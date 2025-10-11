Thân hình bốc lửa khiến Jennie phát sốc

Sau 10 tháng ra mắt MV ZEN, mới đây Jennie vừa thả xích video Behind The Scenes, hé lộ 2 ngày ghi hình của bản hit đình đám. Với ZEN, dân tình từng được dịp "rửa mắt" với những khung hình ngập tràn tính sáng tạo, cầu kỳ nhất trong khoảng tạo hình so với tất cả MV solo của Jennie từ trước đến nay.

Nếu như ở khung hình phút thứ 2:00 trong MV, Jennie từng khiến netizen Việt được dịp ngạo nghễ khi diện chiếc quần hot pants của FENG SYSTEM cùng áo croptop cổ lọ, xuất hiện giữa luồng ánh sáng chói chang khoe body đồng hồ cát quyến rũ. Thì giờ đây hậu trường của cảnh quay nóng bỏng này đã còn khiến dân tình đứng ngồi không yên hơn thế nữa.

Khung hình được nói đến nằm ở 2:00 trong MV. Thành phẩm qua kỹ xảo khiến khoảnh khắc này lung linh, ma mị đặc sắc theo một cách riêng.

Chiếc mini pants của FENG SYSTEM dễ nhận diện khi có thiết kế hình graphic ở sườn phải và điểm nhấn cut-out nằm bên trái. Item có giá bán xấp xỉ 1.500.000 VNĐ.

Được thực hiện trong nhà với hiệu ứng giả mưa, đây cũng là cảnh quay cuối cùng mà Jennie cần phải thực hiện trước khi ZEN đóng máy. Dưới màn mưa, nữ idol freestyle thực hiện những posing quyến rũ. Với outfit thông minh được lựa chọn, body gợi cảm của IT-girl được tôn lên trọn vẹn mà vẫn giữ được sự kín đáo cần có.

45 giây đang gây sốt của Jennie trong hậu trường ZEN (Nguồn YouTube).

Hậu trường không qua chỉnh sửa của phân cảnh này thậm chí còn giúp Jennie ấn tượng hơn trong bản gốc.

Sau khi kết thúc màn trình diễn xuất sắc, Jennie lúc này mới "xả vai" không giấu được biểu cảm co rúm vì lạnh. Nữ idol chia sẻ sự hào hứng với tác phẩm vừa hoàn thành, đồng thời tiết lộ sẽ tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon và tắm rửa dưới nước ấm. Qua màn hình monitor, chính chủ khi xem lại phần thể hiện của bản thân phải tự thốt lên: "Oh my god", rồi tinh nghịch che chắn màn hình vì bất ngờ trước ngoại hình nóng bỏng của bản thân.

Jennie bất ngờ rồi ngại ngùng khi nhìn thấy vóc dáng bốc lửa của bản thân.



