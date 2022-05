Thanh Hằng mở màn Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2022, "đôi chân kiếm Nhật" chiếm trọn spotlight

Mới đây, buổi Họp báo ra mắt Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 - Aquafina Vietnam International Fashion Week SS 2022 chính thức được diễn ra vào lúc 14h tại khách sạn 5 sao Sofitel Saigon Plaza. Đây là “phát súng” đầu tiên đánh dấu trở lại sôi động của chương trình với thông điệp #ReFashion đầy mạnh mẽ. Không chỉ hé lộ những điểm mới trong chương trình năm nay, buổi Họp báo còn thu hút giới truyền thông, những người yêu thời trang với minishow giới thiệu các NTK, thương hiệu thời trang sẽ trình diễn trong Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022.

Đặc biệt, sự xuất hiện mở màn của Top 3 The Next Face Vietnam trong trang phục của NTK Võ Công Khanh và “nữ hoàng Vedette” Thanh Hằng trong thiết kế lộng lẫy của NTK Tuyết Lê đã làm nóng không khí của buổi họp báo. Chương trình sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 25 - 29/05/2022 tại Nhà thi đấu Quân Khu 7, TP. Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động hấp dẫn khiến giới mộ điệu không thể bỏ qua.



Đặc biệt, Siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ xuất hiện lộng lẫy với thiết kế của NTK Tuyết Lê. Chị đại làng mẫu diện váy cắt xẻ táo bạo khoe trọn đôi chân dài 1m12 cùng thần thái cực kỳ cuốn hút khiến khán giả choáng ngợp.

Cùng với đó, bộ đôi Quán quân The Next Face Vietnam 2021 Stephen Nguyễn & Y Hạ cùng Á quân Shinsa Phạm cũng mang đến phần mở màn trong trang phục của NTK Võ Công Khanh đầy ấn tượng bởi sự lột xác ngoạn mục. Sau đêm Chung kết The Next Face Vietnam 2021, Y Hạ - Stephen Nguyễn - Shinsa Phạm ngày càng khẳng định bản thân và được các Nhà thiết kế, Thương hiệu thời trang trong nước tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” cho BST của mình.

Mẫu thiết kế của NTK Adrian Anh Tuấn và NTK Lý Giám Tiền.

Mẫu thiết kế của NTK Nguyễn Tiến Truyển và NTK Hoàng Minh Hà.

Mẫu thiết kế của NTK Linh San và thương hiệu 21 SIX.

Với thông điệp ReFashion đầy mạnh mẽ, chương trình Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 - Aquafina Vietnam International Fashion Week SS 2022 hứa hẹn sẽ đem đến nhiều hoạt động hấp dẫn và thú vị từ ngày 25-29/05/2022 tại Nhà thi đấu Quân Khu 7, TP. Hồ Chí Minh.





https://afamily.vn/thanh-hang-mo-man-tuan-le-thoi-trang-quoc-te-viet-nam-2022-doi-chan-kiem-nhat-chiem-tron-spotlight-20220510100247576.chn