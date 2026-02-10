Thần tiên tỷ tỷ đẹp điên đảo của WeChoice 2025 khiến netizen liên tưởng tới tiểu công chúa thế hệ mới của Cbiz

Lễ trao giải WeChoice Awards 2025 dù đã thành công khép lại nhưng vẫn tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt. Giữa rừng visual sáng bừng thảm đỏ năm nay, cái tên được nhắc tới rất nhiều, thậm chí được cư dân mạng ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ" của WeChoice Awards 2025, chính là Lê Hạ Anh.

Visual ngỡ thần tiên tỷ tỷ của nữ chính Mưa Đỏ (Clip: Rain Dinh).

Xuất hiện tại lễ trao giải với tư cách nữ chính của bộ phim Mưa Đỏ - tác phẩm thắng lớn tại WeChoice năm nay, Lê Hạ Anh ngay lập tức chiếm trọn spotlight. Với bộ cánh lộng lẫy, khoe vai trần quyến rũ, nữ diễn viên khiến khán giả không thể rời mắt nhờ nhan sắc trong trẻo, khí chất thanh thoát và thần thái dịu dàng hiếm thấy.

Tạo hình được chú ý của Lê Hạ Anh bao gồm trang phục từ thương hiệu Idy Atelier kết hợp cùng bộ trang sức, trâm cài tinh xảo của Elvie Jewelry - tất cả tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, sang trọng, hoàn toàn phù hợp với tinh thần "Vietnamese Designers & Local Brands" của WeChoice năm nay.

Váy dạ hội cùng áo choàng ngoài là xu hướng được nhiều mỹ nhân Vbiz lựa chọn ở các thảm đỏ cuối năm nay trong đó có Lê Hạ Anh ở WCA25.



Trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025, Lê Hạ Anh được nhận xét là đẹp không góc chết, càng nhìn càng cuốn, đúng chuẩn mỹ nhân khiến người đối diện phải phát hờn vì quá hoàn hảo. Sau chương trình hình ảnh của Lê Hạ Anh đã phủ sóng khắp mạng xã hội. Nhiều netizen không ngần ngại gọi cô là "thần tiên tỷ tỷ" đẹp nhất nhì WeChoice Awards 2025.

Bộ trang sức và trâm cài từ thương hiệu Việt Elvie Jewelry góp mặt làm nên diện mạo được chú ý của nữ diễn viên.



Không chỉ dừng lại ở thảm đỏ, Lê Hạ Anh còn khiến WeChoice Awards 2025 bùng nổ khi góp mặt trong một tiết mục biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, trợ diễn cho ca sĩ Hoàng Dũng. Đây cũng chính là khoảnh khắc giúp tên tuổi cô leo top thảo luận trên mạng xã hội ngay trong đêm trao giải.

Với khả năng nhập vai nhanh, cảm xúc dâng trào và đặc biệt là cảnh khóc đầy cảm xúc, Lê Hạ Anh khiến khán giả theo dõi trực tiếp không khỏi nổi da gà. Màn thể hiện của cô được đánh giá là tuyệt đối điện ảnh, dù không cần lời thoại, chỉ bằng ánh mắt, biểu cảm và những giọt nước mắt đúng lúc, nữ diễn viên đã hoàn toàn chinh phục người xem.

Khoảnh khắc diễn xuất của Lê Hạ Anh trong MV One-shot trên sân khấu WeChoice.

Dưới các video đang viral trên mạng xã hội, nhiều bình luận để lại nhận xét nữ chính Mưa Đỏ khiến họ liên tưởng đến nữ diễn viên sinh năm 1997 của màn ảnh Trung Quốc - Đại Lộ Oa. Với khán giả Việt Nam, đây có thể chưa phải là cái tên quá nổi bật, nhưng tại Trung Quốc, Đại Lộ Oa đang được mệnh danh là "tiểu công chúa thế hệ mới" nhờ vẻ đẹp thanh thoát, ma mị và khí chất đặc biệt. Trong tác phẩm gần đây Đại Lộ Oa tỏa sáng không kém nữ chính Bạch Lộc nhờ nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tốt. Nhiều người cho rằng với những gì cô thể hiện, Đại Lộ Oa xứng đáng nổi tiếng hơn.

Từ visual ở thảm đỏ WeChoice, netizen Việt so sánh Lê Hạ Anh với nữ diễn viên xứ Trung Đại Lộ Oa (Ảnh FBNV, Weibo).

Cả Lê Hạ Anh và Đại Lộ Oa đều sở hữu nét đẹp không ồn ào, không quá sắc sảo nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng hồng tự nhiên - tất cả tạo nên vẻ đẹp "nữ thần" ngắm mãi không chán. Ngoài ra, khí chất dịu dàng, mơ màng như những nàng tiên bước ra từ tranh của 2 người đẹp cũng là lý do giữa họ có nét tương đồng trong mắt khán giả. Đại Lộ Oa trong "Bạch Nguyệt Phạn Tinh" với tạo hình Bạch Hy đầy hoa trên đầu, và Lê Hạ Anh tại WeChoice 2025 với bộ váy lộng lẫy - cả hai đều khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh "thần tiên tỷ tỷ".

Cả Lê Hạ Anh và Đại Lộ Oa đều sở hữu nét đẹp không ồn ào, không quá sắc sảo nhưng lại cực kỳ cuốn hút (Ảnh FBNV, Weibo).

Đại Lộ Oa từng ngụp lặn nhiều năm với các vai phụ trước khi được chú ý và Lê Hạ Anh cũng là gương mặt trẻ của màn ảnh Việt, từng bước xây dựng tên tuổi bằng sự nghiêm túc và nỗ lực bền bỉ. Cô không ồn ào nhưng lại ghi dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Sự so sánh với Đại Lộ Oa từ lẽ đó cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Cả hai đều đại diện cho một type nhan sắc đang được yêu thích: không quá sắc sảo, không quá gai góc, nhưng lại có sức cuốn hút mãnh liệt nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thanh thoát và khí chất "tiên nữ" hiếm có.

Nhan sắc ngày một được chú ý của dàn diễn viên Mưa Đỏ sau thành công lớn của bộ phim.

Nếu Đại Lộ Oa đang là "tiểu công chúa thế hệ mới" của Hoa ngữ, thì Lê Hạ Anh hoàn toàn có thể trở thành "tiểu công chúa" của màn ảnh Việt - với vẻ đẹp không tuổi, diễn xuất ngày càng tiến bộ và sự nghiệp đang trên đà thăng hoa. Hành trình phía trước của "thần tiên tỷ tỷ" này hứa hẹn sẽ còn nhiều điều bất ngờ!