Thấy mẹ ăn món này suốt 20 năm, 60 tuổi tóc vẫn đen dày mượt, giờ tôi mới hiểu lý do!

Tôi từng nghĩ: tóc dày, khoẻ chắc là… trời cho. Nhìn mẹ tôi ngoài 60 mà tóc vẫn dày cộm, đen bóng, còn tôi mới 30 mà mỗi lần chải tóc là rụng như rụng lá, tôi chỉ biết thở dài. Nhưng hoá ra, chẳng phải do gen tốt gì đâu, mà là do mỗi ngày mẹ âm thầm làm một việc đơn giản trong bếp đều đặn suốt… 20 năm!

Đậu đen - món ăn nhỏ nhưng có võ, giúp tóc chắc da sáng

Không cần collagen hay viên uống đắt tiền, đậu đen chính là một trong những thực phẩm "làm đẹp từ gốc" cực tốt theo cả góc nhìn dân gian và khoa học. Trong Đông y, đậu đen được xem là thực phẩm giúp bổ thận, dưỡng huyết - 2 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tóc và làn da. Còn theo khoa học hiện đại, loại hạt này chứa rất nhiều protein thực vật, sắt, kẽm, folate - đều là những vi chất giúp kích thích mọc tóc, nuôi tóc chắc khỏe từ chân đến ngọn, đồng thời cải thiện lưu thông máu đến da đầu.

Không dừng lại ở đó, trong lớp vỏ sẫm màu của đậu đen có chứa anthocyanin là chất chống oxy hóa cực mạnh, có khả năng bảo vệ tế bào nang tóc khỏi tổn thương do lão hóa và gốc tự do. Chính điều này khiến tóc không chỉ khỏe mà còn giữ được độ đen bóng lâu dài, chống lại tình trạng bạc sớm. Những ai đang bị rụng tóc hoặc tóc yếu do stress, thiếu máu hay ăn uống thất thường, đậu đen chính là "chiếc vé quay về thời tóc bồng bềnh".

Cách mẹ tôi dùng đậu đen: Đơn giản tới bất ngờ

Mẹ tôi chẳng bao giờ đọc beauty blog, càng không dùng serum dưỡng tóc hay collagen uống gì cả. Nhưng bà có một lọ đậu đen rang để riêng, mỗi sáng lấy một nắm, nấu nước uống thay nước lọc. Không đường, không vị lạ, nhưng thanh và mát. Uống riết quen, thiếu lại nhớ.

Có hôm nấu chè đậu đen, có hôm hầm canh, mẹ tận dụng cả cái lẫn nước và duy trì nhẹ nhàng như vậy 20 năm. Kết quả là tóc bà chưa từng thưa, da không có vết nám nào đáng kể, thần sắc lúc nào cũng tươi.

Còn tôi, cô gái từng chỉ tin vào mặt nạ và dầu gội xịn giờ cũng phải quay về với cái nắm đậu đen nho nhỏ ấy mỗi sáng. Sau hơn 1 tháng uống thử, tôi thấy tóc ít rụng rõ rệt, tóc con mọc lên tủa tủa, mà da cũng đỡ xỉn hẳn. Chưa kể cảm giác bụng nhẹ, cơ thể dễ chịu hơn.