Thần thái một 9 một 10 khi "đụng hàng", vòng eo con kiến của Lisa hay vòng 1 khủng của Han So Hee sẽ chiến thắng?

Trong tháng 3 này, Lisa và Han So Hee lần lượt xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle bản Hàn Quốc và Hong Kong trong cùng một set đồ của nhà mốt Celine. Mặc dù Lisa vốn được coi là một biểu tượng thời trang nức tiếng Kbiz, thậm chí vươn tầm quốc tế, vậy nhưng Han So Hee cũng chẳng hề lép vế bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp tựa nữ thần và thần thái cuốn hút của một diễn viên.

Xuất hiện trên tạp chí Elle Hàn Quốc ấn phẩm số tháng 4, Lisa khiến dân tình nức nở khi khoe body đỉnh cao với áo bra top vừa khỏe khoắn, vừa gợi cảm, khoác thêm ngoài áo tweed đen chanh sả. Chiếm spotlight trong bức hình là vòng eo con kiến săn chắc, không một chút mỡ thừa của nữ idol. Makeup look lần này của Lisa cũng rất mới mẻ và ấn tượng với vẻ sắc lạnh, đem đến thần thái cực “tây” cho cô “em gái quốc tế”.

Tạp chí Elle Hong Kong số tháng này vừa công bố loạt ảnh trang bìa đẹp mãn nhãn với nhân vật chính là “tiểu tam Thế Giới Hôn Nhân” Han So Hee. Cũng với set bra top và áo khoác tweed như Lisa, thậm chí còn có cùng một cách tạo dáng na ná, Han So Hee khoe thần thái thu hút và quyến rũ chẳng kém cạnh so với “nàng thơ Celine”.

Nếu như Lisa khiến dân tình không thể rời mắt khỏi vòng eo con kiến thì Han So Hee cũng “đốt cháy” ánh nhìn bằng vẻ sexy, gợi cảm của vòng 1 khủng. Trong chiếc áo bra top sexy, vòng một căng tròn, đầy đặn của Han So Hee như đang trực trào, làm cho tấm hình bùng nổ sức quyến rũ.

Với set áo này, nếu Lisa chọn phối cùng quần shorts họa tiết da báo cá tính và chất lừ thì Han So Hee lại mix cùng quần jeans basic, trẻ trung. Được biết, cả loạt items này đều là các thiết kế nằm trong BST Xuân/Hè 2021 của nhà mốt Celine.

Trong lần "đụng hàng" này, Lisa và Han So Hee đã tạo nên một cuộc so kè cân tài cân sức, khó phân định hơn thua.

Ngắm thêm những bức hình đẹp "không thở nổi" của Han So Hee trong bộ ảnh tạp chí mới.

Ảnh: Internet