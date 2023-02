Thành phần "chị em" với vitamin C: Ngừa lão hóa, làm sáng da hiệu quả cho nàng công sở

Trong làng skincare, vitamin C được nhiều người yêu thích vì khả năng ngừa lão hóa, làm sáng da, mờ thâm, chống oxy hóa hiệu quả. Tuy nhiên, việc dùng serum vitamin C có đôi chút bất tiện khi nhiều loại serum vitamin C có độ pH thấp, cần phải bảo quản tủ lạnh và bôi cách kem dưỡng 15 phút. Vậy thì bên cạnh vitamin C, còn 1 thành phần dưỡng da khác cũng hiệu quả không kém mà lại rất lành tính, bạn rất nên bổ sung ngay vào chu trình dưỡng da lúc này, đó là: Chiết xuất rễ cam thảo.



Chiết xuất rễ cam thảo mang lại nhiều công dụng hữu ích với làn da như làm sáng da, kháng viêm, chống oxy hóa, ngừa lão hóa. Theo bác sĩ Jennifer Chwalek (đang làm việc tại thành phố New York) chia sẻ với trang Byrdie: "Chiết xuất rễ cam thảo chứa liquiritin, một hợp chất hoạt động giúp phân tán và loại bỏ hắc tố melanin hiện có trên da. Nói cách khác, nó không chỉ giúp ngăn ngừa các đốm mới hình thành mà còn có thể làm mờ các đốm hiện có".

Bác sĩ Rita Linkner (sáng lập phòng khám RVL Skincare, New York) cũng chia sẻ thêm với trang Byrdie: "Giống như nhiều chất chiết xuất từ thực vật khác, cam thảo có chứa flavonoid, một thành phần giàu chất chống oxy hóa làm giảm các loại oxy phản ứng". Từ đó, việc sử dụng sản phẩm dưỡng da có chứa chiết xuất rễ cam thảo sẽ giúp ngừa lão hóa, làm đều màu da.

Với những cô nàng có làn da nhạy cảm, viêm, nhiều dầu thì chiết xuất rễ cam thảo còn mang đến nhiều lợi ích quan trọng. "Bên cạnh flavonoid có khả năng chống viêm, chiết xuất rễ cam thảo còn có chứa licochalcone A, ức chế viêm da hiệu quả" – bác sĩ Chwalek chia sẻ. Bên cạnh đó, bác sĩ Chwalek cũng nói thêm rằng hợp chất licochalcone A trong chiết xuất rễ cam thảo có thể điều tiết quá trình sản xuất dầu trên da, khiến da thông thoáng hơn.

Chiết xuất rễ cam thảo có mặt trong nhiều món skincare làm sáng da, ngừa lão hóa, làm dịu da. Nếu muốn làm sáng da, mờ thâm nhanh chóng thì bạn nên chọn những dòng serum có chứa chiết xuất rễ cam thảo vì chúng sẽ có tỷ lệ đậm đặc, mang lại hiệu quả nhanh chóng. Còn nếu muốn làm dịu da, kháng viêm thì bạn có thể tìm đến những dòng kem dưỡng, mặt nạ, toner.

Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên dưỡng ẩm và cẩn trọng trong việc chống nắng để bảo vệ da hiệu quả.

Dưới đây là 1 số sản phẩm có chứa chiết xuất rễ cam thảo mà bạn có thể tham khảo.

It's Skin Kem dưỡng Power 10 Formula LI Cream Firefighter có chứa 3% Panthenol hỗ trợ kháng viêm, phục hồi da khỏi thương tổn, kích ứng; chiết xuất rễ Cam Thảo làm dịu da; chiết xuất Cúc La Mã và Guaiazulene tăng hiệu quả dịu da, kháng khuẩn kháng viêm. Sản phẩm không chứa dầu khoáng, paraben, sulfate... Kem dưỡng có thể dùng trong chu trình dưỡng da với BHA, AHA, Retinol…

Nơi mua: It's Skin; Giá: 440k

Kiehl's Corrective Brightening Soothing Treatment Water. Toner làm sáng da, làm dịu, cấp nước và nuôi dưỡng làn da hiệu quả. Sản phẩm có chứa chiết xuất rễ cam thảo, vitamin C, chiết xuất bạch dương trắng. Sử dụng em nó đều đặn sẽ giúp làm dịu và cấp nước cho da căng mịn, tăng cường hàng rào bảo vệ da, giúp da sáng khỏe tự nhiên.



Mặt nạ ngừa mụn và làm dịu da Dr. Morita Tea Tree & Licorice Pore Refining Facial Mask. Mặt nạ chứa tinh dầu tràm trà, cam thảo giúp kháng viêm, giảm thiểu mụn, cung cấp độ ẩm vừa đủ giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da, cho làn da luôn khỏe mạnh và rạng rỡ. Mặt nạ còn giúp làm sáng da, mờ thâm mụn hiệu quả.