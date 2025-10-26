Thanh Thuỷ sang Campuchia vừa hài vừa xinh ngất

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa Hậu Quốc Tế 2024, Thanh Thuỷ đã và đang có một năm bận rộn với nhiều chuyến công tác theo lịch trình của tổ chức Miss International. Mới đây, nàng Hậu vừa có chuyến thăm Campuchia, góp mặt trong hành trình Miss Cambodia 2025. Tương tự những chuyến đi đến các quốc gia khác với cùng mục đích, Thanh Thuỷ nhiều lần gây chú ý khi lựa chọn "hoà tan" với phong cách, thẩm mỹ của nước bạn qua thời trang và layout makeup mới mẻ.

Xuất hiện ở Campuchia trong lễ trao sash, Thanh Thuỷ lựa chọn chiếc đầm cúp ngực nổi bật trên nền vải đỏ sậm dệt hoa văn truyền thống. Thiết kế mang đậm dấu ấn văn hoá Khmer nhưng được xử lý theo hướng thanh lịch, tối giản, phom váy corset ôm sát phần thân trên, thả rơi bồng bềnh ở chân váy tạo nên tổng thể vừa quyền quý vừa mềm mại.

Nàng Hậu cũng nhanh chóng hoá thân thành người con gái bản địa với bộ sampot màu xanh ngọc ánh bạc, được thêu tay tinh xảo và điểm xuyết bằng những chuỗi hạt ngọc trai cùng hoa tai bản lớn. Từng chi tiết từ kiểu búi tóc chải bóng, đóa hoa vàng cài lệch sau tai đến lớp trang điểm nhẹ trong veo đều gợi hình ảnh người phụ nữ Khmer duyên dáng, nền nã nhưng vẫn sang trọng.

Khoảnh khắc cô nàng vừa nằm thư giãn trên sofa, thưởng thức nho trong bộ trang phục cầu kỳ khiến dân mạng vô cùng thích thú. Netizen khen ngợi Thanh Thuỷ không chỉ xinh đẹp, mà còn có nét duyên ngầm dí dỏm.

Ngày đặt chân đến sân bay quốc tế Phnom Penh, Thanh Thuỷ đã lập tức check-in bằng bộ trang phục lấy cảm hứng từ truyền thống Campuchia với phần áo voan xếp bồng nhẹ, thắt eo bằng đai bản to ánh kim và chiếc sampot tím được dệt họa tiết tinh xảo. Nàng Hậu khéo léo kết hợp vương miện Miss International cùng mái tóc xõa thẳng, tạo nên hình ảnh vừa trang nghiêm vừa ngọt ngào.

Đây không phải lần đầu tiên Thanh Thuỷ gây xôn xao vì những thử nghiệm táo bạo. Trước đó, trong các chuyến công tác tại Mỹ hay Philippines, nàng Hậu từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện với layout makeup đậm chất Âu Mỹ, khiến gương mặt trở nên cứng và khác lạ hơn thường thấy.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, Thanh Thuỷ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và cầu thị. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ rằng bản thân không ngại thử sức với cái mới, xem mỗi lần thay đổi là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Cách phản ứng nhẹ nhàng, văn minh khiến công chúng nhìn nhận ở Thanh Thuỷ hình ảnh một nàng Hậu bản lĩnh, dám làm mới mình và tôn trọng bản sắc văn hoá của từng nơi cô đặt chân đến.