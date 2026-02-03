Thay tinh bột bằng 1 nguyên liệu kỳ diệu, nữ triệu phú giảm từ 64kg xuống còn 51kg

Từng không ít lần tự ti về ngoại hình, Fish - một nữ YouTuber đã trở thành triệu phú nhờ kênh YouTube cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi - đã có màn lột xác khi giảm từ 64kg còn 51kg. Điều đáng nói là hành trình này không hề gắn với ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện kiệt sức. Mọi thứ bắt đầu từ một lần kiểm tra sức khỏe, khi chỉ số mỡ cơ thể cao bất ngờ đã khiến cô "tỉnh người" và quyết tâm thay đổi lối sống một cách nghiêm túc hơn.

Fish (魚乾) nổi tiếng nhờ kênh YouTube 1,3 triệu người theo dõi (Ảnh @annie72127)



Ban đầu, Fish chỉ xem việc giảm cân thông qua tham gia một chương trình giải trí là công việc hợp tác như bao lần khác. Thế nhưng sau khi tuân thủ đúng liệu trình trong 8 tuần, cô nhận ra mình đã bước vào một "thế giới mới" nơi việc giảm cân không còn là áp lực, mà là quá trình có thể duy trì lâu dài và bền vững.

Ảnh @annie72127

Phương pháp 211: Không nhịn ăn, không đếm calo

Một trong những nguyên tắc ăn uống được Fish áp dụng lâu dài là mô hình "211". Thay vì tính toán calo hay cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, mỗi bữa ăn chỉ cần ghi nhớ tỷ lệ: 2 phần rau, 1 phần đạm và 1 phần tinh bột. Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng khi thực hiện đều đặn mới thấy hiệu quả rõ rệt.

Lượng rau lớn giúp tăng cảm giác no, protein hỗ trợ duy trì chuyển hóa, còn tinh bột vẫn được giữ lại ở mức vừa đủ để tránh tình trạng thèm ăn, mất kiểm soát. Nhờ đó, cơ thể nhẹ nhàng hơn, tinh thần tỉnh táo hơn và mỡ thừa cũng dần giảm xuống mà không cần ép bản thân.

Ảnh @annie72127

Nguyên liệu "vàng" thay thế tinh bột tinh chế: yến mạch và sữa đậu nành

Thay vì cơm trắng, bánh mì hay các loại tinh bột tinh chế, Fish lựa chọn thức uống yến mạch pha cùng sữa đậu nành như một bữa ăn tiện lợi. Yến mạch là nguồn carb giàu chất xơ, khi kết hợp với protein thực vật từ đậu nành sẽ giúp đường huyết ổn định hơn, no lâu hơn và ít gây cảm giác thèm ăn vặt.

Với những người bận rộn hoặc thường xuyên phải ăn ngoài, đây được xem là giải pháp "một ly là xong", vừa tiết kiệm thời gian vừa hạn chế nguy cơ ăn uống thiếu kiểm soát. Chính thói quen này đã giúp Fish cắt giảm tinh bột tinh chế mà không cảm thấy mệt mỏi hay bị đói.

Uống đủ nước mỗi ngày để cơ thể tự điều chỉnh

Fish duy trì thói quen uống khoảng 3.000ml nước mỗi ngày, nhưng không uống dồn mà chia đều trong suốt cả ngày. Khi cơ thể đủ nước, quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn, đồng thời giảm tình trạng nhầm lẫn giữa khát và đói – nguyên nhân khiến nhiều người ăn vặt không kiểm soát.

Ngoài ra, uống đủ nước còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích nước và giúp cơ thể gọn gàng hơn thấy rõ. Đây là thói quen đơn giản nhưng mang lại thay đổi lớn về vóc dáng lẫn sức khỏe tổng thể.

Ảnh @annie72127

Kiểm soát ăn uống cùng chuyên gia dinh dưỡng

Yếu tố then chốt giúp Fish duy trì cân nặng ổn định chính là làm việc trực tiếp với chuyên gia dinh dưỡng. Thông qua các buổi phân tích thành phần cơ thể và thói quen ăn uống, chế độ dinh dưỡng được điều chỉnh sát với tình trạng cá nhân thay vì áp dụng công thức chung.

Trong giai đoạn 8 tuần kiểm soát ăn uống chuyên sâu, từng bữa ăn đều được theo dõi và điều chỉnh. Điều quan trọng nhất không chỉ là giảm cân, mà là hiểu rõ logic dinh dưỡng để hạn chế tối đa nguy cơ tăng cân trở lại sau này.

Cách ăn "1,5 bữa" linh hoạt nhưng hiệu quả

Ngoài những nguyên tắc trên, Fish còn áp dụng cách ăn 1,5 bữa mỗi ngày. Một bữa chính đầy đủ tinh bột và protein, bữa còn lại được giản lược bằng sữa chua, trái cây hoặc salad. Cách ăn này không khiến cơ thể rơi vào trạng thái đói kéo dài nhưng vẫn tạo ra mức thâm hụt năng lượng cần thiết để giảm cân.

Với Fish, mấu chốt không nằm ở việc ăn ít, mà là ăn đúng. Nhờ đó, quá trình giảm từ 64kg xuống 51kg không chỉ là một cú "lội ngược dòng" về ngoại hình, mà còn là sự thay đổi bền vững về lối sống điều mà không phải ai cũng làm được.

Nguồn: TVBS