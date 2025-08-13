Thanh Hằng lại bị soi cách thị phạm, khán giả phản ứng bất ngờ

Sau tập đầu khiến khán giả bùng nổ tranh cãi, tập 2 của Vietnam's Next Top Model 2025 đã chính thức lên sóng, tiếp tục thu hút sự chú với mọi hành động của Thanh Hằng. Trong thử thách lần này, chị đại Thanh Hằng hóa thân theo phong cách quý tộc với outfit cưỡi ngựa sang xịn. Diện mạo của cô toát lên tinh thần Equestrian Chic - phong cách thời trang cưỡi ngựa mang đậm dấu ấn quý tộc Anh.

Thanh Hằng diện outfit đậm dấu ấn quý tộc Anh trong tập 2 của Vietnam's Next Top Model 2025.

Nữ siêu mẫu đội mũ rộng vành màu nâu camel bằng dạ mềm, kết hợp áo blouse trắng xuyên thấu tay bồng nhẹ. Bên ngoài, cô khoác gile vest màu nâu ghi kẻ ô nhỏ, kết hợp với quần skinny trắng tôn dáng, cuối cùng là đôi boot da cao tới gối. Nhấn nhá cho outfit là chiếc khăn voan trắng dài buông nhẹ trước ngực, tạo hiệu ứng bay bổng khi di chuyển. Tất cả giúp Thanh Hằng toát lên hình ảnh nữ kỵ sĩ phóng khoáng, chuẩn khí chất "chị đại" trên chiếc ghế quyền lực của Vietnam's Next Top Model 2025.

Tạo hình nữ kỵ sĩ đầy khí chất của Thanh Hằng.

Trong thử thách tập 2, Thanh Hằng chỉ xuất hiện cùng chú ngựa để công bố nhiệm vụ cho thí sinh, chứ không trực tiếp thị phạm như ở tập 1. Tuy nhiên, khi loạt ảnh hậu trường và video được tung ra, một số khán giả lại nhận xét màn thể hiện của cô không ấn tượng hơn so với thí sinh. Ngay lập tức, nhiều ý kiến khác đã lên tiếng bênh vực, cho rằng Thanh Hằng vốn không hề thị phạm, chỉ đơn giản là dẫn dắt và giới thiệu thử thách, nên việc so sánh như vậy là khập khiễng.

Thanh Hằng không thị phạm nhưng vẫn bị "réo tên" và so sánh với thí sinh.

Sau drama tập 1, netizen đồng loạt bênh host Thanh Hằng.

Trước đó, màn thị phạm của host Thanh Hằng ở thử thách treo người giữa không trung trong tập 1 của chương trình đã tạo nên làn sóng tranh luận trên MXH. Dù tinh thần dấn thân của cô nhận được nhiều lời khen, nhưng phần thể hiện lại khiến một bộ phận khán giả cảm thấy chưa hài lòng. Phần tạo dáng trên không của nữ siêu mẫu bị đánh giá là thiếu mượt mà, có phần lúng túng và chưa thực sự thuyết phục về mặt hình ảnh. Nhiều ý kiến còn cho rằng cô chưa mang lại sự mãn nhãn đúng như kỳ vọng dành cho một host có hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề.

Phần thị phạm của Thanh Hằng gây tranh cãi cực mạnh sau tập 1.

Bức hình final của siêu mẫu đình đám bị cho là có dáng pose khá đơn giản, chỉ đọng lại đúng gương mặt điện ảnh. Đáng chú ý, mẫu váy của cô được đánh giá là "dễ nhằn", vậy mà kết quả trông lại quá an toàn.

Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng bức hình của Thanh Hằng không bằng các thí sinh khác.



