nâu và vết nám, ngăn chặn hình thành sắc tố làm tối da, chữa lành sẹo lõm hoặc tái tạo da sau quá trình bị mụn, hỗ trợ tăng cường collagen, tạo độ đàn hồi và săn chắc cho da, ức chế tăng tiết nhờn, se nhỏ lỗ chân lông giúp làn da sạch sẽ mịn màng. Vitamin B2 trong củ cải trắng giúp hỗ trợ sự phát triển và vận hành hoạt động của các tế bào, có tác dụng dưỡng ẩm da đồng thời bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại. Vi khoáng canxi có tác dụng cấu trúc lên các lớp tế bào da và điều trị da khô.

Cách dùng: đắp mặt với của cải trắng nghiền hoặc giảm thâm bằng nước ép củ cải trắng sống thoa lên mặt, hoặc giúp da sáng bằng cách dùng nước hầm củ cải trắng.

Bác sĩ Thuỷ lưu ý, củ cải trắng tính mát hơi hàn, đối với phụ nữ mang thai và người hư nhược chỉ nên dùng ngoài không nên uống hay ăn củ cải trắng nhiều ngày liên tục. Nên dùng cách xa thời điểm uống thuốc Đông y (nhất là trong thang có vị nhân sâm) vì củ cải trắng sẽ làm mất tác dụng của thuốc.

Ngoài ra, bác sĩ Thuỷ cũng cho biết còn nhiều loại rau củ khác rất phổ biến như dưa leo, cà chua, măng tây, diếp cá, … cùng có tác dụng tốt cho da. Tuy nhiên, đối với một số người có thể chất đặc biệt như trẻ nhỏ, người có cơ thể hư nhược, người đang mang thai, người đang cho con bú hoặc đang sử dụng một số thuốc đặc trị nên có sự tham vấn từ bác sĩ chuyên sâu để biết cách sử dụng rau củ đúng cách, tránh gây tác dụng phụ bất lợi cho cơ thể.